NATO: Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini ele aldık, görüşmeler sürecek

"Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmak için yaptıkları tarihi başvurular hakkında bugün yapılan yapıcı toplantıyı memnuniyetle karşılıyorum. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı, İttifak'ı daha güçlü ve tüm Avrupa-Atlantik bölgesini daha güvenli hale getirecektir. Türkiye'nin terörizm konusunda ele almamız gereken meşru güvenlik endişeleri var. Bu nedenle Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvuruları konusundaki görüşmelerimize devam edeceğiz ve mümkün olan en kısa sürede bir yol bulmayı dört gözle bekliyorum.”