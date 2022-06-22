https://tr.sputniknews.com/20220622/abdde-garaja-giren-2-ayi-kavga-etti-1057768883.html
ABD’de garaja giren 2 ayı kavga etti
ABD’de garaja giren 2 ayı kavga etti
Kaliforniya'da bir evin garajına giren 2 ayı kavga etti. Kavgadan yorulan bir ayının garajdan uzaklaşmasının ardından diğer ayı da peşinden gitti. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T16:10+0300
2022-06-22T16:10+0300
2022-06-22T16:10+0300
yaşam
ayı
abd
kaliforniya
kavga
garaj
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1057768734_23:0:1888:1049_1920x0_80_0_0_1d25c7d89cc8b1102cf5b370cb68529d.png
ABD’nin Kaliforniya eyaletinin South Lake Tahoe kentinde 2 ayının bir evin garajına girerek kavga ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ev sahibinin sosyal medyada paylaştığı görüntüde, önce birbirlerini kovalayan ayılar daha sonra kavgaya tutuştu. Kavganın kızışmasıyla 2 ayağının üzerine kalkan ayılar, çevrelerindeki eşyalara çarparak hırıltılı seslerle dövüşmeye devam etti. Kavgadan yorulan bir ayının garajdan uzaklaşmasının ardından diğer ayı da arkadaşının peşinden gitti.'Seslere uyandım'Garajdan gelen seslere uyandığını söyleyen ev sahibi Lisa Quick, “Çığlık attım ve köpeklerim havlamaya başladı. Hemen garaja koştuk. Ayıları her gün görüyorum fakat daha önce kavga ettiklerine şahit olmamıştım” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20200117/istanbulda-bir-horoz-kendisine-tas-atan-postacinin-yolunu-kesti-ve-saldirdi-1041092671.html
kaliforniya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1057768734_256:0:1655:1049_1920x0_80_0_0_8424f0f1360af9916ce30200ad78f77d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ayı, abd, kaliforniya, kavga, garaj
ABD’de garaja giren 2 ayı kavga etti
Abone ol
Kaliforniya'da bir evin garajına giren 2 ayı kavga etti. Kavgadan yorulan bir ayının garajdan uzaklaşmasının ardından diğer ayı da peşinden gitti.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinin South Lake Tahoe kentinde 2 ayının bir evin garajına girerek kavga ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Ev sahibinin sosyal medyada paylaştığı görüntüde, önce birbirlerini kovalayan ayılar daha sonra kavgaya tutuştu. Kavganın kızışmasıyla 2 ayağının üzerine kalkan ayılar, çevrelerindeki eşyalara çarparak hırıltılı seslerle dövüşmeye devam etti. Kavgadan yorulan bir ayının garajdan uzaklaşmasının ardından diğer ayı da arkadaşının peşinden gitti.
'Seslere uyandım'
Garajdan gelen seslere uyandığını söyleyen ev sahibi Lisa Quick, “Çığlık attım ve köpeklerim havlamaya başladı. Hemen garaja koştuk. Ayıları her gün görüyorum fakat daha önce kavga ettiklerine şahit olmamıştım” dedi.