https://tr.sputniknews.com/20220619/ilber-ortayli-dunya-turkleri-bekliyor-bu-misyon-altinda-ezilmemiz-lazim-1057623919.html

İlber Ortaylı: Dünya Türkleri bekliyor, bu misyon altında ezilmemiz lazım

İlber Ortaylı: Dünya Türkleri bekliyor, bu misyon altında ezilmemiz lazım

Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türk milletinin ve Türk kavminin bir şekilde bir araya gelmesine, Türk dili ve medeniyetinin coğrafyada hak... 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T20:13+0300

2022-06-19T20:13+0300

2022-06-19T20:13+0300

türkiye

ilber ortaylı

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Türkiye Maarif Vakfından yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale gelen Maarif Söyleşilerinin konuğu tarihçi akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu.Vakfın Üsküdar'daki merkezinde düzenlenen söyleşi öncesi konuşan Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, eski bir öğrencisi olarak Ortaylı'dan çok şey öğrendiğini belirterek, farklı ve derinlemesine düşünme, analiz etme konusunda onun iyi bir yol gösterici olduğunun altını çizdi.Akgün, "Hocamız yalnızca bizim için değil tüm kamuoyunun bilgilenmesi adına hayli önemli çalışmalar yapıyor, vizyon ve mefkure ortaya koyuyor. Bir neslin tarihini sevmesine vesile oldu. Lütfen konuşmaya, anlatmaya ve yazmaya devam edin." ifadelerini kullandı.'Dünyaya söz söyleyecek alimler yetiştirmeliyiz'Prof. Dr. Ortaylı, Türkiye Maarif Vakfının devraldığı okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerini çok daha iyi şekilde sürdüreceğine inandığını söyledi.Türk milletinin ve Türk kavminin bir şekilde bir araya gelmesine, Türk dili ve medeniyetinin coğrafyada hak ettiği yeri almasına ihtiyaç olduğunun altını çizen Ortaylı, şöyle devam etti:'Her duyduğumuza inanmamalıyız'Türkiye'ye öğrenci merkezli eğitimin Cumhuriyetle birlikte geldiğini anlatan Ortaylı, "Cumhuriyet dönemi eğitim sistemini, Hasan Ali Yücel'i sokaktaki filozoflar yanlış anlatmışlar. Milliyetperver, Türk, Müslümanlara karşı saygısı olan biri. Tasavvufa karşı saygısı var. O bakımdan her duyduğunuza inanmayın. Demokrasiye geçtiğimiz vakit sendelemelerimiz oldu. Fakat bu sendelemeler, Hasan Ali Yücel gibi kişileri değersiz kılmaz." değerlendirmesinde bulundu.Prof. Dr. Ortaylı, din eğitiminin de önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:Ortaylı, sosyal bilimler liselerinin niteliklerinin artırılması gerektiğine işaret ederek, "Dinler tarihi ve medeniyetler tarihi bunların içerisine entegre edilecek. Gezdiğim bütün sosyal bilimler liselerinde öğrencilerin iradesi, isteği ve bilgi arayışı hocaların çok önünde. Milli Eğitim Bakanlığı teknik liselerin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Bunlar elbette önemli. Fakat çok yönlü liselerin sayısının artırılması gerekiyor. Sadece Türkiye'de de değil, Türklerin bulunduğu Avrupa ülkelerinde de kurmalıyız böyle liseleri." ifadelerine yer verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220613/ilber-ortayli-turkiye-ve-yunanistan-arasindaki-gerginlik-batili-ulkelerin-kiskirtmalaridir-1057352681.html

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ilber ortaylı