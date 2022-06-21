https://tr.sputniknews.com/20220621/ev-sahibi-ile-kiraci-arasinda-sopali-yumruklu-kavga-1057686583.html

Ev sahibi ile kiracı arasında sopalı yumruklu kavga

Ev sahibi ile kiracı arasında sopalı yumruklu kavga

İstanbul Esenyurt'ta daha önceden mahkemelik olan ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Kavgada taraflar birbirlerine sopa ve... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T10:00+0300

2022-06-21T10:00+0300

2022-06-21T10:00+0300

türkiye

türkiye

istanbul

esenyurt

kavga

ev sahibi

kiracı

tartışma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057686187_0:0:661:372_1920x0_80_0_0_b692619a0e29d6d774c85df3c1f27f42.jpg

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde geçtiğimiz gün iddialara göre, daha önceden bilinmeyen bir nedenle mahkemelik olan ev sahibi ve kiracı arasında tartışma çıktı.İlerleyen dakikalarda tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İki aileden onlarca kişinin sopa ve yumruklarla birbirine saldırdığı olay ise mahallelinin müdahale etmesiyle son buldu.Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220615/ev-sahibiyle-tartisan-kiraci-evi-atese-verdi-1057467206.html

türkiye

istanbul

esenyurt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, istanbul, esenyurt, kavga, ev sahibi , kiracı, tartışma