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Balıkesir'de kadın cinayeti: Tartıştığı kadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Balıkesir'de kadın cinayeti: Tartıştığı kadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
İsmail Ertek isimli erkek, bir çocuk annesi Sevim Özdemir'i pompalı tüfekle sırtından vurdu. Ertek, daha sonra intihara kalkıştı. Özdemir hayatını kaybederken... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T20:04+0300
2022-06-22T20:04+0300
türkiye
kadın cinayeti
balıkesir
tüfek
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Balıkesir'de İsmail Ertek (56), tartıştığı 1 çocuk annesi Sevim Özdemir'i (38) pompalı tüfekle öldürdükten sonra kendi başına da ateş ederek ağır yaralandı.Olay, 22 Haziran Çarşamba günü saat 09.30 sıralarında, Edremit ilçesindeki Oruç Reis Parkı yakınlarında meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası şoför İsmail Ertek ile evli ve 1 çocuk annesi Sevim Özdemir, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.Ertek, kaçmaya çalışan Özdemir'e pompalı tüfekle ateş ederek sırtından vurdu. Ertek, daha sonra aynı silahı kendi başına dayayıp, ateşledi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Sevim Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.İsmail Ertek ise ağır yaralı olarak ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220622/ispartada-kadin-cinayeti-birlikte-yasadigi-kisi-tarafindan-vurulan-2-aylik-hamile-kadin-oldu-1057735052.html
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kadın cinayeti, balıkesir, tüfek

Balıkesir'de kadın cinayeti: Tartıştığı kadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

20:04 22.06.2022
© TwitterKadın cinayeti
Kadın cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© Twitter
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İsmail Ertek isimli erkek, bir çocuk annesi Sevim Özdemir'i pompalı tüfekle sırtından vurdu. Ertek, daha sonra intihara kalkıştı. Özdemir hayatını kaybederken; Ertek ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'de İsmail Ertek (56), tartıştığı 1 çocuk annesi Sevim Özdemir'i (38) pompalı tüfekle öldürdükten sonra kendi başına da ateş ederek ağır yaralandı.
Olay, 22 Haziran Çarşamba günü saat 09.30 sıralarında, Edremit ilçesindeki Oruç Reis Parkı yakınlarında meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası şoför İsmail Ertek ile evli ve 1 çocuk annesi Sevim Özdemir, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Ertek, kaçmaya çalışan Özdemir'e pompalı tüfekle ateş ederek sırtından vurdu. Ertek, daha sonra aynı silahı kendi başına dayayıp, ateşledi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Sevim Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

İsmail Ertek ise ağır yaralı olarak ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ambulans - 112 Acil - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
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