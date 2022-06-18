https://tr.sputniknews.com/20220618/galatasay-ile-okan-buruk-prensipte-anlasti-1057602351.html
Galatasay ile Okan Buruk prensipte anlaştı
Galatasay ile Okan Buruk prensipte anlaştı
Galatasaray, teknik direktörlük konusunda eski oyuncusu Okan Buruk ile prensip anlaşmasına vardı. 18.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-18T23:09+0300
2022-06-18T23:09+0300
2022-06-18T23:09+0300
spor
galatasaray
okan buruk
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Galatasaray'da süren teknik direktör belirsizliğinde sona gelindi. Yeni başkan Dursun Özbek'in göreve gelmesiyle birlikte teknik direktör arayışlarına hız veren sarı-kırmızılılar, Okan Buruk ile prensipte anlaştı.Yönetim, yabancı teknik adamların da yer aldığı listede kararını Okan Buruk'tan yana verdi ve tecrübeli teknik adam ile söz kesti.Yurt dışında bulunan Okan Buruk, resmi imzalar için İstanbul'a gelecek. Sarı-kırmızılı ekibin resmi açıklamayı pazartesi günü yapması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220614/galatasaray-yonetim-kurulunda-gorev-dagilimi-yapildi--1057423849.html
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galatasaray, okan buruk
Galatasay ile Okan Buruk prensipte anlaştı
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Galatasaray, teknik direktörlük konusunda eski oyuncusu Okan Buruk ile prensip anlaşmasına vardı.
Galatasaray'da süren teknik direktör belirsizliğinde sona gelindi. Yeni başkan Dursun Özbek'in göreve gelmesiyle birlikte teknik direktör arayışlarına hız veren sarı-kırmızılılar, Okan Buruk ile prensipte anlaştı.
Yönetim, yabancı teknik adamların da yer aldığı listede kararını Okan Buruk'tan yana verdi ve tecrübeli teknik adam ile söz kesti.
Yurt dışında bulunan Okan Buruk, resmi imzalar için İstanbul'a gelecek. Sarı-kırmızılı ekibin resmi açıklamayı pazartesi günü yapması bekleniyor.