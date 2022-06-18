https://tr.sputniknews.com/20220618/amcam-da-polis-dedi-cezadan-kurtulamadi-1057586026.html

'Amcam da polis' dedi, cezadan kurtulamadı

'Amcam da polis' dedi, cezadan kurtulamadı

Bursa'da polis tarafından durdurulan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü ekiplere, "Benim amcam da polis, arayayım 2 dakika konuşun. Ne olur ceza yazmayın" diye... 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T05:32+0300

2022-06-18T05:32+0300

2022-06-18T05:32+0300

türkiye

polis

bursa

motosiklet

sürücü

inegöl

trafik

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin durdurduğu motosikletin ehliyetsiz sürücüsü, "Benim amcam da polis" dese de cezadan kurtulamadı.İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde, gece saatlerinde uygulama noktası oluşturdu.Uygulamada Berat Ö.'nün kullandığı 16 ANS 412 plakalı motosiklet durduruldu.Evrakları istenen sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.Polis ekiplerine ehliyet sınavlarına girmek için başvuru yaptığını söyleyen Berat Ö., "Benim amcam da polis, arayayım 2 dakika konuşun. Ne olur ceza yazmayın" diyerek ekipleri ceza yazmamaları için ikna etmeye çalıştı.Berat Ö.'ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ceza kesilirken, motosiklet ise yakınlarına teslim edildi.

türkiye

bursa

inegöl

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polis, bursa, motosiklet, sürücü, inegöl, trafik