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https://tr.sputniknews.com/20220621/bodrum-kaymakamligindan-sefo-aciklamasi-saat-0000da-sonlandirildi-1057720084.html
Bodrum Kaymakamlığı'ndan 'Sefo' açıklaması: Saat 00:00'da sonlandırıldı
Bodrum Kaymakamlığı'ndan 'Sefo' açıklaması: Saat 00:00'da sonlandırıldı
Rapçi Sefo, valilik talimatıyla ‘müzik yasağı’ başlamadan yarım saat önce Bodrum'da verdiği konserde sahneden indirildi. Rapçi, sahneden indirilmesinin... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T20:40+0300
2022-06-21T20:40+0300
türkiye
sefo
bodrum
müzik kısıtlaması
sahne
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Rapçi Sefo valilik talimatıyla Bodrum’daki konserinde gece 00.30’da sahneden indirildi.Bu karara sahneden iner inmez sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösteren Sefo, “Bu saçmalık ya bu yasak 01.00’e kadar değil miydi” ifadelerini kullandı.Bodrum Kaymakamlığı da konu hakkında açıklama yaparak yasağın 24.00'den sonra geçerli olduğunu savundu.Bodrum Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220621/valilik-rapci-sefoyu-muzik-yasagi-baslamadan-sahneden-indirdi-ne-istiyorsunuz-anlamadim-1057690408.html
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sefo, bodrum, müzik kısıtlaması, sahne

Bodrum Kaymakamlığı'ndan 'Sefo' açıklaması: Saat 00:00'da sonlandırıldı

20:40 21.06.2022
© DHAOlaylara müdahale edilmesini isteyen Sefo, "Arkadaşlar biz buraya eğlenmeye geldik. Kavga etmeye gelmedik. Lütfen sakince burada eğlenelim. Şarkılarımızı söyleyelim. Evlerimize dönelim. Eğlenmeye geldik, gerginliğe hiç gerek yok" diyerek sahneden kalabalığa seslendi.
Olaylara müdahale edilmesini isteyen Sefo, Arkadaşlar biz buraya eğlenmeye geldik. Kavga etmeye gelmedik. Lütfen sakince burada eğlenelim. Şarkılarımızı söyleyelim. Evlerimize dönelim. Eğlenmeye geldik, gerginliğe hiç gerek yok diyerek sahneden kalabalığa seslendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© DHA
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Rapçi Sefo, valilik talimatıyla ‘müzik yasağı’ başlamadan yarım saat önce Bodrum'da verdiği konserde sahneden indirildi. Rapçi, sahneden indirilmesinin ardından karara tepki göstermesi üzerine Bodrum Kaymakamlığı da konu hakkında açıklama yaparak yasağın 24.00'den sonra geçerli olduğunu söyledi.
Rapçi Sefo valilik talimatıyla Bodrum’daki konserinde gece 00.30’da sahneden indirildi.
Bu karara sahneden iner inmez sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösteren Sefo, “Bu saçmalık ya bu yasak 01.00’e kadar değil miydi” ifadelerini kullandı.

Olaylara müdahale edilmesini isteyen Sefo, Arkadaşlar biz buraya eğlenmeye geldik. Kavga etmeye gelmedik. Lütfen sakince burada eğlenelim. Şarkılarımızı söyleyelim. Evlerimize dönelim. Eğlenmeye geldik, gerginliğe hiç gerek yok diyerek sahneden kalabalığa seslendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
YAŞAM
Valilik, rapçi Sefo'yu müzik yasağı başlamadan sahneden indirdi: 'Ne istiyorsunuz anlamadım'
12:04
Bodrum Kaymakamlığı da konu hakkında açıklama yaparak yasağın 24.00'den sonra geçerli olduğunu savundu.

Bodrum Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında Bodrum ilçemizde bulunan Gümbet Bölgesi Barlar Sokağı'nda konser faaliyetinin valilik emri ile saat 01.00'dan önce sonlandırıldığı iddiası ile ilgili olarak; Bilineceği üzere Bodrum ilçemizde konaklama tesislerinin ve meskenlerinin yoğun olarak bulunduğu Gümbet bölgesinde yaz turizmi ile birlikte 'Gürültü' konusundaki denetimlere ağırlık verilmektedir. Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 14. Maddesi'nde, 'Şehir ve kasabalarda gerek mesken içinde ve gerek dışında saat 24.00'den sonra her ne suretle olursa olsun civar halkının rahat ve huzurunu bozacak surette gürültü yapanlar polisçe menolunur. Bu yasağı dinlemeyenler hakkında Ceza Kanununun 546.ncı maddesine göre takibat yapılır' hükmü amirdir. 20.06.2022 günü Bodrum ilçemiz Gümbet Bölgesinde yapılan ses denetimlerinde de açık alanda faaliyette bulunan işletmelerin müzik faaliyetlerini saat 00.00'da sonlandırılması sağlanmıştır. Sosyal medya görüntülerinden de anlaşılacağı üzere konser faaliyetinde bulunan işletmenin yasal mevzuat çerçevesinde açık alanda bulunan faaliyetini sonlandırması istenmiş ve işletme tarafından bu faaliyet kolluk kuvvetlerinin ikazları sonucunda sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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