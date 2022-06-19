https://tr.sputniknews.com/20220619/finlandiya-turkiye-ile-nato-gorusmeleri-yarin-devam-edecek-1057619041.html

Finlandiya: Türkiye ile NATO görüşmeleri yarın devam edecek

Finlandiya: Türkiye ile NATO görüşmeleri yarın devam edecek

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki görüşmelerin NATO himayesinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yarın devam edeceğini... 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T15:53+0300

2022-06-19T15:53+0300

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finlandiya

türkiye

isveç

nato

görüşme

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Finlandiya Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında resmi düzeydeki görüşmelerin yarın Brüksel'de devam edeceği belirtildi.İsveç resmi haber ajansı TT'ye konuşan bir NATO temsilcisi de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in daveti üzerine, Brüksel’deki karargahta üst düzey NATO yetkilileriyle, Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in üst düzey temsilcilerinin yarın bir araya geleceğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220618/kalin-isvec-ve-finlandiya-guvenlik-kaygilarimizi-giderecek-somut-adimlar-atmali-1057597658.html

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finlandiya, türkiye, isveç, nato, görüşme