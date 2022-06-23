https://tr.sputniknews.com/20220623/7-ildeki-24-tasinmaz-satildi-1057804053.html

7 ildeki 24 taşınmaz satıldı

7 ildeki 24 taşınmaz satıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), mülkiyeti Sümer Holding AŞ (TTA Gayrimenkul AŞ), Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı bazı... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T09:47+0300

2022-06-23T09:47+0300

2022-06-23T09:47+0300

türkiye

resmi gazete

özelleştirme

taşınmaz

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında kamuya ait 7 ildeki 24 taşınmazın özelleştirme yoluyla satıldığı duyuruldu. Hazine, Şeker Fabrikaları ve Sümer Holding'e ait toplam 258 bin 187 metrekare arsa 130.4 milyon liraya verildi.Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, devlete ait çok sayıda taşınmazı sattı. Resmi Gazete’de yayımlanan listede, İstanbul, Ankara, İzmir, Malatya, Yalova, Kırşehir ve Gaziantep’te Hazine, Sümer Holding ve Şeker Fabrikaları’na ait 24 taşınmaz ihale edilerek satıldı.Özelleştirme yoluyla satılan taşınmazlar arasında özellikle İstanbul Büyükçekmece’deki yaklaşık 5 dönüm arazi, Ankara Gölbaşı’nda çok sayıda değerli arazi, Gaziantep’te 114 bin 717 metrekare arazi de bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20220421/tekirdagda-24-tasinmaz-icin-acele-kamulastirma-karari-verildi-1055729945.html

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resmi gazete, özelleştirme, taşınmaz