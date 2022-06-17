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Rus Dışişleri: Assange'ın ABD'ye iade edilme kararı tam bir rezalet
Rus Dışişleri: Assange'ın ABD'ye iade edilme kararı tam bir rezalet
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararının tam bir rezalet olduğunu belirtti. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T20:32+0300
2022-06-17T20:33+0300
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St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nnda (SPIEF) gazetecilere konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın iade edilmesi kararını tam bir rezalet olarak nitelendirerek, bunun Batı'nın insan hakları konusundaki sözlerinin yalan ve aldatmadan ibaret olduğunun kanıtı olduğunu söyledi.Zaharova, “Bu, bir yandan tam bir rezalet, diğer yandan da her zaman dile getirdiğimiz şeylerin çok net bir özeti. Özgürlükle ilgili tüm sözler, insan haklarına karşı ilkeli tutumla ilgili her şey yalan, aldatma, bir tür sis perdesi. İçeride ise kesinlikle katı bir mekanizma, sadece katı da değil, aynı zamanda acımasız ve insan düşmanlığının eşiğinde bir mekanizma” ifadelerini kullandı.Zaharova bunun, ‘kendi bakış açılarına göre onlara zarar veren kişiden intikam alma arzusu’ olduğunu da sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220617/julian-assangein-abdye-iade-edilmesi-talebini-britanya-hukumeti-de-onayladi-1057543567.html
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julian assange, gazetecilik, abd, basın özgürlüğü, ingiltere

Rus Dışişleri: Assange'ın ABD'ye iade edilme kararı tam bir rezalet

20:32 17.06.2022 (güncellendi: 20:33 17.06.2022)
© AP Photo / Alastair Grantİnsan hakları ve basın özgürlüğü savunucuları, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'den WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesini durdurmasını istedi.
İnsan hakları ve basın özgürlüğü savunucuları, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'den WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesini durdurmasını istedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Alastair Grant
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararının tam bir rezalet olduğunu belirtti.
St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nnda (SPIEF) gazetecilere konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın iade edilmesi kararını tam bir rezalet olarak nitelendirerek, bunun Batı'nın insan hakları konusundaki sözlerinin yalan ve aldatmadan ibaret olduğunun kanıtı olduğunu söyledi.
Zaharova, “Bu, bir yandan tam bir rezalet, diğer yandan da her zaman dile getirdiğimiz şeylerin çok net bir özeti. Özgürlükle ilgili tüm sözler, insan haklarına karşı ilkeli tutumla ilgili her şey yalan, aldatma, bir tür sis perdesi. İçeride ise kesinlikle katı bir mekanizma, sadece katı da değil, aynı zamanda acımasız ve insan düşmanlığının eşiğinde bir mekanizma” ifadelerini kullandı.
Zaharova bunun, ‘kendi bakış açılarına göre onlara zarar veren kişiden intikam alma arzusu’ olduğunu da sözlerine ekledi.
Julian Assange - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
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