https://tr.sputniknews.com/20220621/otomobile-carpan-kamyon-akaryakit-istasyonuna-girdi-2si-agir-5-yarali-1057705220.html

Otomobile çarpan kamyon akaryakıt istasyonuna girdi: 2’si ağır 5 yaralı

Otomobile çarpan kamyon akaryakıt istasyonuna girdi: 2’si ağır 5 yaralı

Elazığ'da, boru yüklü kamyon önünde seyreden otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna girdi. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T15:29+0300

2022-06-21T15:29+0300

2022-06-21T15:30+0300

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Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, önce seyir halindeki otomobile çarptı ardından akaryakıt istasyonuna girdi. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan boru yüklü kamyon, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna dalarak 2 tane benzin pompasını yıktı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, 2’si ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

https://tr.sputniknews.com/20220611/ankarada-zincirleme-trafik-kazasi-15-arac-birbirine-girdi-1057278436.html

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