https://tr.sputniknews.com/20220622/rusya-dis-istihbarat-servisi-polonyali-rahipler-ukraynadaki-katolik-kilisesini-devralmak-istiyor-1057778513.html
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Polonyalı rahipler, Ukrayna'daki Katolik Kilisesi'ni devralmak istiyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Polonyalı rahipler, Ukrayna'daki Katolik Kilisesi'ni devralmak istiyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Polonyalı Piskoposlar Konferansı'nın, Ukrayna'daki Roma Katolik Kilisesi'nin Lviv... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T19:25+0300
2022-06-22T19:25+0300
2022-06-22T19:34+0300
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Narışkin, “Polonya'daki Katolik Kilisesi'nin merkezi yönetim organı olan Polonya Piskoposlar Konferansının, Ukrayna'daki Roma Katolik Kilisesi'nin Lviv Başpiskoposluğunu devralma konusunu ciddi bir şekilde tartıştığı ortaya çıktı” dedi.Narışkin, bunun için Varşova ile Vatikan arasında 1993'te imzalanan ve Sejm (Polonya parlamentosunun alt kandı) tarafından 1998'de onaylanan konkordato hükümlerinin ‘düzenlenmesinin’ önerildiğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220622/canli--almanya-basbakani-scholz-avrupadaki-nato-ulkeleri-arasinda-en-buyuk-orduya-sahip-olacagiz-1057769298.html
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Rusya Dış İstihbarat Servisi: Polonyalı rahipler, Ukrayna'daki Katolik Kilisesi'ni devralmak istiyor
19:25 22.06.2022 (güncellendi: 19:34 22.06.2022) Abone ol
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Polonyalı Piskoposlar Konferansı'nın, Ukrayna'daki Roma Katolik Kilisesi'nin Lviv Başpiskoposluğunun devralınmasını ciddi olarak tartıştığını söyledi.
Narışkin, “Polonya'daki Katolik Kilisesi'nin merkezi yönetim organı olan Polonya Piskoposlar Konferansının, Ukrayna'daki Roma Katolik Kilisesi'nin Lviv Başpiskoposluğunu devralma konusunu ciddi bir şekilde tartıştığı ortaya çıktı” dedi.
Narışkin, bunun için Varşova ile Vatikan arasında 1993'te imzalanan ve Sejm (Polonya parlamentosunun alt kandı) tarafından 1998'de onaylanan konkordato hükümlerinin ‘düzenlenmesinin’ önerildiğini kaydetti.