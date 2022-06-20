https://tr.sputniknews.com/20220620/fenerbahceden-nwakaeme-aciklamasi-menajeri-bizle-temasa-gectiginde-ilgilenmedigimizi-soyledik-1057656855.html

Fenerbahçe'den Nwakaeme açıklaması: Menajeri bizle temasa geçtiğinde ilgilenmediğimizi söyledik

Fenerbahçe'den Nwakaeme açıklaması: Menajeri bizle temasa geçtiğinde ilgilenmediğimizi söyledik

Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme ile ilgili transfer girişiminde bulunulmadığını açıkladı. 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T15:53+0300

2022-06-20T15:53+0300

2022-06-20T15:58+0300

nwakaeme

spor

fenerbahçe

trabzonspor

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Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme ile ilgili bir açıklama yayımladı.Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır. Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri Kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız."

https://tr.sputniknews.com/20220616/nwakaemeden-trabzonspora-veda-taraftarla-karsi-karsiya-getirildim-ayrilan-benmisim-gibi-oldu-1057508353.html

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nwakaeme, fenerbahçe, trabzonspor