https://tr.sputniknews.com/20220622/rusya-dis-istihbarat-servisi-polonyali-rahipler-ukraynadaki-katolik-kilisesini-devralmak-istiyor-1057778513.html

Rusya Dış İstihbarat Servisi: Polonyalı rahipler, Ukrayna'daki Katolik Kilisesi'ni devralmak istiyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi: Polonyalı rahipler, Ukrayna'daki Katolik Kilisesi'ni devralmak istiyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Polonyalı Piskoposlar Konferansı'nın, Ukrayna'daki Roma Katolik Kilisesi'nin Lviv... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T19:25+0300

2022-06-22T19:25+0300

2022-06-22T19:34+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

katolik kilisesi

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Narışkin, “Polonya'daki Katolik Kilisesi'nin merkezi yönetim organı olan Polonya Piskoposlar Konferansının, Ukrayna'daki Roma Katolik Kilisesi'nin Lviv Başpiskoposluğunu devralma konusunu ciddi bir şekilde tartıştığı ortaya çıktı” dedi.Narışkin, bunun için Varşova ile Vatikan arasında 1993'te imzalanan ve Sejm (Polonya parlamentosunun alt kandı) tarafından 1998'de onaylanan konkordato hükümlerinin ‘düzenlenmesinin’ önerildiğini kaydetti.

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polonya, ukrayna, katolik kilisesi