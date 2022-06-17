https://tr.sputniknews.com/20220617/nusret-gokce-kahve-dukkani-acti-kapicciiiinoo-1057550519.html
Nusret Gökçe kahve dükkanı açtı: 'Kapicciiiinoo'
Nusret Gökçe kahve dükkanı açtı: 'Kapicciiiinoo'
Nusret Gökçe ilk kahve dükkanı Kapicciiiinoo'yu, Maçka Palas’ta açtı. Gökçe, mekanın bir yıllık gelirinin yüzde 50’sini Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacak. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T14:14+0300
2022-06-17T14:14+0300
2022-06-17T14:18+0300
kahve
yaşam
nusret
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Nusret Gökçe, ilk kahve dükkanını Maçka Palas’ta açtı. Logosu Gökçe’nin ses dalgaları ile tasarlanan Kapicciiiinoo'da özel tasarımlar dikkat çekiyor.Kapicciiiinoo, Art Nouevau ve retro dizaynı kahve ile özdeşleşen İtalya’da hissettiriyor. Tavanda özel olarak tasarlanan ters kahve bardaklarıyla, turuncu renk mekanın öne çıkanları arasında.Mekanda kahvenin yanı sıra mevsim meyveleriyle hazırlanan detoks suları, smoothie’ler, bitkisel çay çeşitleri, pastane ürünleri ve kruvasanlar gibi birçok lezzet bulunuyor.Üzerinde gerçek altın kaplı Gold Kapicciiiinoo da müşterilere sunuluyor.Gökçe, ilk kahve dükkanı olan Kapicciiiinoo'nun bir yıllık gelirinin yüzde 50’sini Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacak.
https://tr.sputniknews.com/20220421/nusretin-bir-tweeti-90-bin-liraya-satildi-1055736464.html
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kahve, nusret
Nusret Gökçe kahve dükkanı açtı: 'Kapicciiiinoo'
14:14 17.06.2022 (güncellendi: 14:18 17.06.2022) Abone ol
Nusret Gökçe ilk kahve dükkanı Kapicciiiinoo'yu, Maçka Palas’ta açtı. Gökçe, mekanın bir yıllık gelirinin yüzde 50’sini Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacak.
Nusret Gökçe, ilk kahve dükkanını Maçka Palas’ta açtı. Logosu Gökçe’nin ses dalgaları ile tasarlanan Kapicciiiinoo'da özel tasarımlar dikkat çekiyor.
Kapicciiiinoo, Art Nouevau ve retro dizaynı kahve ile özdeşleşen İtalya’da hissettiriyor. Tavanda özel olarak tasarlanan ters kahve bardaklarıyla, turuncu renk mekanın öne çıkanları arasında.
Mekanda kahvenin yanı sıra mevsim meyveleriyle hazırlanan detoks suları, smoothie’ler, bitkisel çay çeşitleri, pastane ürünleri ve kruvasanlar gibi birçok lezzet bulunuyor.
Üzerinde gerçek altın kaplı Gold Kapicciiiinoo da müşterilere sunuluyor.
Gökçe, ilk kahve dükkanı olan Kapicciiiinoo'nun bir yıllık gelirinin yüzde 50’sini Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacak.