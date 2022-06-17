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Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi: Avusturya ve Fransa'ya gaz akışının azaltılması Rusya'ya bağlı değil
Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi: Avusturya ve Fransa'ya gaz akışının azaltılması Rusya'ya bağlı değil
Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Çijov, Kuzey Akım-1 üzerinden Avusturya ve Fransa'ya yapılan gaz akışındaki düşüşün Rusya ile ilgisinin olmadığını belirtti. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T22:35+0300
2022-06-17T22:35+0300
dünya
rusya
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
doğalgaz
fransa
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St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nnda (SPIEF) gazetecilere konuşan Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Kuzey Akım-1 doğalgaz borru hattı üzerinden Avusturya ve Fransa'ya yapılan gaz akışındaki azalmanın dağıtım ağlarıyla ilgili olduğunu, bunun Rusya ile hiç bir ilgisinin olmadığını söyledi.Çijov, “Bu artık onların dağıtım ağlarıyla ilgili bir sorun, bununla hiçbir ilgimiz yok” dedi.Daha önce, Alman Federal Ağ Ajansı, Kuzey Akım-1 boru hattından gaz pompalamasındaki düşüşün Fransa, Avusturya ve Çekya’ya gaz akışını etkilediğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220617/putin-25-st-petersburg-uluslararasi-ekonomi-forumunda-konusuyor---1057545965.html
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rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), doğalgaz, fransa

Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi: Avusturya ve Fransa'ya gaz akışının azaltılması Rusya'ya bağlı değil

22:35 17.06.2022
© AAdoğal gaz, vana
doğal gaz, vana - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© AA
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Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Çijov, Kuzey Akım-1 üzerinden Avusturya ve Fransa'ya yapılan gaz akışındaki düşüşün Rusya ile ilgisinin olmadığını belirtti.
St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nnda (SPIEF) gazetecilere konuşan Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Kuzey Akım-1 doğalgaz borru hattı üzerinden Avusturya ve Fransa'ya yapılan gaz akışındaki azalmanın dağıtım ağlarıyla ilgili olduğunu, bunun Rusya ile hiç bir ilgisinin olmadığını söyledi.
Çijov, “Bu artık onların dağıtım ağlarıyla ilgili bir sorun, bununla hiçbir ilgimiz yok” dedi.
Daha önce, Alman Federal Ağ Ajansı, Kuzey Akım-1 boru hattından gaz pompalamasındaki düşüşün Fransa, Avusturya ve Çekya’ya gaz akışını etkilediğini duyurmuştu.
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