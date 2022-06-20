https://tr.sputniknews.com/20220620/bulent-ersoy-icisleri-bakani-soyludan-istirham-ettim-mezar-yerim-belli-1057636998.html

Bülent Ersoy: İçişleri Bakanı Soylu'dan istirham ettim, mezar yerim belli

Bülent Ersoy: İçişleri Bakanı Soylu'dan istirham ettim, mezar yerim belli

Sanatçı Bülent Ersoy, katıldığı bir açılışta gazetecilerin sorusu üzerine mezar yerinin belli olduğunu söyledi ve "Sayın İçişleri Bakanı'ndan istirham ettim"... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T10:16+0300

2022-06-20T10:16+0300

2022-06-20T10:16+0300

yaşam

bülent ersoy

süleyman soylu

içişleri bakanlığı

mezar

şarkıcı

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Şarkıcı Bülent Ersoy, hafta sonu Ankara’da bir güzellik merkezinin açılışına katıldı. Ersoy açılış sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı."Mezar yerim belli" diyen Bülent Ersoy, "Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan istirham ettim. Evet mezar yerim belli" dedi. Ersoy, mezarın konumuyla ilgili ise konuşmadı.Ne olmuştu?Şarkıcı Bülent Ersoy, babası Fikret Erkoç’un mezar yerinin kazıldığı sırada yanında bulunan kişilere mezarı göstererek ”Dar değil mi? Ben ne olacağım? Ben standarta sığmam ki” şeklinde soru sormuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220516/masumlar-apartmani-satisa-cikti-bulent-ersoy-da-talip-1056405305.html

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bülent ersoy, süleyman soylu, içişleri bakanlığı, mezar, şarkıcı