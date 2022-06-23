https://tr.sputniknews.com/20220623/ahmet-hakan-ak-parti-rakiplerim-iyi-ki-bunlar-diye-duayi-hic-eksik-etmemeli-1057803925.html
Ahmet Hakan: AK Parti 'Rakiplerim iyi ki bunlar' diye duayı hiç eksik etmemeli
Ahmet Hakan: AK Parti 'Rakiplerim iyi ki bunlar' diye duayı hiç eksik etmemeli
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan muhalefet partilerinin tutumunu değerlendirdi ve "AK Parti 'Rakiplerim iyi ki bunlar' diye duayı hiç eksik etmemeli"... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T09:40+0300
2022-06-23T09:40+0300
2022-06-23T09:40+0300
politika
ahmet hakan
ak parti
chp
iyi parti
muhalefet
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında T24 yazarı Murat Sabuncu'nun "İYİ Parti 'beyaz Türklerin' partisi oluyor, AKP'den çok CHP'den oy alıyor" başlıklı yazısına atıfta bulunarak, "Gazeteci Murat Sabuncu, İYİ Parti’nin gitgide daha fazla Beyaz Türk partisi olduğunu, AK Parti’den çok CHP’den oy aldığını yazmış. Bingo! Tam isabet!" dedi.İYİ Parti'nin son dönemdeki adımlarını değerlendiren Ahmet Hakan, "Seküler hayat tarzının, Abdülhamid karşıtlığının, Çankaya’nın, Şişli’nin, Beşiktaş’ın, İzmir’in, sosyal medya muhalifliğinin, cici beylerin, cici hanımların başkenti olmaya doğru koşar adımlarla ilerliyor" yorumunu yaptı.Hakan, şöyle devam etti:
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ahmet hakan, ak parti, chp, iyi parti, muhalefet
Ahmet Hakan: AK Parti 'Rakiplerim iyi ki bunlar' diye duayı hiç eksik etmemeli
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan muhalefet partilerinin tutumunu değerlendirdi ve "AK Parti 'Rakiplerim iyi ki bunlar' diye duayı hiç eksik etmemeli" ifadelerini kullandı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında
T24 yazarı Murat Sabuncu'
nun "İYİ Parti 'beyaz Türklerin' partisi oluyor, AKP'den çok CHP'den oy alıyor"
başlıklı yazısına atıfta bulunarak, "Gazeteci Murat Sabuncu, İYİ Parti’nin gitgide daha fazla Beyaz Türk partisi olduğunu, AK Parti’den çok CHP’den oy aldığını yazmış. Bingo! Tam isabet!"
dedi.
İYİ Parti'nin son dönemdeki adımlarını değerlendiren Ahmet Hakan, "Seküler hayat tarzının, Abdülhamid karşıtlığının, Çankaya’nın, Şişli’nin, Beşiktaş’ın, İzmir’in, sosyal medya muhalifliğinin, cici beylerin, cici hanımların başkenti olmaya doğru koşar adımlarla ilerliyor" yorumunu yaptı.
"Buna mukabil... CHP ise... Seçmenlerini İyi Parti’ye kaptırıyor. İşin daha da tuhafı... Ali Babacan bile... Gözünü CHP’nin seküler oylarına dikmiş durumda. AK Parti var ya AK Parti... 'Rakiplerim iyi ki bunlar' diye duayı hiç eksik etmemeli."