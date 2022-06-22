https://tr.sputniknews.com/20220622/ingilterede-enflasyon-40-yilin-zirvesinde-1057740867.html

İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde

İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde

İngiltere'de enflasyon mayıs ayında yüzde 9.1 ile 40 yılın zirvesine ulaştı. 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T10:18+0300

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ekonomi

enflasyon

ingiltere

tüfe

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İngiltere'de enflasyon, akaryakıttan gıdaya, elektrikten içeceklere kadar geniş çaplı fiyat artışlarıyla 40 yılın zirvesine ulaştı.İngiltere İstatistik Kurumu'nun verilerine göre yıllık tüketici enflasyonu nisan ayındaki yüzde 9 seviyesinden mayıs ayında yüzde 9.1'e yükseldi.Nisan ayında yüzde 2.5 kaydedilen aylık TÜFE artışı mayısta yüzde 0.7 olarak gerçekleşti. Her iki enflasyon verisi de ekonomistlerin beklentilerinin paralelinde geldi.Öte yandan ülkede son 1 haftadır demiryolu işçileri grevini sürdürüyor. Demiryolu, Denizyolu ve Ulaştırma Sendikası RMT'nin 50 binden fazla üyesi, bu hafta 3 gün boyunca grev ilan etti.Gren nedeniyle İngiltere, İskoçya ve Galler bölgelerinde tren istasyonları ve Londra metrosu kapandı.

https://tr.sputniknews.com/20220616/ingilterede-besinci-faiz-artisi-1057501789.html

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enflasyon, ingiltere, tüfe