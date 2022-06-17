https://tr.sputniknews.com/20220617/rusyanin-ab-daimi-temsilcisi-avusturya-ve-fransaya-gaz-akisinin-azaltilmasi-rusyaya-bagli-degil-1057573523.html

Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi: Avusturya ve Fransa'ya gaz akışının azaltılması Rusya'ya bağlı değil

Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi: Avusturya ve Fransa'ya gaz akışının azaltılması Rusya'ya bağlı değil

Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Çijov, Kuzey Akım-1 üzerinden Avusturya ve Fransa'ya yapılan gaz akışındaki düşüşün Rusya ile ilgisinin olmadığını belirtti. 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T22:35+0300

2022-06-17T22:35+0300

2022-06-17T22:35+0300

dünya

rusya

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

doğalgaz

fransa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055999410_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_88733e4fc86ad06a49dfb6250208be82.jpg

St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nnda (SPIEF) gazetecilere konuşan Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Kuzey Akım-1 doğalgaz borru hattı üzerinden Avusturya ve Fransa'ya yapılan gaz akışındaki azalmanın dağıtım ağlarıyla ilgili olduğunu, bunun Rusya ile hiç bir ilgisinin olmadığını söyledi.Çijov, “Bu artık onların dağıtım ağlarıyla ilgili bir sorun, bununla hiçbir ilgimiz yok” dedi.Daha önce, Alman Federal Ağ Ajansı, Kuzey Akım-1 boru hattından gaz pompalamasındaki düşüşün Fransa, Avusturya ve Çekya’ya gaz akışını etkilediğini duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220617/putin-25-st-petersburg-uluslararasi-ekonomi-forumunda-konusuyor---1057545965.html

rusya

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), doğalgaz, fransa