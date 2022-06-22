https://tr.sputniknews.com/20220622/cem-yilmaz-yeni-filmimin-hazirliklarina-basladim-1057774905.html
Cem Yılmaz: Yeni filmimin hazırlıklarına başladım
Cem Yılmaz: Yeni filmimin hazırlıklarına başladım
Komedyen Cem Yılmaz, yeni filminin hazırlıklarına başladığını belirterek, "2 Arada filminin kahramanı Ayzek ile bir gece geçirmeye hazır mıyız?" dedi. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T17:54+0300
2022-06-22T17:54+0300
2022-06-22T17:54+0300
yaşam
cem yılmaz
komedi
film
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Komedyen Cem Yılmaz, yeni filminin hazırlıklarına başladığını bildirdi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, "Yeni filmimin hazırlıklarına başladım. 2 Arada filminin kahramanı Ayzek ile bir gece geçirmeye hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220621/bahceli-ulkemizin-hicbir-yerinde-zillet-ittifakinin-iddia-ettigi-gibi-bir-turkiye-tablosu-yoktur-1057688025.html
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cem yılmaz, komedi, film
Cem Yılmaz: Yeni filmimin hazırlıklarına başladım
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Komedyen Cem Yılmaz, yeni filminin hazırlıklarına başladığını belirterek, "2 Arada filminin kahramanı Ayzek ile bir gece geçirmeye hazır mıyız?" dedi.
Komedyen Cem Yılmaz, yeni filminin hazırlıklarına başladığını bildirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, "Yeni filmimin hazırlıklarına başladım. 2 Arada filminin kahramanı Ayzek ile bir gece geçirmeye hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.