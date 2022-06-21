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Ev sahibi ile kiracı arasında sopalı yumruklu kavga
Ev sahibi ile kiracı arasında sopalı yumruklu kavga
İstanbul Esenyurt'ta daha önceden mahkemelik olan ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Kavgada taraflar birbirlerine sopa ve... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T10:00+0300
2022-06-21T10:00+0300
türkiye
türkiye
istanbul
esenyurt
kavga
ev sahibi
kiracı
tartışma
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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde geçtiğimiz gün iddialara göre, daha önceden bilinmeyen bir nedenle mahkemelik olan ev sahibi ve kiracı arasında tartışma çıktı.İlerleyen dakikalarda tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İki aileden onlarca kişinin sopa ve yumruklarla birbirine saldırdığı olay ise mahallelinin müdahale etmesiyle son buldu.Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220615/ev-sahibiyle-tartisan-kiraci-evi-atese-verdi-1057467206.html
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türkiye, istanbul, esenyurt, kavga, ev sahibi , kiracı, tartışma

Ev sahibi ile kiracı arasında sopalı yumruklu kavga

10:00 21.06.2022
© İHAEv sahibi ile kiracı arasında sopalı yumruklu kavga
Ev sahibi ile kiracı arasında sopalı yumruklu kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© İHA
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İstanbul Esenyurt'ta daha önceden mahkemelik olan ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Kavgada taraflar birbirlerine sopa ve yumrukla saldırırken, iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde geçtiğimiz gün iddialara göre, daha önceden bilinmeyen bir nedenle mahkemelik olan ev sahibi ve kiracı arasında tartışma çıktı.
İlerleyen dakikalarda tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İki aileden onlarca kişinin sopa ve yumruklarla birbirine saldırdığı olay ise mahallelinin müdahale etmesiyle son buldu.
Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
Kayseri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
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Ev sahibiyle tartışan kiracı evi ateşe verdi
15 Haziran , 18:11
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