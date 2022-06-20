https://tr.sputniknews.com/20220620/tarkandan-pinar-gultekin-davasinda-cikan-karara-tepki-verdi-hukuk-dedigin-adaletten-yana-olmali-1057670745.html

Tarkan'dan Pınar Gültekin davasında çıkan karara tepki verdi: Hukuk dediğin adaletten yana olmalı

Tarkan'dan Pınar Gültekin davasında çıkan karara tepki verdi: Hukuk dediğin adaletten yana olmalı

Muğla'da Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 'haksız tahrikle' 23 yıla indirildi. Megastar Tarkan karara... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T21:10+0300

2022-06-20T21:10+0300

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türkiye

pınar gültekin

cemal metin avcı

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Sanatçı Tarkan, Muğla’da katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı'ya ‘Haksız tahrik’ indirimi uygulanarak 23 yıl hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.Twitter'dan hesabından paylaşım yapan Tarkan "Cinayete, zorbalığa, şiddete uğramış tüm kadınlar için adalet istiyoruz. Bu caniliklerin azalması için ağır,caydırıcı cezalar verilmeli. Bir kılıf ve bahane bulunup hafifletilen cezalar değil. Hukuk dediğin erkekten yana değil, adaletten, haktan yana olmalı. #PınarGültekiniçinAdalet" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220620/pinar-gultekin-davasinda-karar-cikti-1057654513.html

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pınar gültekin, cemal metin avcı