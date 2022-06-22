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ABD’de garaja giren 2 ayı kavga etti
ABD’de garaja giren 2 ayı kavga etti
Kaliforniya'da bir evin garajına giren 2 ayı kavga etti. Kavgadan yorulan bir ayının garajdan uzaklaşmasının ardından diğer ayı da peşinden gitti. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T16:10+0300
2022-06-22T16:10+0300
yaşam
ayı
abd
kaliforniya
kavga
garaj
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ABD’nin Kaliforniya eyaletinin South Lake Tahoe kentinde 2 ayının bir evin garajına girerek kavga ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ev sahibinin sosyal medyada paylaştığı görüntüde, önce birbirlerini kovalayan ayılar daha sonra kavgaya tutuştu. Kavganın kızışmasıyla 2 ayağının üzerine kalkan ayılar, çevrelerindeki eşyalara çarparak hırıltılı seslerle dövüşmeye devam etti. Kavgadan yorulan bir ayının garajdan uzaklaşmasının ardından diğer ayı da arkadaşının peşinden gitti.'Seslere uyandım'Garajdan gelen seslere uyandığını söyleyen ev sahibi Lisa Quick, “Çığlık attım ve köpeklerim havlamaya başladı. Hemen garaja koştuk. Ayıları her gün görüyorum fakat daha önce kavga ettiklerine şahit olmamıştım” dedi.
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ayı, abd, kaliforniya, kavga, garaj

ABD’de garaja giren 2 ayı kavga etti

16:10 22.06.2022
© İHAABD’de garaja giren 2 ayı kavga etti
ABD’de garaja giren 2 ayı kavga etti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© İHA
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Kaliforniya'da bir evin garajına giren 2 ayı kavga etti. Kavgadan yorulan bir ayının garajdan uzaklaşmasının ardından diğer ayı da peşinden gitti.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinin South Lake Tahoe kentinde 2 ayının bir evin garajına girerek kavga ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Ev sahibinin sosyal medyada paylaştığı görüntüde, önce birbirlerini kovalayan ayılar daha sonra kavgaya tutuştu. Kavganın kızışmasıyla 2 ayağının üzerine kalkan ayılar, çevrelerindeki eşyalara çarparak hırıltılı seslerle dövüşmeye devam etti. Kavgadan yorulan bir ayının garajdan uzaklaşmasının ardından diğer ayı da arkadaşının peşinden gitti.

'Seslere uyandım'

Garajdan gelen seslere uyandığını söyleyen ev sahibi Lisa Quick, “Çığlık attım ve köpeklerim havlamaya başladı. Hemen garaja koştuk. Ayıları her gün görüyorum fakat daha önce kavga ettiklerine şahit olmamıştım” dedi.
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