Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220619/finlandiya-turkiye-ile-nato-gorusmeleri-yarin-devam-edecek-1057619041.html
Finlandiya: Türkiye ile NATO görüşmeleri yarın devam edecek
Finlandiya: Türkiye ile NATO görüşmeleri yarın devam edecek
Finlandiya Cumhurbaşkanlığı, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki görüşmelerin NATO himayesinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yarın devam edeceğini... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T15:53+0300
2022-06-19T15:59+0300
finlandiya
türkiye
isveç
nato
görüşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057109227_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3c3f9861e92c40228e63507a4cb8f115.jpg
Finlandiya Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında resmi düzeydeki görüşmelerin yarın Brüksel'de devam edeceği belirtildi.İsveç resmi haber ajansı TT'ye konuşan bir NATO temsilcisi de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in daveti üzerine, Brüksel’deki karargahta üst düzey NATO yetkilileriyle, Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in üst düzey temsilcilerinin yarın bir araya geleceğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220618/kalin-isvec-ve-finlandiya-guvenlik-kaygilarimizi-giderecek-somut-adimlar-atmali-1057597658.html
finlandiya
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057109227_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_282efbb2eb2b3c4d855920896f90bd92.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
finlandiya, türkiye, isveç, nato, görüşme

Finlandiya: Türkiye ile NATO görüşmeleri yarın devam edecek

15:53 19.06.2022 (güncellendi: 15:59 19.06.2022)
© AAFinlandiya - Türkiye
Finlandiya - Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Finlandiya Cumhurbaşkanlığı, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki görüşmelerin NATO himayesinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yarın devam edeceğini bildirdi.
Finlandiya Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında resmi düzeydeki görüşmelerin yarın Brüksel'de devam edeceği belirtildi.
İsveç resmi haber ajansı TT'ye konuşan bir NATO temsilcisi de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in daveti üzerine, Brüksel’deki karargahta üst düzey NATO yetkilileriyle, Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in üst düzey temsilcilerinin yarın bir araya geleceğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2022
Kalın: İsveç ve Finlandiya güvenlik kaygılarımızı giderecek somut adımlar atmalı
Dün, 18:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала