https://tr.sputniknews.com/20220619/ihlamur-toplamak-icin-ciktigi-agactan-dusen-kisi-hayatini-kaybetti-1057607572.html
Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T06:30+0300
2022-06-19T06:30+0300
2022-06-19T06:30+0300
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ıhlamur
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Yalova'nın Çınarcık ilçesi Kocadere köyünde tek başına ormanlık alanda ıhlamur toplamaya giden 57 yaşındaki Sabri Ateş’ten bir süredir haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.Jandarma ve köylüler tarafından ormanlık alanda yapılan aramada Ateş’in cansız bedenine ulaşıldı. Ihlamur ağacından düşerek öldüğü değerlendirilen Ateş’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Jandarmanın olayla ilgili tahkikatı sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211220/doga-yuruyusunde-uzerine-agac-parcasi-dustu-hastanede-hayatini-kaybetti-1051942349.html
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türkiye, yalova, ıhlamur
Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
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Yalova’nın Çınarcık ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Yalova'nın Çınarcık ilçesi Kocadere köyünde tek başına ormanlık alanda ıhlamur toplamaya giden 57 yaşındaki Sabri Ateş’ten bir süredir haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ve köylüler tarafından ormanlık alanda yapılan aramada Ateş’in cansız bedenine ulaşıldı. Ihlamur ağacından düşerek öldüğü değerlendirilen Ateş’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Jandarmanın olayla ilgili tahkikatı sürüyor.