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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220622/rusya-dis-istihbarat-servisi-polonyali-rahipler-ukraynadaki-katolik-kilisesini-devralmak-istiyor-1057778513.html
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Polonyalı rahipler, Ukrayna'daki Katolik Kilisesi'ni devralmak istiyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Polonyalı rahipler, Ukrayna'daki Katolik Kilisesi'ni devralmak istiyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Polonyalı Piskoposlar Konferansı'nın, Ukrayna'daki Roma Katolik Kilisesi'nin Lviv... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T19:25+0300
2022-06-22T19:34+0300
ukrayna krizi
polonya
ukrayna
katolik kilisesi
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Narışkin, “Polonya'daki Katolik Kilisesi'nin merkezi yönetim organı olan Polonya Piskoposlar Konferansının, Ukrayna'daki Roma Katolik Kilisesi'nin Lviv Başpiskoposluğunu devralma konusunu ciddi bir şekilde tartıştığı ortaya çıktı” dedi.Narışkin, bunun için Varşova ile Vatikan arasında 1993'te imzalanan ve Sejm (Polonya parlamentosunun alt kandı) tarafından 1998'de onaylanan konkordato hükümlerinin ‘düzenlenmesinin’ önerildiğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220622/canli--almanya-basbakani-scholz-avrupadaki-nato-ulkeleri-arasinda-en-buyuk-orduya-sahip-olacagiz-1057769298.html
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polonya, ukrayna, katolik kilisesi

Rusya Dış İstihbarat Servisi: Polonyalı rahipler, Ukrayna'daki Katolik Kilisesi'ni devralmak istiyor

19:25 22.06.2022 (güncellendi: 19:34 22.06.2022)
© AFP 2022 / WOJTEK RADWANSKIPolonya Katolik Kilisesi
Polonya Katolik Kilisesi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© AFP 2022 / WOJTEK RADWANSKI
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Polonyalı Piskoposlar Konferansı'nın, Ukrayna'daki Roma Katolik Kilisesi'nin Lviv Başpiskoposluğunun devralınmasını ciddi olarak tartıştığını söyledi.
Narışkin, “Polonya'daki Katolik Kilisesi'nin merkezi yönetim organı olan Polonya Piskoposlar Konferansının, Ukrayna'daki Roma Katolik Kilisesi'nin Lviv Başpiskoposluğunu devralma konusunu ciddi bir şekilde tartıştığı ortaya çıktı” dedi.
Narışkin, bunun için Varşova ile Vatikan arasında 1993'te imzalanan ve Sejm (Polonya parlamentosunun alt kandı) tarafından 1998'de onaylanan konkordato hükümlerinin ‘düzenlenmesinin’ önerildiğini kaydetti.
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