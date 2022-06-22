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https://tr.sputniknews.com/20220622/canli-yayinda-cin-cikarma-seansi-yapan-pelin-hurman-reklamin-iyisi-kotusu-olmaz-1057741926.html
Canlı yayında cin çıkarma seansı yapan Pelin Hürman: Reklamın iyisi kötüsü olmaz
Canlı yayında cin çıkarma seansı yapan Pelin Hürman: Reklamın iyisi kötüsü olmaz
Kendini 'Metafizik uzmanı' olarak tanıtan ve canlı yayında cin çıkarma seansı yapmasıyla gündeme oturan Pelin Hürman, "Herkes beni konuşuyor, reklamın iyisi... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
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Sosyal medyaya damga vuran 'Metafizik uzmanı' Pelin Hürman sosyal medya hesabından 'cin çıkarma' haberlerine yanıt verdi.Hürman, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220620/beyaz-tv-yayininda-cin-cikarma-seansi-bir-bucuk-dakikada-cikartirim-cayimi-icer-giderler-1057635448.html
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Canlı yayında cin çıkarma seansı yapan Pelin Hürman: Reklamın iyisi kötüsü olmaz

10:54 22.06.2022
© DHAKendini 'Metafizik uzmanı' olarak tanıtan ve canlı yayında cin çıkarma seansı yapmasıyla gündeme oturan Pelin Hürman
Kendini 'Metafizik uzmanı' olarak tanıtan ve canlı yayında cin çıkarma seansı yapmasıyla gündeme oturan Pelin Hürman - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© DHA
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Kendini 'Metafizik uzmanı' olarak tanıtan ve canlı yayında cin çıkarma seansı yapmasıyla gündeme oturan Pelin Hürman, "Herkes beni konuşuyor, reklamın iyisi kötüsü olmaz. Herkesten Allah razı olsun" dedi.
Sosyal medyaya damga vuran 'Metafizik uzmanı' Pelin Hürman sosyal medya hesabından 'cin çıkarma' haberlerine yanıt verdi.
Hürman, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:
Merhabalar. Ben Metafizik uzmanı Pelin Hürman. Dünden beri ben konuşuluyorum, bayağı bir gündeme düştüm. Ne yazık ki, bir programın başlığını, 2 dakikalık bir kısmı kesmişler ve yaymışlar. İnsanlar ileri geri konuşmaya başlamışlar. Beni bilen bilir, güneş balçıkla sıvanmaz. Ben hakkı konuşuyorum konuşmaya da devam edeceğim. 2 dakikalık mevcut durumdan beni yargılıyorlar, ama diğer videolarımı seyretmiyorlar. Beni tanımadan iftira atıyorlar, benim günahlarımı temizliyorlar.
Ben kendi videolarımda bile asla musallat çıkartma işlemi paylaşmadım. Böyle şeylere de karşı olan bir insanım. Bunu böyle allıyorlar pulluyorlar, süslüyorlar. Reyting uğruna insanları sıkıntıya sokuyorlar. En son çıktığım programda yaptığım şey cin çıkartma seansı değildi. O bir gönderiydi, davetti. O davet de bedenin içerisinde olan, yani sıkıntı bedendeyse ve bedenin içerisindeyse, yıllarca psikiyatri psikiyatri gezip, bir ton ilaç kullanıp sıkıntılarına bir çözüm bulamadılarsa, anlam getiremedilerse bu şekilde anlayabilirler diye gösterdik. Çünkü bu sorundan dolayı çok fazla hastalar oluyor ki, ben hastaneleri tek tek gezdim. Ben haramzade değilim. Ben muskacılara karşıyım. Bunların hepsine karşıyım.
Bedenden çıkartma işleminden asla ücret almıyorum. 6 ay 7 ay uğraştığım işlemlerden ücret alıyorum. Bir büyü olayı varsa bunlardan ücret alıyorum. Benim ilmimde olan başka biri olsa zengin olmuştu. Yandaş değilim. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Ne güzel bir anda bütün kitleye ulaştım. Sıkıntısı olanlar beni araştırdı bana destek telefonları geldi. Sözlerimin arkasındayım... Bu işime devam edeceğim... Şöhret ve para için kapanmadım. Bu yorumları yapanları Allahsız kitapsız... Din tüccarı değilim. Siyasi bir bağım yönüm yok. Bir cemaate de üye değilim. Emeğimle bu kadar zamandır gelemediğim yerlere 2 saatte geldim.
Beyaz TV yayınında 'cin çıkarma seansı' - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
YAŞAM
Beyaz TV yayınında 'cin çıkarma seansı': Bir buçuk dakikada çıkartırım, çayımı içer giderler
20 Haziran , 09:32
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