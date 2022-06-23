https://tr.sputniknews.com/20220623/ahmet-hakan-ak-parti-rakiplerim-iyi-ki-bunlar-diye-duayi-hic-eksik-etmemeli-1057803925.html

Ahmet Hakan: AK Parti 'Rakiplerim iyi ki bunlar' diye duayı hiç eksik etmemeli

Ahmet Hakan: AK Parti 'Rakiplerim iyi ki bunlar' diye duayı hiç eksik etmemeli

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan muhalefet partilerinin tutumunu değerlendirdi ve "AK Parti 'Rakiplerim iyi ki bunlar' diye duayı hiç eksik etmemeli"... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T09:40+0300

2022-06-23T09:40+0300

2022-06-23T09:40+0300

politika

ahmet hakan

ak parti

chp

iyi parti

muhalefet

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında T24 yazarı Murat Sabuncu'nun "İYİ Parti 'beyaz Türklerin' partisi oluyor, AKP'den çok CHP'den oy alıyor" başlıklı yazısına atıfta bulunarak, "Gazeteci Murat Sabuncu, İYİ Parti’nin gitgide daha fazla Beyaz Türk partisi olduğunu, AK Parti’den çok CHP’den oy aldığını yazmış. Bingo! Tam isabet!" dedi.İYİ Parti'nin son dönemdeki adımlarını değerlendiren Ahmet Hakan, "Seküler hayat tarzının, Abdülhamid karşıtlığının, Çankaya’nın, Şişli’nin, Beşiktaş’ın, İzmir’in, sosyal medya muhalifliğinin, cici beylerin, cici hanımların başkenti olmaya doğru koşar adımlarla ilerliyor" yorumunu yaptı.Hakan, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220622/aksener-kur-korumali-mevduat-sisteminin-ulkemize-maliyeti-230-milyar-lirayi-bulacak-1057741523.html

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ahmet hakan, ak parti, chp, iyi parti, muhalefet