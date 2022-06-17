https://tr.sputniknews.com/20220617/pegasus-calisanlarinin-kadir-gecesinde-ickili-paylasima-15-yil-hapis-istemi-1057548879.html

Pegasus çalışanlarının Kadir Gecesi'nde içkili paylaşıma 1.5 yıl hapis istemi

Pegasus çalışanlarının Kadir Gecesi'nde içkili paylaşıma 1.5 yıl hapis istemi

Kadir Gecesi'nde kişisel sosyal medya hesabından ‘Kadir gecesi özel, Rabbim kabul etsin’ notuyla içki masası fotoğrafı paylaşan Pegasus çalışanı O.T hakkında 1... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T13:48+0300

2022-06-17T13:48+0300

2022-06-17T13:48+0300

türkiye

pegasus

içki

kadir gecesi

hapis

hapis istemi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104165/62/1041656236_0:1:1601:901_1920x0_80_0_0_135acc92061a43c2f52a58745c00062a.jpg

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli O.T. ile arkadaşlarının bir restoranda alkol aldıkları ve şüpheli O.T.'nin arkadaşlarıyla birlikte çekildiği içkili fotoğrafı Kadir Gecesini aşağılayıcı yazı yazarak, sosyal medya hesabından 27 Nisan 2022'de paylaştığı anlatıldı.Suçlamayı kabul etmediİddianamede, şüpheli O.T.'nin ifadesinde, arkadaşının doğum günü nedeniyle toplandıklarını, selfi çekip, sadece arkadaşlarının gördüğü sosyal medya hesabından paylaştığını söylediği belirtildi. O.T.'nin suçlamayı kabul etmeyerek, paylaşımının mizah amaçlı olduğu, kesinlikle İslam dinine, inananlara veya Kadir Gecesi'ne yönelik aşağılama, dalga geçme, küçük düşürme amacı taşımadığını söyledi. Şüphelinin olayların bu aşamaya gelmesinden dolayı üzgün ve pişman olduğunu ifade ettiği de vurgulandı.İddianamede soruşturmaya konu 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçunun maddi unsurunun, halkın bir kesiminin benimsediği inanç sistemine veya o dini inanışı temsil eden dine mensup kişilerce önemsenen değerlere yönelik, aşağılayıcı davranış ve beyanlarda bulunmasının olduğu vurgulandı. Önemsenen değerlere örnek olarak da, Müslümanlar için oruç tutma, namaz kılma, kurban ibadeti gösterildi.AİHM'in görüşünden de örnek verildiİddianamede AİHM'in, dinsel görüşler ve inançlar söz konusu olduğunda kamusal bir tartışmaya hiçbir katkısı olmayan, başkaları için ucuz saldırı olarak görülebilecek ifadelerden kaçınmak gerektiğine dair görüş bildirildiği hatırlatıldı. AİHS'in 9'ncu maddesinde garanti altına alınan düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, inananların inançlarına saygı, dinen kutsal sayılan nesnelerin kışkırtıcı biçimde temsil edilmesi dolayısıyla, söz konusu suçun ihlal kabul edilebileceği öne sürüldü.İddianamede Otto Preminger Enstitute'nün 20 Eylül 1994 tarihli Avusturya Kararı'ndaki "Bu tür kışkırtıcı temsiller, demokratik toplumun bir unsuru da olması gereken hoşgörü ruhunun kötü niyetli biçimde ihlali olarak görülebilir" şeklindeki değerlendirmesi de vurgulandı. AİHM'in 13 Aralık 2005 tarihli Türkiye Davası'nda "Din ve inanç özgürlüğü söz konusu olduğunda başkalarına zarar verecek nitelikteki söylemlerden ve saygısızlık edecek davranışlardan kaçınılması gerekir" şeklindeki görüşü de hatırlatıldı.'Toplumun birlikte yaşama duygusuna zarar verme niteliğindeİddianamenin değerlendirme kısmında ise şu ifadelere yer verildi: "Kadir Gecesi'nin İslam dini ve İslam dinine inanlar için dini bir değerlendirme olduğu kuşkusuzdur. Şüphelinin İslam inancına mensup kişilerce kutsal kabul edilen Kadir Gecesi'nde yukarıda içeriği tarif edilen fotoğrafı 'Kadir Gecesi özel, Rabbim kabul etsin' yazısıyla paylaşmasının İslam dinince kutsal sayılan değerleri aşağılama niteliğinde olduğu, olayın oluş şekli ve içeriği birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin fiilinin toplumun birlikte yaşama duygusuna zarar verme niteliğine haiz olduğu ve toplumsal barışı bozmaya elverişli bulunduğu değerlendirilmiştir."İddianamede bu kapsamda şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kamu davası açmaya yeter şüpheli oluşturur delil elde edildiği öne sürüldü. İddianamede şüpheli O.T.’nin "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri kamu barışını bozmaya elverişli şekilde aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıla 6 aya kadar Hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20220429/kadir-gecesinde-ickili-fotograf-pegasus-isten-cikardi-savcilik-sorusturma-baslatti-1055962016.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pegasus, içki, kadir gecesi, hapis, hapis istemi