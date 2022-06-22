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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220622/polonya-rus-dogalgazi-olmadan-ayakta-durabilecek-gucteyiz-1057782710.html
Polonya: Rus doğalgazı olmadan ayakta durabilecek güçteyiz
Polonya: Rus doğalgazı olmadan ayakta durabilecek güçteyiz
Polonya Hükümeti’nin stratejik enerji altyapısından sorumlu yetkilisi Piotr Naimski, ülkesinin Rus gazı arzının yokluğuna dayanabilecek yetenekte olduğunu... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T20:51+0300
2022-06-22T20:51+0300
ukrayna krizi
polonya
doğalgaz
rus doğal gazı
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Avrupa Birliği ve ABD temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Rusya ve Ukrayna konulu üst düzey forumda konuşan Naimski, “Rus gaz arzı yokluğunda ayakta durabilecek güçteyiz. Gazprom ile uzun vadeli kontratın süresi yıl sonunda bitecekti, fakat Rusya gaz arzını nisanda kesti. Böylelikle iç yakıt ihtiyacımızı karşılayabileceğiz, depolarımız yüzde 100 dolu” ifadesini kullandı.Naimsky, ulusal altyapının, gazı diğer ülkelerden alma fırsatını sağladığını da sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220609/kremlin-rusya-dogalgazi-ruble-olarak-odemeyi-reddeden-sirketlerin-tumune-gaz-akisini-kesti-1057203127.html
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polonya, doğalgaz, rus doğal gazı

Polonya: Rus doğalgazı olmadan ayakta durabilecek güçteyiz

20:51 22.06.2022
© AFP 2022 / JANEK SKARZYNSKIPolonya
Polonya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© AFP 2022 / JANEK SKARZYNSKI
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Polonya Hükümeti’nin stratejik enerji altyapısından sorumlu yetkilisi Piotr Naimski, ülkesinin Rus gazı arzının yokluğuna dayanabilecek yetenekte olduğunu, ülkedeki gaz depolarındaki doluluk oranının yüzde 100 olduğunu belirtti.
Avrupa Birliği ve ABD temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Rusya ve Ukrayna konulu üst düzey forumda konuşan Naimski, “Rus gaz arzı yokluğunda ayakta durabilecek güçteyiz. Gazprom ile uzun vadeli kontratın süresi yıl sonunda bitecekti, fakat Rusya gaz arzını nisanda kesti. Böylelikle iç yakıt ihtiyacımızı karşılayabileceğiz, depolarımız yüzde 100 dolu” ifadesini kullandı.
Naimsky, ulusal altyapının, gazı diğer ülkelerden alma fırsatını sağladığını da sözlerine ekledi.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
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9 Haziran , 18:48
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