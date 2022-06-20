https://tr.sputniknews.com/20220620/umraniyede-3-otobus-zincirleme-kaza-yapti-1057641863.html
Ümraniye'de 3 otobüs zincirleme kaza yaptı
Ümraniye'de 3 otobüs zincirleme kaza yaptı
İstanbul'da 3 halk otobüsü zincirleme kaza yaptı. Hasar meydana gelen otobüslerden indirilen yolcuların ulaşımları başka araçlarla sağlandı. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T12:12+0300
2022-06-20T12:12+0300
2022-06-20T12:21+0300
ümraniye
zincirleme kaza
türkiye
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Ümraniye'de 3 İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.Alınan bilgiye göre, Tantavi Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde yer alan durağa yolcu almak için yanaşan İETT otobüsüne, arkasından gelen 2 İETT otobüsü peş peşe çarptı.Kaza sonucunda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken otobüslerde hasar oluştu.Otobüslerden indirilen yolcuların ulaşımları başka araçlarla sağlandı.
https://tr.sputniknews.com/20220429/beylikduzunde-iki-metrobus-kafa-kafaya-carpisti-1055962304.html
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ümraniye, zincirleme kaza
Ümraniye'de 3 otobüs zincirleme kaza yaptı
12:12 20.06.2022 (güncellendi: 12:21 20.06.2022) Abone ol
İstanbul'da 3 halk otobüsü zincirleme kaza yaptı. Hasar meydana gelen otobüslerden indirilen yolcuların ulaşımları başka araçlarla sağlandı.
Ümraniye'de 3 İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Tantavi Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde yer alan durağa yolcu almak için yanaşan İETT otobüsüne, arkasından gelen 2 İETT otobüsü peş peşe çarptı.
Kaza sonucunda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken otobüslerde hasar oluştu.
Otobüslerden indirilen yolcuların ulaşımları başka araçlarla sağlandı.