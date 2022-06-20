https://tr.sputniknews.com/20220620/fenerbahceden-nwakaeme-aciklamasi-menajeri-bizle-temasa-gectiginde-ilgilenmedigimizi-soyledik-1057656855.html
Fenerbahçe'den Nwakaeme açıklaması: Menajeri bizle temasa geçtiğinde ilgilenmediğimizi söyledik
Fenerbahçe'den Nwakaeme açıklaması: Menajeri bizle temasa geçtiğinde ilgilenmediğimizi söyledik
Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme ile ilgili transfer girişiminde bulunulmadığını açıkladı. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T15:53+0300
2022-06-20T15:53+0300
2022-06-20T15:58+0300
nwakaeme
spor
fenerbahçe
trabzonspor
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Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme ile ilgili bir açıklama yayımladı.Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır. Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri Kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız."
https://tr.sputniknews.com/20220616/nwakaemeden-trabzonspora-veda-taraftarla-karsi-karsiya-getirildim-ayrilan-benmisim-gibi-oldu-1057508353.html
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nwakaeme, fenerbahçe, trabzonspor
Fenerbahçe'den Nwakaeme açıklaması: Menajeri bizle temasa geçtiğinde ilgilenmediğimizi söyledik
15:53 20.06.2022 (güncellendi: 15:58 20.06.2022) Abone ol
Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme ile ilgili transfer girişiminde bulunulmadığını açıkladı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme ile ilgili bir açıklama yayımladı.
Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır. Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri Kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."