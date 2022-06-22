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Cem Yılmaz: Yeni filmimin hazırlıklarına başladım
Cem Yılmaz: Yeni filmimin hazırlıklarına başladım
Komedyen Cem Yılmaz, yeni filminin hazırlıklarına başladığını belirterek, "2 Arada filminin kahramanı Ayzek ile bir gece geçirmeye hazır mıyız?" dedi. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Komedyen Cem Yılmaz, yeni filminin hazırlıklarına başladığını bildirdi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, "Yeni filmimin hazırlıklarına başladım. 2 Arada filminin kahramanı Ayzek ile bir gece geçirmeye hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.
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cem yılmaz, komedi, film

Cem Yılmaz: Yeni filmimin hazırlıklarına başladım

17:54 22.06.2022
© AACem Yılmaz
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© AA
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Komedyen Cem Yılmaz, yeni filminin hazırlıklarına başladığını belirterek, "2 Arada filminin kahramanı Ayzek ile bir gece geçirmeye hazır mıyız?" dedi.
Komedyen Cem Yılmaz, yeni filminin hazırlıklarına başladığını bildirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, "Yeni filmimin hazırlıklarına başladım. 2 Arada filminin kahramanı Ayzek ile bir gece geçirmeye hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.
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