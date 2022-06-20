https://tr.sputniknews.com/20220620/ibb-ekmegi-2-tlden-halkimiza-ulastirmaya-devam-edecegiz-1057672460.html
İBB: Ekmeği 2 TL’den halkımıza ulaştırmaya devam edeceğiz
İBB: Ekmeği 2 TL’den halkımıza ulaştırmaya devam edeceğiz
İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, 250 gramlık halk ekmeğinin 2 TL’den satmaya devam edeceklerini açıkladı. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T22:19+0300
2022-06-20T22:19+0300
2022-06-20T22:24+0300
türkiye
halk ekmek
ekmek
hasan demir
kadıköy
üsküdar
ataşehir
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İstanbul’un bazı ilçelerinde, 210 gram ekmeğin yarından itibaren 5 liradan satılmaya başlanacağı öne sürüldü.Söz konusu iddianın ardından Twitter üzerinden açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Halk Ekmek (İHE) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, 250 gram halk ekmeğin 2 liradan satılmaya devam edileceğini belirtti.Nama, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:İstanbul Ticaret Odası 12 No’lu Ekmek, Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, yarından itibaren Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir’deki fırıncıların ekmeği 5 liradan satacağını söylemişti.
türkiye
kadıköy
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ataşehir
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halk ekmek, ekmek, hasan demir, kadıköy, üsküdar, ataşehir
İBB: Ekmeği 2 TL’den halkımıza ulaştırmaya devam edeceğiz
22:19 20.06.2022 (güncellendi: 22:24 20.06.2022) Abone ol
İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, 250 gramlık halk ekmeğinin 2 TL’den satmaya devam edeceklerini açıkladı.
İstanbul’un bazı ilçelerinde, 210 gram ekmeğin yarından itibaren 5 liradan satılmaya başlanacağı öne sürüldü.
Söz konusu iddianın ardından Twitter üzerinden açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Halk Ekmek (İHE) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, 250 gram halk ekmeğin 2 liradan satılmaya devam edileceğini belirtti.
Nama, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
Halk Ekmek olarak biz 250 gr ekmeği 2 TL’den halkımız ulaştırmaya devam edeceğiz.
İstanbul Ticaret Odası 12 No’lu Ekmek, Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, yarından itibaren Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir’deki fırıncıların ekmeği 5 liradan satacağını söylemişti
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