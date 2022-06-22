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ABD Dışişleri: Finlandiya ve İsveç'in bir an önce NATO'ya katılmasını istiyoruz
ABD Dışişleri: Finlandiya ve İsveç'in bir an önce NATO'ya katılmasını istiyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımıyla ilgili sıkı tarihler belirlemediklerini ama bu süreci bir an önce bitirmek... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
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finlandiya
isveç
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açıklama
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bugünkü basın toplantısında, “Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımıyla ilgili son tarih tasdik ettiğimize inanmıyor. Elbette bir an önce bitmesini istiyoruz ama süreç tüm NATO üyelerinin konsensüsünü talep ediyor” ifadesini kullandı.Sözcü, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında yapılan görüşmelerin bir parçası olmadıklarını, ama bu konuda geniş destek verdiklerini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220621/finlandiya-turkiye-ile-nato-uyeligine-iliskin-yasanan-sorunun-cozulecegine-inaniyor-1057723557.html
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abd, finlandiya, isveç, nato, açıklama

ABD Dışişleri: Finlandiya ve İsveç'in bir an önce NATO'ya katılmasını istiyoruz

00:25 22.06.2022 (güncellendi: 00:27 22.06.2022)
© REUTERS / Kevin LamarqueNed Price
Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımıyla ilgili sıkı tarihler belirlemediklerini ama bu süreci bir an önce bitirmek istediklerini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bugünkü basın toplantısında, “Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımıyla ilgili son tarih tasdik ettiğimize inanmıyor. Elbette bir an önce bitmesini istiyoruz ama süreç tüm NATO üyelerinin konsensüsünü talep ediyor” ifadesini kullandı.
Sözcü, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında yapılan görüşmelerin bir parçası olmadıklarını, ama bu konuda geniş destek verdiklerini kaydetti.
Sanna Marin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
Finlandiya, Türkiye ile NATO üyeliğine ilişkin yaşanan sorunun çözüleceğine inanıyor
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