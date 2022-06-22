https://tr.sputniknews.com/20220622/polonya-rus-dogalgazi-olmadan-ayakta-durabilecek-gucteyiz-1057782710.html

Polonya: Rus doğalgazı olmadan ayakta durabilecek güçteyiz

Polonya: Rus doğalgazı olmadan ayakta durabilecek güçteyiz

Polonya Hükümeti’nin stratejik enerji altyapısından sorumlu yetkilisi Piotr Naimski, ülkesinin Rus gazı arzının yokluğuna dayanabilecek yetenekte olduğunu... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T20:51+0300

2022-06-22T20:51+0300

2022-06-22T20:51+0300

ukrayna krizi

polonya

doğalgaz

rus doğal gazı

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Avrupa Birliği ve ABD temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Rusya ve Ukrayna konulu üst düzey forumda konuşan Naimski, “Rus gaz arzı yokluğunda ayakta durabilecek güçteyiz. Gazprom ile uzun vadeli kontratın süresi yıl sonunda bitecekti, fakat Rusya gaz arzını nisanda kesti. Böylelikle iç yakıt ihtiyacımızı karşılayabileceğiz, depolarımız yüzde 100 dolu” ifadesini kullandı.Naimsky, ulusal altyapının, gazı diğer ülkelerden alma fırsatını sağladığını da sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220609/kremlin-rusya-dogalgazi-ruble-olarak-odemeyi-reddeden-sirketlerin-tumune-gaz-akisini-kesti-1057203127.html

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polonya, doğalgaz, rus doğal gazı