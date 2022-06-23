https://tr.sputniknews.com/20220623/casa-gore-uluslararasi-halter-federasyonunun-ruslari-secimlerden-men-etmesi-hukuk-disi-1057829457.html

CAS’a göre, Uluslararası Halter Federasyonu’nun Rusları seçimlerden men etmesi hukuk dışı

CAS’a göre, Uluslararası Halter Federasyonu’nun Rusları seçimlerden men etmesi hukuk dışı

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) komisyonunun Rusların gelecek kongresi çerçevesinde federasyona bağlı organlara... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T15:57+0300

2022-06-23T15:57+0300

2022-06-23T15:57+0300

ukrayna krizi

uluslararası spor tahkim mahkemesi (cas)

uluslararası halter federasyonu (iwf)

rusya

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CAS, Rusya Halter Federasyonu (FTAR) Başkanı Maksim Agapitov ve iki ayrı Rus vatandaşını IWF’nin yakındaki kongresinde yapılacak seçimlerden men etmesi kararı ile ilgili yaptığı itirazı destekledi.CAS’ın kararında komisyonun böyle bir karar alma yetkisi bulunmadığı kaydedildi.FTAR, mayıs ayında IWF’nin dört kararını temyize götürmüştü. IFW, FTAR’ın aday göstermesini yasaklamıştı.Agapitov IFW başkanlığı, başkan yardımcılığı, genel sekreterliği ve yürütme kurulu üyeliğine; Aleksandr Kişkin teknik komite üyeliğine; Dmitriy Çernogorov antrenörlük komitesi ile geliştirme ve eğitim komisyonu üyeliğine talipti.

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uluslararası spor tahkim mahkemesi (cas), uluslararası halter federasyonu (iwf), rusya