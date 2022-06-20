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Suriyeli şüpheli karakolda komiser yardımcısını vurdu
Suriyeli şüpheli karakolda komiser yardımcısını vurdu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hastanede intihara kalkışan Suriye uyruklu A.T., işlemler için polis merkezine getirildi. Burada polis memuruna sarılarak... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
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2022-06-20T13:13+0300
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sığınmacı
suriyeli
kocaeli
silahlı saldırı
ümit özdağ
zafer partisi
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Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre, Suriye uyruklu A.T., özel hastanede bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. A.T., tedavisinin ardından işlemler için polis merkezine getirildi. İddiaya göre işlemleri tamamlanıp, ayrılmak üzere olan A.T., polis memuruna arkadan saldırarak, silahını aldı. Çıkan arbede sırasında A.T. tabancayı ateşleyince seken mermi, komiser yardımcısı K.K.'nin sağ ayak bileğine isabet etti. Bu sırada A.T. de bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Komiser yardımcısı K.K. ve A.T., hastaneye kaldırıldı. Komiser yardımcısı K.K. taburcu edilirken, A.T.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Özdağ: Hastane parasını Türk milleti ödüyorKocaeli'de yaşanan yaralama ile ilgili, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ açıklama yaptı. Özdağ, "Kocaeli’nde gözaltına alınan Suriyeli karakolda polisleri taradı. 1 polis vurularak yaralandı.2 polis hafif yaralı. Saldırgan polis tarafından vuruldu. Hastanede yatıyor. Hastane parasını Türk Milleti ödüyor. Çıkınca avukat parasını da biz ödeyeceğiz. Hapishane masrafı da bizden" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220618/bakan-soylu-suriyelilerin-gonullu-onurlu-ve-guvenli-donmesi-icin-bu-calismalar-yapiliyor-1057592083.html
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türkiye, sığınmacı, suriyeli, kocaeli, silahlı saldırı, ümit özdağ, zafer partisi

Suriyeli şüpheli karakolda komiser yardımcısını vurdu

13:10 20.06.2022 (güncellendi: 13:13 20.06.2022)
© AApolis
polis - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© AA
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hastanede intihara kalkışan Suriye uyruklu A.T., işlemler için polis merkezine getirildi. Burada polis memuruna sarılarak, belinden aldığı tabancayı ateşleyen A.T., komiser yardımcısı K.K.'yi ayağından vurdu. A.T. de bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre, Suriye uyruklu A.T., özel hastanede bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. A.T., tedavisinin ardından işlemler için polis merkezine getirildi.
İddiaya göre işlemleri tamamlanıp, ayrılmak üzere olan A.T., polis memuruna arkadan saldırarak, silahını aldı. Çıkan arbede sırasında A.T. tabancayı ateşleyince seken mermi, komiser yardımcısı K.K.'nin sağ ayak bileğine isabet etti. Bu sırada A.T. de bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Komiser yardımcısı K.K. ve A.T., hastaneye kaldırıldı. Komiser yardımcısı K.K. taburcu edilirken, A.T.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Özdağ: Hastane parasını Türk milleti ödüyor

Kocaeli'de yaşanan yaralama ile ilgili, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ açıklama yaptı. Özdağ, "Kocaeli’nde gözaltına alınan Suriyeli karakolda polisleri taradı. 1 polis vurularak yaralandı.2 polis hafif yaralı. Saldırgan polis tarafından vuruldu. Hastanede yatıyor. Hastane parasını Türk Milleti ödüyor. Çıkınca avukat parasını da biz ödeyeceğiz. Hapishane masrafı da bizden" dedi.
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