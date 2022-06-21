Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220621/milasta-273-gocmen-yakalandi-1057682532.html
Milas’ta 273 göçmen yakalandı
Milas’ta 273 göçmen yakalandı
Muğla’nın Milas ilçesinde ormanlık alan içerisinde 273 göçmen yakalandı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T03:05+0300
2022-06-21T03:05+0300
türkiye
göçmen
muğla
milas
sahil güvenlik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1c/1043914906_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fc1ca8e944af7f59502d26e48265c923.jpg
Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Kızılağaç Mahallesi’nde Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında yabancı uyruklu şahıslar tespit edildi. Ormanlık arazi içerisinde saklandığı belirlenen 273 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220620/akdenizde-kurtarilan-900u-askin-gocmen-ab-devletlerinin-limanlarini-acmasi-icin-denizde-bekliyor-1057674425.html
türkiye
muğla
milas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1c/1043914906_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ea153d310f421bfd4f374a5c740c6c5a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
göçmen, muğla, milas, sahil güvenlik

Milas’ta 273 göçmen yakalandı

03:05 21.06.2022
© AASahil Güvenlik
Sahil Güvenlik - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Muğla’nın Milas ilçesinde ormanlık alan içerisinde 273 göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Kızılağaç Mahallesi’nde Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında yabancı uyruklu şahıslar tespit edildi.
Ormanlık arazi içerisinde saklandığı belirlenen 273 göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenlerin işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
İzmir’in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 43 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
DÜNYA
Akdeniz'de kurtarılan 900'ü aşkın göçmen, AB devletlerinin limanlarını açması için denizde bekliyor
Dün, 23:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала