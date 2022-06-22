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https://tr.sputniknews.com/20220622/cosbynin-16-yasinda-kizi-playboy-malikanesine-goturup-cinsel-istismarda-bulunduguna-karar-verildi-1057757455.html
Cosby'nin 16 yaşında kızı Playboy Malikanesi'ne götürüp cinsel istismarda bulunduğuna karar verildi
Cosby'nin 16 yaşında kızı Playboy Malikanesi'ne götürüp cinsel istismarda bulunduğuna karar verildi
Hollywood'daki Me Too hareketi döneminde çok sayıda cinsel saldırı suçlaması yöneltilen ve kısa bir süre hapis yatan ünlü komedyen Bill Cosby'nin serbest... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T15:15+0300
2022-06-22T16:23+0300
yaşam
abd
bill cosby
reşit olmayan
cinsel saldırı
cinsel istismar
dava
tazminat
jüri
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Özellikle 1984-92 arasında yayımlanan Cosby Ailesi dizisiyle 'Amerika'nın babası' lakabını alan ünlü komedyen hakkında bu kez Los Angeles'da açılan davada, Bill Cosby'nin 1975'te Playboy Malikanesi'nde 16 yaşında bir genç kızı cinsel olarak istismar ettiği sonucuna varıldı. Sivil jüri, bugün 64 yaşında olan mağdur lehine karar verdi ve 84 yaşındaki Cosby'yi 500 bin dolar tazminat ödemeye mahkum etti.Çok büyük mücadele sonundaDavacı Judy Huth, başına gelenlerden ve 8 yıldır verdiği hukuk mücadelesinden "İşkenceydi. Parçalanmak, otobüsün altına atılmak, üzerinden geçilmek gibiydi" diye söz ederek ekledi: "Bu karar benim için öylesine büyük bir zafer ki."'Reşit olmadığını bilmesine rağmen kasıtlı olarak zarar verici cinsel temas'Jürinin vardığı sonuca göre Cosby, '18 yaşından küçük olduğunu bilmesine rağmen Huth ile kasıtlı olarak zarar verici şekilde cinsel temasta bulundu, bu davranışı reşit olmayana bir kişiye yönelik doğal olmayan veya anormal cinsel ilgiden kaynaklandı'.Cosby açısından büyük yenilgiBir başka cinsel saldırı suçundan Pensilvanya'da aldığı mahkumiyetinin düşmesinden ve hapishaneden salınmasından yaklaşık bir yıl sonra gelen bu jüri kararı, Cosby açısından büyük bir hukuki yenilgi oldu. Huth'un davası, sigorta şirketinin anlaşmalı ödeme yaparak kapattığı pek çok davadan sonra komedyen aleyhine geriye kalan az sayıdaki yasal hak taleplerinden biriydi. Cosby duruşmaya katılmadı veya şahsen tanıklık etmedi. Ancak Huth ile herhangi bir cinsel temasta bulunduğunu reddettiği 2015 yılındaki ifadesinin kısa bir videosu jüri için gösterildi. Komedyen, avukatı ve yayıncısı aracılığıyla suçlamayı reddetmeye devam ediyor.Cosby'nin Sözcüsü: Aslında biz kazandıkKarara itiraz edeceklerini söyleyen Cosby'nin Sözcüsü Andrew Wyatt, davayı aslında savunmanın kazandığını, çünkü Huth'un manevi tazminat kazanmadığını iddia etti. Ancak jürinin çalışmaları jüri başkanının kişisel bir taahhüt nedeniyle erken ayrılmasından ötürü sekteye uğramıştı. Huth ile Cosby'nin fotoğrafları gösterildiCosby'nin film çekimi sırasında tanışıp Playboy Malikanesi'ne götürdüğü lise öğrencileri Judy Huth ile Donna Samuelson'dan ikincisinin burada çektiği Huth ile Cosby'nin fotoğrafları davada önemli rol oynadı. Huth, Cosby'nin elini pantolonunun altına sokmaya çalıştığı, sonra kendini teşhir ettiği ve onu rızası olmadığı halde seks yapmaya zorladığı yönünde ifade verdi. 9 kadın ve 3 erkekten oluşan 12 kişilik jüri, en az 9 üyenin kararıyla Huth'u haklı buldu. Mahkeme önünde kadınlardan kutlamaCosby'nin cinsel istismarından mağdur onlarca kadını temsil ettiklerini söyleyen bir grup kadın, mahkeme önünde kararı kutladı.'Judy'yle gurur duyuyorum'Pensilvanya davasında Cosby aleyhine ifade veren Chelan Lasha, gözyaşları içinde, 17 yaşındayken Cosby'nin Las Vegas Hilton'un Elvis Presley süitinde kendisine ilaç verip saldırdığını söyledi. Komedyenden 'cinsel canavar, sapık' diye söz eden Lasha, "Bir zafer daha kazandık. Buraya Judy'nin yanında olmaya geldim. Judy'yle gurur duyuyorum. Sonuçtan memnunum" dedi. Cosby, Andrea Constand adlı spor yöneticisine uyuşturucu vererek cinsel saldırıda bulunmaktan 2018'de suçlu bulunmuş ve Haziran 2021'de usulle ilgili bir itirazdan serbest bırakılana kadar yaklaşık 3 yıl hapishanede kalmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210701/me-too-hareketinden-sonra-hukum-giyen-ilk-unlu-isim-bill-cosbynin-hapis-cezasi-bozuldu-1044860710.html
https://tr.sputniknews.com/20210703/bill-cosby-nasil-serbest-kaldi-1044879171.html
https://tr.sputniknews.com/20211130/bill-cosby-davasindaki-mahkumiyeti-bozma-karari-abd-yuksek-mahkemesine-tasindi-1051274920.html
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abd, bill cosby, reşit olmayan, cinsel saldırı, cinsel istismar, dava, tazminat, jüri

Cosby'nin 16 yaşında kızı Playboy Malikanesi'ne götürüp cinsel istismarda bulunduğuna karar verildi

15:15 22.06.2022 (güncellendi: 16:23 22.06.2022)
© AAABD'li komedyen ve televizyon yıldızı Bill Cosby'
ABD'li komedyen ve televizyon yıldızı Bill Cosby' - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© AA
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Hollywood'daki Me Too hareketi döneminde çok sayıda cinsel saldırı suçlaması yöneltilen ve kısa bir süre hapis yatan ünlü komedyen Bill Cosby'nin serbest bırakılması kararını sorgulatan yeni bir gelişme yaşandı.
Özellikle 1984-92 arasında yayımlanan Cosby Ailesi dizisiyle 'Amerika'nın babası' lakabını alan ünlü komedyen hakkında bu kez Los Angeles'da açılan davada, Bill Cosby'nin 1975'te Playboy Malikanesi'nde 16 yaşında bir genç kızı cinsel olarak istismar ettiği sonucuna varıldı.
Sivil jüri, bugün 64 yaşında olan mağdur lehine karar verdi ve 84 yaşındaki Cosby'yi 500 bin dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

Çok büyük mücadele sonunda

Davacı Judy Huth, başına gelenlerden ve 8 yıldır verdiği hukuk mücadelesinden "İşkenceydi. Parçalanmak, otobüsün altına atılmak, üzerinden geçilmek gibiydi" diye söz ederek ekledi: "Bu karar benim için öylesine büyük bir zafer ki."

'Reşit olmadığını bilmesine rağmen kasıtlı olarak zarar verici cinsel temas'

Jürinin vardığı sonuca göre Cosby, '18 yaşından küçük olduğunu bilmesine rağmen Huth ile kasıtlı olarak zarar verici şekilde cinsel temasta bulundu, bu davranışı reşit olmayana bir kişiye yönelik doğal olmayan veya anormal cinsel ilgiden kaynaklandı'.

Cosby açısından büyük yenilgi

Bir başka cinsel saldırı suçundan Pensilvanya'da aldığı mahkumiyetinin düşmesinden ve hapishaneden salınmasından yaklaşık bir yıl sonra gelen bu jüri kararı, Cosby açısından büyük bir hukuki yenilgi oldu. Huth'un davası, sigorta şirketinin anlaşmalı ödeme yaparak kapattığı pek çok davadan sonra komedyen aleyhine geriye kalan az sayıdaki yasal hak taleplerinden biriydi.
Cosby duruşmaya katılmadı veya şahsen tanıklık etmedi. Ancak Huth ile herhangi bir cinsel temasta bulunduğunu reddettiği 2015 yılındaki ifadesinin kısa bir videosu jüri için gösterildi. Komedyen, avukatı ve yayıncısı aracılığıyla suçlamayı reddetmeye devam ediyor.

Cosby'nin Sözcüsü: Aslında biz kazandık

Karara itiraz edeceklerini söyleyen Cosby'nin Sözcüsü Andrew Wyatt, davayı aslında savunmanın kazandığını, çünkü Huth'un manevi tazminat kazanmadığını iddia etti. Ancak jürinin çalışmaları jüri başkanının kişisel bir taahhüt nedeniyle erken ayrılmasından ötürü sekteye uğramıştı.

Huth ile Cosby'nin fotoğrafları gösterildi

Cosby'nin film çekimi sırasında tanışıp Playboy Malikanesi'ne götürdüğü lise öğrencileri Judy Huth ile Donna Samuelson'dan ikincisinin burada çektiği Huth ile Cosby'nin fotoğrafları davada önemli rol oynadı.
Pensilvanya Yüksek Mahkemesi, 2018 yılında cinsel saldırı suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan ünlü komedyen Bill Cosby’nin beraatine karar verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2021
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Huth, Cosby'nin elini pantolonunun altına sokmaya çalıştığı, sonra kendini teşhir ettiği ve onu rızası olmadığı halde seks yapmaya zorladığı yönünde ifade verdi.
9 kadın ve 3 erkekten oluşan 12 kişilik jüri, en az 9 üyenin kararıyla Huth'u haklı buldu.

Mahkeme önünde kadınlardan kutlama

Cosby'nin cinsel istismarından mağdur onlarca kadını temsil ettiklerini söyleyen bir grup kadın, mahkeme önünde kararı kutladı.
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'Judy'yle gurur duyuyorum'

Pensilvanya davasında Cosby aleyhine ifade veren Chelan Lasha, gözyaşları içinde, 17 yaşındayken Cosby'nin Las Vegas Hilton'un Elvis Presley süitinde kendisine ilaç verip saldırdığını söyledi. Komedyenden 'cinsel canavar, sapık' diye söz eden Lasha, "Bir zafer daha kazandık. Buraya Judy'nin yanında olmaya geldim. Judy'yle gurur duyuyorum. Sonuçtan memnunum" dedi.
Cosby, Andrea Constand adlı spor yöneticisine uyuşturucu vererek cinsel saldırıda bulunmaktan 2018'de suçlu bulunmuş ve Haziran 2021'de usulle ilgili bir itirazdan serbest bırakılana kadar yaklaşık 3 yıl hapishanede kalmıştı.
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