Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220621/otomobile-carpan-kamyon-akaryakit-istasyonuna-girdi-2si-agir-5-yarali-1057705220.html
Otomobile çarpan kamyon akaryakıt istasyonuna girdi: 2’si ağır 5 yaralı
Otomobile çarpan kamyon akaryakıt istasyonuna girdi: 2’si ağır 5 yaralı
Elazığ'da, boru yüklü kamyon önünde seyreden otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna girdi. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T15:29+0300
2022-06-21T15:30+0300
türkiye
türkiye
elazığ
trafik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057705060_4:0:1696:952_1920x0_80_0_0_35d76aaeaeb37a927a208864b01d75d9.jpg
Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, önce seyir halindeki otomobile çarptı ardından akaryakıt istasyonuna girdi. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan boru yüklü kamyon, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna dalarak 2 tane benzin pompasını yıktı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, 2’si ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220611/ankarada-zincirleme-trafik-kazasi-15-arac-birbirine-girdi-1057278436.html
türkiye
elazığ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057705060_342:0:1611:952_1920x0_80_0_0_5e6c6e6579132ef359f493e82baa459a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, elazığ, trafik

Otomobile çarpan kamyon akaryakıt istasyonuna girdi: 2’si ağır 5 yaralı

15:29 21.06.2022 (güncellendi: 15:30 21.06.2022)
© İHA / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLUOtomobile çarpan kamyon akaryakıt istasyonuna girdi: 2’si ağır 5 yaralı
Otomobile çarpan kamyon akaryakıt istasyonuna girdi: 2’si ağır 5 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© İHA / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU
Abone olTelegram
Elazığ'da, boru yüklü kamyon önünde seyreden otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna girdi. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, önce seyir halindeki otomobile çarptı ardından akaryakıt istasyonuna girdi.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan boru yüklü kamyon, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna dalarak 2 tane benzin pompasını yıktı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, 2’si ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 15 araç birbirine girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
TÜRKİYE
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 15 araç birbirine girdi
11 Haziran , 16:09
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала