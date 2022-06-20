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Bülent Ersoy: İçişleri Bakanı Soylu'dan istirham ettim, mezar yerim belli
Bülent Ersoy: İçişleri Bakanı Soylu'dan istirham ettim, mezar yerim belli
Sanatçı Bülent Ersoy, katıldığı bir açılışta gazetecilerin sorusu üzerine mezar yerinin belli olduğunu söyledi ve "Sayın İçişleri Bakanı'ndan istirham ettim"... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T10:16+0300
2022-06-20T10:16+0300
yaşam
bülent ersoy
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
mezar
şarkıcı
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Şarkıcı Bülent Ersoy, hafta sonu Ankara’da bir güzellik merkezinin açılışına katıldı. Ersoy açılış sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı."Mezar yerim belli" diyen Bülent Ersoy, "Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan istirham ettim. Evet mezar yerim belli" dedi. Ersoy, mezarın konumuyla ilgili ise konuşmadı.Ne olmuştu?Şarkıcı Bülent Ersoy, babası Fikret Erkoç’un mezar yerinin kazıldığı sırada yanında bulunan kişilere mezarı göstererek ”Dar değil mi? Ben ne olacağım? Ben standarta sığmam ki” şeklinde soru sormuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220516/masumlar-apartmani-satisa-cikti-bulent-ersoy-da-talip-1056405305.html
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bülent ersoy, süleyman soylu, içişleri bakanlığı, mezar, şarkıcı

Bülent Ersoy: İçişleri Bakanı Soylu'dan istirham ettim, mezar yerim belli

10:16 20.06.2022
© TwitterBülent Ersoy
Bülent Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© Twitter
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Sanatçı Bülent Ersoy, katıldığı bir açılışta gazetecilerin sorusu üzerine mezar yerinin belli olduğunu söyledi ve "Sayın İçişleri Bakanı'ndan istirham ettim" dedi.
Şarkıcı Bülent Ersoy, hafta sonu Ankara’da bir güzellik merkezinin açılışına katıldı. Ersoy açılış sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Mezar yerim belli" diyen Bülent Ersoy, "Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan istirham ettim. Evet mezar yerim belli" dedi. Ersoy, mezarın konumuyla ilgili ise konuşmadı.

Ne olmuştu?

Şarkıcı Bülent Ersoy, babası Fikret Erkoç’un mezar yerinin kazıldığı sırada yanında bulunan kişilere mezarı göstererek ”Dar değil mi? Ben ne olacağım? Ben standarta sığmam ki” şeklinde soru sormuştu.
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