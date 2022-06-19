https://tr.sputniknews.com/20220619/finlandiya-turkiye-ile-nato-gorusmeleri-yarin-devam-edecek-1057619041.html
Finlandiya: Türkiye ile NATO görüşmeleri yarın devam edecek
Finlandiya: Türkiye ile NATO görüşmeleri yarın devam edecek
Finlandiya Cumhurbaşkanlığı, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki görüşmelerin NATO himayesinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yarın devam edeceğini... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T15:53+0300
2022-06-19T15:53+0300
2022-06-19T15:59+0300
finlandiya
türkiye
isveç
nato
görüşme
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Finlandiya Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında resmi düzeydeki görüşmelerin yarın Brüksel'de devam edeceği belirtildi.İsveç resmi haber ajansı TT'ye konuşan bir NATO temsilcisi de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in daveti üzerine, Brüksel’deki karargahta üst düzey NATO yetkilileriyle, Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in üst düzey temsilcilerinin yarın bir araya geleceğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220618/kalin-isvec-ve-finlandiya-guvenlik-kaygilarimizi-giderecek-somut-adimlar-atmali-1057597658.html
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finlandiya, türkiye, isveç, nato, görüşme
Finlandiya: Türkiye ile NATO görüşmeleri yarın devam edecek
15:53 19.06.2022 (güncellendi: 15:59 19.06.2022) Abone ol
Finlandiya Cumhurbaşkanlığı, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki görüşmelerin NATO himayesinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yarın devam edeceğini bildirdi.
Finlandiya Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında resmi düzeydeki görüşmelerin yarın Brüksel'de devam edeceği belirtildi.
İsveç resmi haber ajansı TT'ye konuşan bir NATO temsilcisi de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in daveti üzerine, Brüksel’deki karargahta üst düzey NATO yetkilileriyle, Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in üst düzey temsilcilerinin yarın bir araya geleceğini söyledi.