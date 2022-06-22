https://tr.sputniknews.com/20220622/cem-yilmaz-yeni-filmimin-hazirliklarina-basladim-1057774905.html

Cem Yılmaz: Yeni filmimin hazırlıklarına başladım

Cem Yılmaz: Yeni filmimin hazırlıklarına başladım

Komedyen Cem Yılmaz, yeni filminin hazırlıklarına başladığını belirterek, "2 Arada filminin kahramanı Ayzek ile bir gece geçirmeye hazır mıyız?" dedi. 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T17:54+0300

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yaşam

cem yılmaz

komedi

film

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Komedyen Cem Yılmaz, yeni filminin hazırlıklarına başladığını bildirdi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, "Yeni filmimin hazırlıklarına başladım. 2 Arada filminin kahramanı Ayzek ile bir gece geçirmeye hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220621/bahceli-ulkemizin-hicbir-yerinde-zillet-ittifakinin-iddia-ettigi-gibi-bir-turkiye-tablosu-yoktur-1057688025.html

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cem yılmaz, komedi, film