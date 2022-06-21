https://tr.sputniknews.com/20220621/otomobile-carpan-kamyon-akaryakit-istasyonuna-girdi-2si-agir-5-yarali-1057705220.html
Otomobile çarpan kamyon akaryakıt istasyonuna girdi: 2’si ağır 5 yaralı
Otomobile çarpan kamyon akaryakıt istasyonuna girdi: 2’si ağır 5 yaralı
Elazığ'da, boru yüklü kamyon önünde seyreden otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna girdi. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T15:29+0300
2022-06-21T15:29+0300
2022-06-21T15:30+0300
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elazığ
trafik
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Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, önce seyir halindeki otomobile çarptı ardından akaryakıt istasyonuna girdi. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan boru yüklü kamyon, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna dalarak 2 tane benzin pompasını yıktı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, 2’si ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220611/ankarada-zincirleme-trafik-kazasi-15-arac-birbirine-girdi-1057278436.html
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türkiye, elazığ, trafik
Otomobile çarpan kamyon akaryakıt istasyonuna girdi: 2’si ağır 5 yaralı
15:29 21.06.2022 (güncellendi: 15:30 21.06.2022) Abone ol
Elazığ'da, boru yüklü kamyon önünde seyreden otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna girdi. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, önce seyir halindeki otomobile çarptı ardından akaryakıt istasyonuna girdi.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan boru yüklü kamyon, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna dalarak 2 tane benzin pompasını yıktı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, 2’si ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.