https://tr.sputniknews.com/20220621/milasta-273-gocmen-yakalandi-1057682532.html
Milas’ta 273 göçmen yakalandı
Milas’ta 273 göçmen yakalandı
Muğla’nın Milas ilçesinde ormanlık alan içerisinde 273 göçmen yakalandı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T03:05+0300
2022-06-21T03:05+0300
2022-06-21T03:05+0300
türkiye
göçmen
muğla
milas
sahil güvenlik
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Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Kızılağaç Mahallesi’nde Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında yabancı uyruklu şahıslar tespit edildi. Ormanlık arazi içerisinde saklandığı belirlenen 273 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220620/akdenizde-kurtarilan-900u-askin-gocmen-ab-devletlerinin-limanlarini-acmasi-icin-denizde-bekliyor-1057674425.html
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göçmen, muğla, milas, sahil güvenlik
Milas’ta 273 göçmen yakalandı
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Muğla’nın Milas ilçesinde ormanlık alan içerisinde 273 göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Kızılağaç Mahallesi’nde Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında yabancı uyruklu şahıslar tespit edildi.
Ormanlık arazi içerisinde saklandığı belirlenen 273 göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenlerin işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.