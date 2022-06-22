https://tr.sputniknews.com/20220622/polonya-rus-dogalgazi-olmadan-ayakta-durabilecek-gucteyiz-1057782710.html
Polonya: Rus doğalgazı olmadan ayakta durabilecek güçteyiz
Polonya: Rus doğalgazı olmadan ayakta durabilecek güçteyiz
Polonya Hükümeti’nin stratejik enerji altyapısından sorumlu yetkilisi Piotr Naimski, ülkesinin Rus gazı arzının yokluğuna dayanabilecek yetenekte olduğunu... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T20:51+0300
2022-06-22T20:51+0300
2022-06-22T20:51+0300
ukrayna krizi
polonya
doğalgaz
rus doğal gazı
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Avrupa Birliği ve ABD temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Rusya ve Ukrayna konulu üst düzey forumda konuşan Naimski, “Rus gaz arzı yokluğunda ayakta durabilecek güçteyiz. Gazprom ile uzun vadeli kontratın süresi yıl sonunda bitecekti, fakat Rusya gaz arzını nisanda kesti. Böylelikle iç yakıt ihtiyacımızı karşılayabileceğiz, depolarımız yüzde 100 dolu” ifadesini kullandı.Naimsky, ulusal altyapının, gazı diğer ülkelerden alma fırsatını sağladığını da sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220609/kremlin-rusya-dogalgazi-ruble-olarak-odemeyi-reddeden-sirketlerin-tumune-gaz-akisini-kesti-1057203127.html
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polonya, doğalgaz, rus doğal gazı
Polonya: Rus doğalgazı olmadan ayakta durabilecek güçteyiz
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Polonya Hükümeti’nin stratejik enerji altyapısından sorumlu yetkilisi Piotr Naimski, ülkesinin Rus gazı arzının yokluğuna dayanabilecek yetenekte olduğunu, ülkedeki gaz depolarındaki doluluk oranının yüzde 100 olduğunu belirtti.
Avrupa Birliği ve ABD temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Rusya ve Ukrayna konulu üst düzey forumda konuşan Naimski, “Rus gaz arzı yokluğunda ayakta durabilecek güçteyiz. Gazprom ile uzun vadeli kontratın süresi yıl sonunda bitecekti, fakat Rusya gaz arzını nisanda kesti. Böylelikle iç yakıt ihtiyacımızı karşılayabileceğiz, depolarımız yüzde 100 dolu” ifadesini kullandı.
Naimsky, ulusal altyapının, gazı diğer ülkelerden alma fırsatını sağladığını da sözlerine ekledi.