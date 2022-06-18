https://tr.sputniknews.com/20220618/galatasay-ile-okan-buruk-prensipte-anlasti-1057602351.html

Galatasay ile Okan Buruk prensipte anlaştı

Galatasay ile Okan Buruk prensipte anlaştı

Galatasaray, teknik direktörlük konusunda eski oyuncusu Okan Buruk ile prensip anlaşmasına vardı. 18.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-18T23:09+0300

2022-06-18T23:09+0300

2022-06-18T23:09+0300

spor

galatasaray

okan buruk

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Galatasaray'da süren teknik direktör belirsizliğinde sona gelindi. Yeni başkan Dursun Özbek'in göreve gelmesiyle birlikte teknik direktör arayışlarına hız veren sarı-kırmızılılar, Okan Buruk ile prensipte anlaştı.Yönetim, yabancı teknik adamların da yer aldığı listede kararını Okan Buruk'tan yana verdi ve tecrübeli teknik adam ile söz kesti.Yurt dışında bulunan Okan Buruk, resmi imzalar için İstanbul'a gelecek. Sarı-kırmızılı ekibin resmi açıklamayı pazartesi günü yapması bekleniyor.

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galatasaray, okan buruk