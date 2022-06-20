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https://tr.sputniknews.com/20220620/tarkandan-pinar-gultekin-davasinda-cikan-karara-tepki-verdi-hukuk-dedigin-adaletten-yana-olmali-1057670745.html
Tarkan'dan Pınar Gültekin davasında çıkan karara tepki verdi: Hukuk dediğin adaletten yana olmalı
Tarkan'dan Pınar Gültekin davasında çıkan karara tepki verdi: Hukuk dediğin adaletten yana olmalı
Muğla'da Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 'haksız tahrikle' 23 yıla indirildi. Megastar Tarkan karara... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T21:10+0300
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türkiye
pınar gültekin
cemal metin avcı
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Sanatçı Tarkan, Muğla’da katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı'ya ‘Haksız tahrik’ indirimi uygulanarak 23 yıl hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.Twitter'dan hesabından paylaşım yapan Tarkan "Cinayete, zorbalığa, şiddete uğramış tüm kadınlar için adalet istiyoruz. Bu caniliklerin azalması için ağır,caydırıcı cezalar verilmeli. Bir kılıf ve bahane bulunup hafifletilen cezalar değil. Hukuk dediğin erkekten yana değil, adaletten, haktan yana olmalı. #PınarGültekiniçinAdalet" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220620/pinar-gultekin-davasinda-karar-cikti-1057654513.html
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pınar gültekin, cemal metin avcı

Tarkan'dan Pınar Gültekin davasında çıkan karara tepki verdi: Hukuk dediğin adaletten yana olmalı

21:10 20.06.2022 (güncellendi: 21:12 20.06.2022)
© AAPınar Gültekin
Pınar Gültekin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© AA
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Muğla'da Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 'haksız tahrikle' 23 yıla indirildi. Megastar Tarkan karara tepki göstererek, "Bu caniliklerin azalması için ağır, caydırıcı cezalar verilmeli. Bir kılıf ve bahane bulunup hafifletilen cezalar değil" dedi.
Sanatçı Tarkan, Muğla’da katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı'ya ‘Haksız tahrik’ indirimi uygulanarak 23 yıl hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.
Pınar Gültekin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
TÜRKİYE
Pınar Gültekin davasında karar çıktı: Mahkeme Avcı'nın cezasını 23 yıla indirdi
15:11
Twitter'dan hesabından paylaşım yapan Tarkan "Cinayete, zorbalığa, şiddete uğramış tüm kadınlar için adalet istiyoruz. Bu caniliklerin azalması için ağır,caydırıcı cezalar verilmeli. Bir kılıf ve bahane bulunup hafifletilen cezalar değil. Hukuk dediğin erkekten yana değil, adaletten, haktan yana olmalı. #PınarGültekiniçinAdalet" dedi.
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