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YKS öncesi türbe yoğunluğu
YKS öncesi türbe yoğunluğu
Hafta sonu yapılacak YKS öncesi çok sayıda lise son sınıf öğrencisi, aileleriyle aileleriyle birlikte Bakırköy'deki Zuhuratbaba türbesine gelerek dua etti. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T15:42+0300
2022-06-17T15:42+0300
yaşam
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
dua
türbe
sınav
öğrenci
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Bakırköy'deki Zuhuratbaba Türbesi, cumartesi ve pazar günleri yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi ziyaretçi akınına uğradı. Türbeye gelen öğrenciler ve aileleri dualar ederken, getirdikleri şeker ve tespihleri çevredekilere dağıttı.Lise son sınıf öğrencisi Enes Pehlivan "Emeğimi verdim. Heyecanlıyım çünkü, büyük bir sınav. Hayatımda çok önemli bir yere sahip. Derece yapmayı düşünüyorum. İstediğim bölümde iyi okullarda okumayı düşünüyorum. Burayı annem tavsiye etti. Son olarak yapmam gereken şeylerden biridir herhalde diye düşündüm. O yüzden geldik. İnşallah tabii ettiğimiz dualar kabul olur" dedi.'LGS'de de gelmiştik'Lise son sınıf öğrencisi Davut Cüce "Çalışanın kazandığı bir sistem. Ben lisede neredeyse 11. sınıftan beridir çalışıyorum. Bütün konularımı tekrar ettim. Uğraşabildiğim kadar uğraştım. Zuhuratbaba'ya gelelim duamızı edelim dedik. Allah bizimle beraberdir. Sınavdan yapabileceğim en yüksek sıralamayı yapmak istiyorum. Her şeye çalıştım, her konuyu çok iyi biliyorum. Sınavda artık zihnimizi, odağımızı sınava verip yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum. Burası direkt ailemizin yeri sayılır. Şu ana kadar ablam için de abim içinde buraya geldik. Hiç bizi çevirmedi. LGS zamanında buraya gelmiştim. Beni sağ olsun hiç çevirmedi. Ne zaman burada bir dilek dilesek, ne zaman dua etsek her zaman olmuştur. Ben de buranın gücüne güveniyorum o yüzden de buraya geldim" ifadelerini kullandı.Yakını için dua etmeye gelen Özlem Demirbilek "Ben yeğenim için geldim Kerem'ime. İnşallah gönlüne göre verir Allah'ım. Bütün çocuklarımız içinde öyle. Benim çocuklarım da okuyor. Hepsi gelecek güzel günler için. Güzel günler, güzel şeyler inşallah onlar için olur. Hayatımız zor biliyorsunuz. İnşallah onları istediği her şey en güzel şekilde olur diye umut" dedi.'İnşallah basketçi olmak istiyor'Hafta sonu sınava girecek oğlu için dua etmeye geldiğini belirten İffet Yılmaz "Hazırlandık, sabırsızlıkla bekliyoruz. Zuhuratbabaya geldik. Onun yüzü suyu hürmetine inşallah. Rabbim her yere, herkese her güzel, bir yere getirsin. Benim evladım da, inşallah basketçi olmak istiyor. Zaten boyu da uzun. İki sınava da girecek. Hem cumartesi hem pazar. Öbür hedefi de öğretmenlik" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220617/yok-baskani-sinav-suresini-uzatarak-motivasyonunuzu-artirmayi-amacladik-1057538556.html
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), dua, türbe, sınav, öğrenci

YKS öncesi türbe yoğunluğu

15:42 17.06.2022
© DHAYKS öncesi türbe yoğunluğu
YKS öncesi türbe yoğunluğu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© DHA
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Hafta sonu yapılacak YKS öncesi çok sayıda lise son sınıf öğrencisi, aileleriyle aileleriyle birlikte Bakırköy'deki Zuhuratbaba türbesine gelerek dua etti.
Bakırköy'deki Zuhuratbaba Türbesi, cumartesi ve pazar günleri yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi ziyaretçi akınına uğradı. Türbeye gelen öğrenciler ve aileleri dualar ederken, getirdikleri şeker ve tespihleri çevredekilere dağıttı.
Lise son sınıf öğrencisi Enes Pehlivan "Emeğimi verdim. Heyecanlıyım çünkü, büyük bir sınav. Hayatımda çok önemli bir yere sahip. Derece yapmayı düşünüyorum. İstediğim bölümde iyi okullarda okumayı düşünüyorum. Burayı annem tavsiye etti. Son olarak yapmam gereken şeylerden biridir herhalde diye düşündüm. O yüzden geldik. İnşallah tabii ettiğimiz dualar kabul olur" dedi.

'LGS'de de gelmiştik'

Lise son sınıf öğrencisi Davut Cüce "Çalışanın kazandığı bir sistem. Ben lisede neredeyse 11. sınıftan beridir çalışıyorum. Bütün konularımı tekrar ettim. Uğraşabildiğim kadar uğraştım. Zuhuratbaba'ya gelelim duamızı edelim dedik. Allah bizimle beraberdir. Sınavdan yapabileceğim en yüksek sıralamayı yapmak istiyorum. Her şeye çalıştım, her konuyu çok iyi biliyorum. Sınavda artık zihnimizi, odağımızı sınava verip yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum. Burası direkt ailemizin yeri sayılır. Şu ana kadar ablam için de abim içinde buraya geldik. Hiç bizi çevirmedi. LGS zamanında buraya gelmiştim. Beni sağ olsun hiç çevirmedi. Ne zaman burada bir dilek dilesek, ne zaman dua etsek her zaman olmuştur. Ben de buranın gücüne güveniyorum o yüzden de buraya geldim" ifadelerini kullandı.
Yakını için dua etmeye gelen Özlem Demirbilek "Ben yeğenim için geldim Kerem'ime. İnşallah gönlüne göre verir Allah'ım. Bütün çocuklarımız içinde öyle. Benim çocuklarım da okuyor. Hepsi gelecek güzel günler için. Güzel günler, güzel şeyler inşallah onlar için olur. Hayatımız zor biliyorsunuz. İnşallah onları istediği her şey en güzel şekilde olur diye umut" dedi.

'İnşallah basketçi olmak istiyor'

Hafta sonu sınava girecek oğlu için dua etmeye geldiğini belirten İffet Yılmaz "Hazırlandık, sabırsızlıkla bekliyoruz. Zuhuratbabaya geldik. Onun yüzü suyu hürmetine inşallah. Rabbim her yere, herkese her güzel, bir yere getirsin. Benim evladım da, inşallah basketçi olmak istiyor. Zaten boyu da uzun. İki sınava da girecek. Hem cumartesi hem pazar. Öbür hedefi de öğretmenlik" diye konuştu.
YKS- AYT - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
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