https://tr.sputniknews.com/20220623/brics-liderlerinden-rusya-ukrayna-diyaloguna-destek-1057838166.html

BRICS liderlerinden Rusya-Ukrayna diyaloğuna destek

BRICS liderlerinden Rusya-Ukrayna diyaloğuna destek

Çin'in ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle bir zirve gerçekleştiren BRICS ülkelerinin liderleri, Moskova ile Kiev arasındaki diyaloğu desteklediklerini... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T18:50+0300

2022-06-23T18:50+0300

2022-06-23T18:51+0300

dünya

brics

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Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS üyelerinin liderleri, 14. BRICS Zirvesi'nin sonunda Pekin Bildirgesi'ni kabul etti.Zirvede Ukrayna'daki durumu ele alarak BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu başta olmak üzere ilgili uluslararası platformlarda ülkelerinin takındığı tutumu anımsatan liderler, Rusya-Ukrayna diyaloğunu desteklediklerini vurguladı.Ukrayna ve çevresindeki insani durumdan duydukları endişeleri de istişare ettiklerini belirten liderler, BM Genel Sekreteri'nin, BM kurumlarının ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin insani yardım konusundaki çabalarına desteklerini ifade etti.Rusya-Ukrayna müzakereleri, Mayıs ayında Kiev'in kararıyla dondurulmuştu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, geçen hafta yaptığı açıklamada, 'henüz diplomasinin vaktinin gelmediğini' savunmuştu.Gelişmiş ülkelere sorumlu ekonomi politikası izleme çağrısıSürdürülebilir kalkınma için küresel ekonomi yönetiminin en büyük öneme sahip olduğunun altını çizen BRICS liderleri, önde gelen gelişmiş ülkeleri sorumlu ekonomi politikası izlemeye davet etti.

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