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https://tr.sputniknews.com/20220618/amcam-da-polis-dedi-cezadan-kurtulamadi-1057586026.html
'Amcam da polis' dedi, cezadan kurtulamadı
'Amcam da polis' dedi, cezadan kurtulamadı
Bursa'da polis tarafından durdurulan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü ekiplere, "Benim amcam da polis, arayayım 2 dakika konuşun. Ne olur ceza yazmayın" diye... 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T05:32+0300
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türkiye
polis
bursa
motosiklet
sürücü
inegöl
trafik
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin durdurduğu motosikletin ehliyetsiz sürücüsü, "Benim amcam da polis" dese de cezadan kurtulamadı.İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde, gece saatlerinde uygulama noktası oluşturdu.Uygulamada Berat Ö.'nün kullandığı 16 ANS 412 plakalı motosiklet durduruldu.Evrakları istenen sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.Polis ekiplerine ehliyet sınavlarına girmek için başvuru yaptığını söyleyen Berat Ö., "Benim amcam da polis, arayayım 2 dakika konuşun. Ne olur ceza yazmayın" diyerek ekipleri ceza yazmamaları için ikna etmeye çalıştı.Berat Ö.'ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ceza kesilirken, motosiklet ise yakınlarına teslim edildi.
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polis, bursa, motosiklet, sürücü, inegöl, trafik

'Amcam da polis' dedi, cezadan kurtulamadı

05:32 18.06.2022
© İHA / SALİH BİLAL ASLANBursa'da polis tarafından durdurulan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü ekiplere, "Benim amcam da polis, arayayım 2 dakika konuşun. Ne olur ceza yazmayın" diye dil döktü. Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 lira cezai işlem uygulandı.
Bursa'da polis tarafından durdurulan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü ekiplere, Benim amcam da polis, arayayım 2 dakika konuşun. Ne olur ceza yazmayın diye dil döktü. Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 lira cezai işlem uygulandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
© İHA / SALİH BİLAL ASLAN
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Bursa'da polis tarafından durdurulan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü ekiplere, "Benim amcam da polis, arayayım 2 dakika konuşun. Ne olur ceza yazmayın" diye dil döktü. Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 lira cezai işlem uygulandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin durdurduğu motosikletin ehliyetsiz sürücüsü, "Benim amcam da polis" dese de cezadan kurtulamadı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde, gece saatlerinde uygulama noktası oluşturdu.
Uygulamada Berat Ö.'nün kullandığı 16 ANS 412 plakalı motosiklet durduruldu.
Evrakları istenen sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerine ehliyet sınavlarına girmek için başvuru yaptığını söyleyen Berat Ö., "Benim amcam da polis, arayayım 2 dakika konuşun. Ne olur ceza yazmayın" diyerek ekipleri ceza yazmamaları için ikna etmeye çalıştı.
Berat Ö.'ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ceza kesilirken, motosiklet ise yakınlarına teslim edildi.
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