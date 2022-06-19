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Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T06:30+0300
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Yalova'nın Çınarcık ilçesi Kocadere köyünde tek başına ormanlık alanda ıhlamur toplamaya giden 57 yaşındaki Sabri Ateş’ten bir süredir haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.Jandarma ve köylüler tarafından ormanlık alanda yapılan aramada Ateş’in cansız bedenine ulaşıldı. Ihlamur ağacından düşerek öldüğü değerlendirilen Ateş’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Jandarmanın olayla ilgili tahkikatı sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211220/doga-yuruyusunde-uzerine-agac-parcasi-dustu-hastanede-hayatini-kaybetti-1051942349.html
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türkiye, yalova, ıhlamur

Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

06:30 19.06.2022
© İHA / HARUN ÖZTÜRKIhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© İHA / HARUN ÖZTÜRK
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Yalova’nın Çınarcık ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Yalova'nın Çınarcık ilçesi Kocadere köyünde tek başına ormanlık alanda ıhlamur toplamaya giden 57 yaşındaki Sabri Ateş’ten bir süredir haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ve köylüler tarafından ormanlık alanda yapılan aramada Ateş’in cansız bedenine ulaşıldı. Ihlamur ağacından düşerek öldüğü değerlendirilen Ateş’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Jandarmanın olayla ilgili tahkikatı sürüyor.
Doğa yürüyüşünde üzerine ağaç parçası düştü, hastanede öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
TÜRKİYE
Doğa yürüyüşünde üzerine ağaç parçası düştü, hastanede hayatını kaybetti
20 Aralık 2021, 16:52
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