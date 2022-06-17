https://tr.sputniknews.com/20220617/rusyanin-washington-buyukelcisi-antonov-moskova-tahil-ihracatina-hazir--1057535762.html
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov: Moskova tahıl ihracatına hazır
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov: Moskova tahıl ihracatına hazır
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov, bir makalesinde, Washington'un küresel tarım krizini çözmek istiyorsa Moskova ile iş birliği yapması ve Belarus gübrelerine... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T05:01+0300
2022-06-17T05:01+0300
2022-06-17T05:01+0300
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The National Interest'te yayımlanan makalesinde Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, "Washington, küresel tarım pazarındaki durumu gerçekten iyileştirmek istiyorsa iş birliği yapalım. Tüm sorunlar için Rusya'yı suçlamayı bırakın. Dünyanın tüm ülkelerinde durumu iyileştirmek için birlikte çalışmaya hazırız" dedi. Antonov, "Kontrolümüz altındaki limanlardan sorunsuz tahıl ihracatını kolaylaştırmaya hazırız. Polonya, Romanya ve Beyaz Rusya üzerinden ulaşım koridorlarını kullanma fırsatları da var" diye devam etti. Büyükelçi ayrıca, Batı'nın yaptırımlarının gıda krizinde önemli bir olumsuz faktör haline geldiğini, Batı'nın Rusya'yı suçlayarak gıda ve enerji fiyat artışları konusunda 'sorumluluktan kaçmayı seçtiğini' söyledi. Antonov, krizde bir başka faktör olarak Batı'nın yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanmasına değindi. Rus diplomat, "Durum, ülkelerin sosyo-ekonomik özelliklerini dikkate almadan geleneksel enerji kaynaklarından yenilenebilir enerjiye geçişini zorla hızlandırmak için Batı öncülüğündeki kampanyayla daha da karmaşık hale geldi. 'Yeşil' enerjiye geçiş, mineral gübrelerin yanı sıra tarım ürünlerinin maliyetini de artırdı" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220611/rusyanin-washington-buyukelcisi-antonov-abd-ile-iliskiler-daha-da-bozulabilir--1057265636.html
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov: Moskova tahıl ihracatına hazır
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Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov, bir makalesinde, Washington'un küresel tarım krizini çözmek istiyorsa Moskova ile iş birliği yapması ve Belarus gübrelerine yönelik yaptırımları kaldırması gerektiğini söyledi.
The National Interest'te yayımlanan makalesinde Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, "Washington, küresel tarım pazarındaki durumu gerçekten iyileştirmek istiyorsa iş birliği yapalım. Tüm sorunlar için Rusya'yı suçlamayı bırakın. Dünyanın tüm ülkelerinde durumu iyileştirmek için birlikte çalışmaya hazırız" dedi.
Antonov, "Kontrolümüz altındaki limanlardan sorunsuz tahıl ihracatını kolaylaştırmaya hazırız. Polonya, Romanya ve Beyaz Rusya üzerinden ulaşım koridorlarını kullanma fırsatları da var" diye devam etti.
Büyükelçi ayrıca, Batı'nın yaptırımlarının gıda krizinde önemli bir olumsuz faktör haline geldiğini, Batı'nın Rusya'yı suçlayarak gıda ve enerji fiyat artışları konusunda 'sorumluluktan kaçmayı seçtiğini' söyledi. Antonov, krizde bir başka faktör olarak Batı'nın yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanmasına değindi.
Rus diplomat, "Durum, ülkelerin sosyo-ekonomik özelliklerini dikkate almadan geleneksel enerji kaynaklarından yenilenebilir enerjiye geçişini zorla hızlandırmak için Batı öncülüğündeki kampanyayla daha da karmaşık hale geldi. 'Yeşil' enerjiye geçiş, mineral gübrelerin yanı sıra tarım ürünlerinin maliyetini de artırdı" ifadelerini kullandı.