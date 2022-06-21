https://tr.sputniknews.com/20220621/galatasarayda-sozlesmesi-feshedilen-torrentten-aciklama-en-buyuk-cimbom--1057729100.html
Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Torrent'ten açıklama: En büyük Cimbom
Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Torrent'ten açıklama: En büyük Cimbom
Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, zor bir dönemde göreve geldiğini ve elinden geleni yaptığını belirtti. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T23:35+0300
2022-06-21T23:35+0300
2022-06-21T23:35+0300
spor
torrent
dominic torrent
okan buruk
galatasaray
teknik direktör
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Sözleşmesi feshedilen Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Torrent, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220621/okan-buruk-istanbulda-su-anda-sonlanmis-bir-sey-yok-ama-burada-olmak-guzel-1057727147.html
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torrent, dominic torrent, okan buruk, galatasaray, teknik direktör
Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Torrent'ten açıklama: En büyük Cimbom
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Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, zor bir dönemde göreve geldiğini ve elinden geleni yaptığını belirtti.
Sözleşmesi feshedilen Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Torrent, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Zor bir dönemde kulübe geldik ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Kendimizi dışarıda olanlardan soyutlayarak, fazla gürültü yapmadan sadece işimize odaklandık. Her gün bize çok yardımcı olan Florya çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Takımın ihtiyacı olduğu zamanlarda yardımcı oldukları için istisnasız bütün Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum; Galatasaray size aittir. Sizin için en iyisini ve bu olağanüstü kulübü tekrar şampiyon yapacak yolu bulmanızı diliyorum. En büyük Cimbom!"