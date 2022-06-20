https://tr.sputniknews.com/20220620/ibb-ekmegi-2-tlden-halkimiza-ulastirmaya-devam-edecegiz-1057672460.html

İBB: Ekmeği 2 TL’den halkımıza ulaştırmaya devam edeceğiz

İBB: Ekmeği 2 TL’den halkımıza ulaştırmaya devam edeceğiz

İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, 250 gramlık halk ekmeğinin 2 TL’den satmaya devam edeceklerini açıkladı. 20.06.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

halk ekmek

ekmek

hasan demir

kadıköy

üsküdar

ataşehir

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İstanbul’un bazı ilçelerinde, 210 gram ekmeğin yarından itibaren 5 liradan satılmaya başlanacağı öne sürüldü.Söz konusu iddianın ardından Twitter üzerinden açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Halk Ekmek (İHE) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, 250 gram halk ekmeğin 2 liradan satılmaya devam edileceğini belirtti.Nama, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:İstanbul Ticaret Odası 12 No’lu Ekmek, Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, yarından itibaren Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir’deki fırıncıların ekmeği 5 liradan satacağını söylemişti.

türkiye

kadıköy

üsküdar

ataşehir

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halk ekmek, ekmek, hasan demir, kadıköy, üsküdar, ataşehir