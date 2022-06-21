https://tr.sputniknews.com/20220621/bakan-kasapoglu-sayin-cumhurbaskanimiz-genc-odakli-siyasetin-lideri-1057727237.html

Bakan Kasapoğlu: Sayın Cumhurbaşkanımız genç odaklı siyasetin lideri

Bakan Kasapoğlu: Sayın Cumhurbaşkanımız genç odaklı siyasetin lideri

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençleri yarınlara hazırlamanın ve bugünlerini güçlü kılmanın en önemli vazifeleri olduğunu ifade ederek... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T23:11+0300

2022-06-21T23:11+0300

2022-06-21T23:11+0300

politika

mehmet muharrem kasapoğlu

recep tayyip erdoğan

açıklama

genç

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Esenler Gençlik Merkezi'nin açılışına konuşan Bakan Muharrem Kasapoğlu, "İstanbul'umuzun en güzel gençlik merkezlerinden birini daha hizmete alıyoruz. Gençlik merkezimizin, gençliğimize, İstanbul'umuza, Esenler'imize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Esenler, İstanbul'un en genç ilçelerinden biri, gençliğine hizmet etmekten heyecan duyan bir yönetim var. Ben özellikle Sayın Başkanımız Tevfik Göksu Bey'e, ekibine, Bakanlıktaki tüm çalışma arkadaşlarıma bu güzide gençlik merkezi için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı."Gençlerimizi yarınlara hazırlamak, bugünlerini güçlü kılmak bizlerin vazifesi" diyen Kasapoğlu, "Bu noktada yerel yönetimler, belediyeler en önemli paydaşımız, bunun en güzel örneklerinden birini Esenler Belediyesi ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu eser ve diğer eserlerimiz, en kısa zamanda gençlerimizle buluşacak. Biz bu sinerjiyi Esenler'imiz ve Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlerimiz için ortaya koymaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Bakan Kasapoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:'Şanlı bayrağımızı en güçlü şekilde temsil edecek gençlerimizi yetiştirmeye devam edeceğiz'"Yüzme havuzu, spor imkanları, teknoloji odaları, kütüphanesi, ve eğitim imkanlarıyla gece gündüz dört dörtlük şekilde halkımızın istifadesine sunulan, genç odaklı hizmet anlayışının bir ürünü. Türkiye, gençliğiyle gurur duyan ve gençleri için hiçbir zaman fedakarlıktan kaçınmayan bir yönetim anlayışına sahip. Sayın Cumhurbaşkanımız, genç odaklı siyasetin, hizmet siyasetinin lideri. Türkiye'nin dört bir yanında gençlik merkezlerimizle, genç ofislerimizle, gençlik kamplarımızla birbirinden özel, donanımlı spor tesisleriyle, her alandaki spor imkanlarına kadar gençlerimizin, milletimizin emrindeyiz.Türkiye'mizin neresine giderseniz gidin, bu imkanların en iyisini her yerde görürsünüz. Biz bu çıtayı yükselterek bugünlerin, yarınların spordaki yıldızlarını yetiştirme adına el ele, omuz omuza vereceğiz. Bir yandan tesisler yükselirken diğer yandan o tesislerin içerisinden yarınların yıldızlarını, bilim ve kültür insanlarını, şanlı bayrağımızı en güçlü şekilde temsil edecek gençlerimizi yetiştirmeye devam edeceğiz.'Gençlerin enerjisi, heyecanı, gözlerindeki ışık bizim en büyük ilham kaynağımız'Gençlerin enerjisi, heyecanı, gözlerindeki ışık bizim en büyük ilham kaynağımız. Yeter ki gençlerimiz istesin... Bizler birileri gibi gençlere karamsarlık aşılamıyoruz, gençlerin yüreklerini istismar etmiyoruz. Gençlerimizle aramızdaki hukuk, muhabbet çok güçlü. Gençlerimizle aramıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir şer gücünü, fitne odağını sokmayacağız.Türkiye'mizin umutları gençlerimizle daha güçlü yarınlara, daha adil, daha müreffeh bir dünyaya yürüyüşümüze el ele gönül gönüle devam edeceğiz. Gençlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılarıyla, inançlarıyla, cesaretleriyle, hayallerine olan güçlü bağlılıklarıyla bu kutlu yolu yürümeye devam edecektir. İnsanların hayırlısı insanlara hizmet edendir anlayışıyla durmadan, el ele vererek bu kutlu yolu birlikte yürümeye devam edeceğiz. Bu güzel tesisin başta gençlerimize, Esenler halkına ve aziz İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum."

https://tr.sputniknews.com/20220621/yigit-buluttan-ali-babacana-sen-ben-erdogan-arasinda-neler-yasandi-var-mi-cesaretin-1057677377.html

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mehmet muharrem kasapoğlu, recep tayyip erdoğan, açıklama, genç