https://tr.sputniknews.com/20220622/biden-cin-devlet-baskani-si-ile-gumruk-vergilerini-gorusecegini-acikladi-1057731365.html

Biden, Çin Devlet Başkanı Şi ile gümrük vergilerini görüşeceğini açıkladı

Biden, Çin Devlet Başkanı Şi ile gümrük vergilerini görüşeceğini açıkladı

ABD lideri Biden, Çin'e yönelik uygulanan gümrük vergileri konusunda Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüşeceğini söyledi. 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T00:58+0300

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dünya

joe biden

çin

çin halk cumhuriyeti

şi cinping

görüşme

ikili görüşme

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Kovid-19 konusunda yaptığı bir konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.ABD'nin en büyük petrol şirketlerinden Chevron'un Üst Yöneticisi Michael Wirth'in "Biden yönetimi, petrol ve gaz sektörünün saygınlığını kaybettirdi" şeklindeki eleştirisini yorumlayan Biden, "Kendisi biraz hassas" ifadesini kullandı.Biden, ülkedeki altyapı projelerindeki federal vergilere geçici muafiyet verip vermeyeceği sorusuna, bunun çok olası olmadığı cevabını verdi.Çin'e yönelik gümrük vergilerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine ise Biden, "Şi (Cinping) ile bir görüşme yapmayı planlıyorum. Henüz bunun zamanını belirlemedik." dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220621/beyaz-saray-su-anda-bir-resesyon-gormuyoruz-resesyonda-degiliz-1057727922.html

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joe biden, çin, çin halk cumhuriyeti, şi cinping, görüşme, ikili görüşme