https://tr.sputniknews.com/20220622/abdde-garaja-giren-2-ayi-kavga-etti-1057768883.html

ABD’de garaja giren 2 ayı kavga etti

ABD’de garaja giren 2 ayı kavga etti

Kaliforniya'da bir evin garajına giren 2 ayı kavga etti. Kavgadan yorulan bir ayının garajdan uzaklaşmasının ardından diğer ayı da peşinden gitti. 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T16:10+0300

2022-06-22T16:10+0300

2022-06-22T16:10+0300

yaşam

ayı

abd

kaliforniya

kavga

garaj

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ABD’nin Kaliforniya eyaletinin South Lake Tahoe kentinde 2 ayının bir evin garajına girerek kavga ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ev sahibinin sosyal medyada paylaştığı görüntüde, önce birbirlerini kovalayan ayılar daha sonra kavgaya tutuştu. Kavganın kızışmasıyla 2 ayağının üzerine kalkan ayılar, çevrelerindeki eşyalara çarparak hırıltılı seslerle dövüşmeye devam etti. Kavgadan yorulan bir ayının garajdan uzaklaşmasının ardından diğer ayı da arkadaşının peşinden gitti.'Seslere uyandım'Garajdan gelen seslere uyandığını söyleyen ev sahibi Lisa Quick, “Çığlık attım ve köpeklerim havlamaya başladı. Hemen garaja koştuk. Ayıları her gün görüyorum fakat daha önce kavga ettiklerine şahit olmamıştım” dedi.

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ayı, abd, kaliforniya, kavga, garaj