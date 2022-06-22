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Biden, Çin Devlet Başkanı Şi ile gümrük vergilerini görüşeceğini açıkladı
Biden, Çin Devlet Başkanı Şi ile gümrük vergilerini görüşeceğini açıkladı
ABD lideri Biden, Çin'e yönelik uygulanan gümrük vergileri konusunda Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüşeceğini söyledi. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T00:58+0300
2022-06-22T00:58+0300
dünya
joe biden
çin
çin halk cumhuriyeti
şi cinping
görüşme
ikili görüşme
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Kovid-19 konusunda yaptığı bir konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.ABD'nin en büyük petrol şirketlerinden Chevron'un Üst Yöneticisi Michael Wirth'in "Biden yönetimi, petrol ve gaz sektörünün saygınlığını kaybettirdi" şeklindeki eleştirisini yorumlayan Biden, "Kendisi biraz hassas" ifadesini kullandı.Biden, ülkedeki altyapı projelerindeki federal vergilere geçici muafiyet verip vermeyeceği sorusuna, bunun çok olası olmadığı cevabını verdi.Çin'e yönelik gümrük vergilerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine ise Biden, "Şi (Cinping) ile bir görüşme yapmayı planlıyorum. Henüz bunun zamanını belirlemedik." dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220621/beyaz-saray-su-anda-bir-resesyon-gormuyoruz-resesyonda-degiliz-1057727922.html
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joe biden, çin, çin halk cumhuriyeti, şi cinping, görüşme, ikili görüşme

Biden, Çin Devlet Başkanı Şi ile gümrük vergilerini görüşeceğini açıkladı

00:58 22.06.2022
© AAJoe Biden - Şi Cinping
Joe Biden - Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© AA
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ABD lideri Biden, Çin'e yönelik uygulanan gümrük vergileri konusunda Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüşeceğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Kovid-19 konusunda yaptığı bir konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD'nin en büyük petrol şirketlerinden Chevron'un Üst Yöneticisi Michael Wirth'in "Biden yönetimi, petrol ve gaz sektörünün saygınlığını kaybettirdi" şeklindeki eleştirisini yorumlayan Biden, "Kendisi biraz hassas" ifadesini kullandı.
Biden, ülkedeki altyapı projelerindeki federal vergilere geçici muafiyet verip vermeyeceği sorusuna, bunun çok olası olmadığı cevabını verdi.
Çin'e yönelik gümrük vergilerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine ise Biden, "Şi (Cinping) ile bir görüşme yapmayı planlıyorum. Henüz bunun zamanını belirlemedik." dedi.
Karine Jean-Pierre - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
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