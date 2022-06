https://tr.sputniknews.com/20220620/suriyeli-supheli-karakolda-komiser-yardimcisini-vurdu-1057646474.html

Suriyeli şüpheli karakolda komiser yardımcısını vurdu

Suriyeli şüpheli karakolda komiser yardımcısını vurdu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hastanede intihara kalkışan Suriye uyruklu A.T., işlemler için polis merkezine getirildi. Burada polis memuruna sarılarak... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T13:10+0300

2022-06-20T13:10+0300

2022-06-20T13:13+0300

türkiye

türkiye

sığınmacı

suriyeli

kocaeli

silahlı saldırı

ümit özdağ

zafer partisi

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056834826_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_41530a62a753ab274dcceb8087c650c1.png

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre, Suriye uyruklu A.T., özel hastanede bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. A.T., tedavisinin ardından işlemler için polis merkezine getirildi. İddiaya göre işlemleri tamamlanıp, ayrılmak üzere olan A.T., polis memuruna arkadan saldırarak, silahını aldı. Çıkan arbede sırasında A.T. tabancayı ateşleyince seken mermi, komiser yardımcısı K.K.'nin sağ ayak bileğine isabet etti. Bu sırada A.T. de bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Komiser yardımcısı K.K. ve A.T., hastaneye kaldırıldı. Komiser yardımcısı K.K. taburcu edilirken, A.T.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Özdağ: Hastane parasını Türk milleti ödüyorKocaeli'de yaşanan yaralama ile ilgili, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ açıklama yaptı. Özdağ, "Kocaeli’nde gözaltına alınan Suriyeli karakolda polisleri taradı. 1 polis vurularak yaralandı.2 polis hafif yaralı. Saldırgan polis tarafından vuruldu. Hastanede yatıyor. Hastane parasını Türk Milleti ödüyor. Çıkınca avukat parasını da biz ödeyeceğiz. Hapishane masrafı da bizden" dedi.

türkiye

kocaeli

2022

türkiye, sığınmacı, suriyeli, kocaeli, silahlı saldırı, ümit özdağ, zafer partisi