https://tr.sputniknews.com/20220620/tarkandan-pinar-gultekin-davasinda-cikan-karara-tepki-verdi-hukuk-dedigin-adaletten-yana-olmali-1057670745.html
Tarkan'dan Pınar Gültekin davasında çıkan karara tepki verdi: Hukuk dediğin adaletten yana olmalı
Tarkan'dan Pınar Gültekin davasında çıkan karara tepki verdi: Hukuk dediğin adaletten yana olmalı
Muğla'da Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 'haksız tahrikle' 23 yıla indirildi. Megastar Tarkan karara... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T21:10+0300
2022-06-20T21:10+0300
2022-06-20T21:12+0300
türkiye
pınar gültekin
cemal metin avcı
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Sanatçı Tarkan, Muğla’da katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı'ya ‘Haksız tahrik’ indirimi uygulanarak 23 yıl hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.Twitter'dan hesabından paylaşım yapan Tarkan "Cinayete, zorbalığa, şiddete uğramış tüm kadınlar için adalet istiyoruz. Bu caniliklerin azalması için ağır,caydırıcı cezalar verilmeli. Bir kılıf ve bahane bulunup hafifletilen cezalar değil. Hukuk dediğin erkekten yana değil, adaletten, haktan yana olmalı. #PınarGültekiniçinAdalet" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220620/pinar-gultekin-davasinda-karar-cikti-1057654513.html
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pınar gültekin, cemal metin avcı
Tarkan'dan Pınar Gültekin davasında çıkan karara tepki verdi: Hukuk dediğin adaletten yana olmalı
21:10 20.06.2022 (güncellendi: 21:12 20.06.2022) Abone ol
Muğla'da Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 'haksız tahrikle' 23 yıla indirildi. Megastar Tarkan karara tepki göstererek, "Bu caniliklerin azalması için ağır, caydırıcı cezalar verilmeli. Bir kılıf ve bahane bulunup hafifletilen cezalar değil" dedi.
Sanatçı Tarkan, Muğla’da katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı'ya ‘Haksız tahrik’ indirimi uygulanarak 23 yıl hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.
Twitter'dan hesabından paylaşım yapan Tarkan "Cinayete, zorbalığa, şiddete uğramış tüm kadınlar için adalet istiyoruz. Bu caniliklerin azalması için ağır,caydırıcı cezalar verilmeli. Bir kılıf ve bahane bulunup hafifletilen cezalar değil. Hukuk dediğin erkekten yana değil, adaletten, haktan yana olmalı. #PınarGültekiniçinAdalet" dedi.