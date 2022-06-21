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Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Torrent'ten açıklama: En büyük Cimbom
Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Torrent'ten açıklama: En büyük Cimbom
Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, zor bir dönemde göreve geldiğini ve elinden geleni yaptığını belirtti. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
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Sözleşmesi feshedilen Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Torrent, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220621/okan-buruk-istanbulda-su-anda-sonlanmis-bir-sey-yok-ama-burada-olmak-guzel-1057727147.html
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torrent, dominic torrent, okan buruk, galatasaray, teknik direktör

Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Torrent'ten açıklama: En büyük Cimbom

23:35 21.06.2022
© AFP 2022 / MAURO PIMENTELDomenec Torrent
Domenec Torrent - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© AFP 2022 / MAURO PIMENTEL
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Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, zor bir dönemde göreve geldiğini ve elinden geleni yaptığını belirtti.
Sözleşmesi feshedilen Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Torrent, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Zor bir dönemde kulübe geldik ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Kendimizi dışarıda olanlardan soyutlayarak, fazla gürültü yapmadan sadece işimize odaklandık. Her gün bize çok yardımcı olan Florya çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Takımın ihtiyacı olduğu zamanlarda yardımcı oldukları için istisnasız bütün Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum; Galatasaray size aittir. Sizin için en iyisini ve bu olağanüstü kulübü tekrar şampiyon yapacak yolu bulmanızı diliyorum. En büyük Cimbom!"
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