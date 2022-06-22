https://tr.sputniknews.com/20220622/tarlada-yururken-goktasi-buldu-bugune-kadar-hic-boyle-bir--sey-gormemistim-1057730271.html

Tarlada yürürken göktaşı buldu: 'Bugüne kadar hiç böyle bir şey görmemiştim'

Tarlada yürürken göktaşı buldu: 'Bugüne kadar hiç böyle bir şey görmemiştim'

Kayseri’nin Sarız ilçesindeki köyüne giden Deniz Canpolat adlı kişi, gezerken tarlada göktaşı buldu. 22.06.2022, Sputnik Türkiye

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göktaşı

yaşam

kayseri

tarla

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Kayseri’de tatil için gittiği köyünde gezerken tarlada göktaşı buldu. Cismi eline aldığında daha önce hiç görmediği bir şey olduğunu anlayan Canpolat, internet üzerinden araştırdı. Bir üniversitede görev yapan öğretim görevlisine ulaşan Canpolat, bulduğu cismin Karaelmas cinsi bir meteoroid olduğunu öğrendi. Taşın boyutuna göre ağırlığının fazla olduğunu söyleyen Canpolat, “Sarız’daki köyümüze tatile gitmiştik. Orada tarlada gezerken tesadüfen bu taş gözüme çarptı. Çok farklı bir şeydi. Bugüne kadar hiç böyle bir şey görmemiştim. Eve geldim ve araştırırken göktaşı olan bir meteoroid olduğunu anladık. Kim ilgilenir diye araştırırken, bir üniversiteden hocamızın bu taşlarla ilgilendiğini öğrendik. Daha sonra kendisine mail yoluyla ulaştık ve cevabımızı da aldık. Yüzde 90 Karaelmas cinsi bir meteoroid olduğunu söyledi. Bu taşın en büyüğü de yumurta kadar oluyormuş ve bizdeki de 17,5 gram geliyor. Hacmine göre bayağı ağır. Taşı bulduğumuz için biraz heyecanlıyız” dedi.

kayseri

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göktaşı, kayseri, tarla