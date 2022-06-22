https://tr.sputniknews.com/20220622/tarlada-yururken-goktasi-buldu-bugune-kadar-hic-boyle-bir--sey-gormemistim-1057730271.html
Tarlada yürürken göktaşı buldu: 'Bugüne kadar hiç böyle bir şey görmemiştim'
Tarlada yürürken göktaşı buldu: 'Bugüne kadar hiç böyle bir şey görmemiştim'
Kayseri’nin Sarız ilçesindeki köyüne giden Deniz Canpolat adlı kişi, gezerken tarlada göktaşı buldu. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T00:14+0300
2022-06-22T00:14+0300
2022-06-22T00:16+0300
göktaşı
yaşam
kayseri
tarla
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Kayseri’de tatil için gittiği köyünde gezerken tarlada göktaşı buldu. Cismi eline aldığında daha önce hiç görmediği bir şey olduğunu anlayan Canpolat, internet üzerinden araştırdı. Bir üniversitede görev yapan öğretim görevlisine ulaşan Canpolat, bulduğu cismin Karaelmas cinsi bir meteoroid olduğunu öğrendi. Taşın boyutuna göre ağırlığının fazla olduğunu söyleyen Canpolat, “Sarız’daki köyümüze tatile gitmiştik. Orada tarlada gezerken tesadüfen bu taş gözüme çarptı. Çok farklı bir şeydi. Bugüne kadar hiç böyle bir şey görmemiştim. Eve geldim ve araştırırken göktaşı olan bir meteoroid olduğunu anladık. Kim ilgilenir diye araştırırken, bir üniversiteden hocamızın bu taşlarla ilgilendiğini öğrendik. Daha sonra kendisine mail yoluyla ulaştık ve cevabımızı da aldık. Yüzde 90 Karaelmas cinsi bir meteoroid olduğunu söyledi. Bu taşın en büyüğü de yumurta kadar oluyormuş ve bizdeki de 17,5 gram geliyor. Hacmine göre bayağı ağır. Taşı bulduğumuz için biraz heyecanlıyız” dedi.
kayseri
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göktaşı, kayseri, tarla
Tarlada yürürken göktaşı buldu: 'Bugüne kadar hiç böyle bir şey görmemiştim'
00:14 22.06.2022 (güncellendi: 00:16 22.06.2022) Abone ol
Kayseri’nin Sarız ilçesindeki köyüne giden Deniz Canpolat adlı kişi, gezerken tarlada göktaşı buldu.
Kayseri’de tatil için gittiği köyünde gezerken tarlada göktaşı buldu. Cismi eline aldığında daha önce hiç görmediği bir şey olduğunu anlayan Canpolat, internet üzerinden araştırdı. Bir üniversitede görev yapan öğretim görevlisine ulaşan Canpolat, bulduğu cismin Karaelmas cinsi bir meteoroid olduğunu öğrendi.
Taşın boyutuna göre ağırlığının fazla olduğunu söyleyen Canpolat, “Sarız’daki köyümüze tatile gitmiştik. Orada tarlada gezerken tesadüfen bu taş gözüme çarptı. Çok farklı bir şeydi. Bugüne kadar hiç böyle bir şey görmemiştim. Eve geldim ve araştırırken göktaşı olan bir meteoroid olduğunu anladık. Kim ilgilenir diye araştırırken, bir üniversiteden hocamızın bu taşlarla ilgilendiğini öğrendik. Daha sonra kendisine mail yoluyla ulaştık ve cevabımızı da aldık. Yüzde 90 Karaelmas cinsi bir meteoroid olduğunu söyledi. Bu taşın en büyüğü de yumurta kadar oluyormuş ve bizdeki de 17,5 gram geliyor. Hacmine göre bayağı ağır. Taşı bulduğumuz için biraz heyecanlıyız” dedi.