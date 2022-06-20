https://tr.sputniknews.com/20220620/vanda-kacak-kazi-yapan-defineciler-2-bin-700-yillik-tarihi-yapi-ortaya-cikardi-1057644823.html
Van'da kaçak kazı yapan defineciler 2 bin 700 yıllık tarihi yapı ortaya çıkardı
Van'da kaçak kazı yapan defineciler 2 bin 700 yıllık tarihi yapı ortaya çıkardı
Van'da kaçak kazı yapan defineciler, Urartulara ait 2 bin 700 yıllık bir yapıyı ortaya çıkardı. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T12:41+0300
2022-06-20T12:41+0300
2022-06-20T12:44+0300
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Van merkez Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesi Garibin Tepe'de kaçak kazı yapan bir grup, Urartulara ait 2 bin 700 yıllık yapıyı ortaya çıkardı. Bu bölgede yerin 5 metre altına kadar kazılarını devam ettiren defineciler figürlerle bezeli bir yapıya ulaştı.Bölgede 3 ay kazı yapmışlarDefinecilerin bölgede yaklaşık 3 ay kazı yaptığı ortaya çıktı. Kazı yapılan alandaki toprağın plastik bidonla tünel içerisinden çekilerek dışarıya taşındığı tespit edildi. Tünel içerisinde parçalanmış ipler ve plastik şişeler bulundu. Yaklaşık 10-15 metre uzunluğunda tünel kazan defineciler, çevredeki çobanların jandarmaya ihbarı ile yakalandı. 4 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, jandarma tarafından koruma altına alınan bölgede 7/24 nöbet tutuluyor. Van Müzesi yetkilileri bölgeye giderek tünelin girişini taşlarla kapattı.
https://tr.sputniknews.com/20220610/antalyada-yikilan-kacak-yapilarin-altindan-cikti-aphrodite-kutsal-alaninin-yeri-tespit-edildi-1057232945.html
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van, kaçak, kazı, urartular
Van'da kaçak kazı yapan defineciler 2 bin 700 yıllık tarihi yapı ortaya çıkardı
12:41 20.06.2022 (güncellendi: 12:44 20.06.2022) Abone ol
Van'da kaçak kazı yapan defineciler, Urartulara ait 2 bin 700 yıllık bir yapıyı ortaya çıkardı.
Van merkez Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesi Garibin Tepe'de kaçak kazı yapan bir grup, Urartulara ait 2 bin 700 yıllık yapıyı ortaya çıkardı. Bu bölgede yerin 5 metre altına kadar kazılarını devam ettiren defineciler figürlerle bezeli bir yapıya ulaştı.
Bölgede 3 ay kazı yapmışlar
Definecilerin bölgede yaklaşık 3 ay kazı yaptığı ortaya çıktı. Kazı yapılan alandaki toprağın plastik bidonla tünel içerisinden çekilerek dışarıya taşındığı tespit edildi. Tünel içerisinde parçalanmış ipler ve plastik şişeler bulundu. Yaklaşık 10-15 metre uzunluğunda tünel kazan defineciler, çevredeki çobanların jandarmaya ihbarı ile yakalandı. 4 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, jandarma tarafından koruma altına alınan bölgede 7/24 nöbet tutuluyor. Van Müzesi yetkilileri bölgeye giderek tünelin girişini taşlarla kapattı.