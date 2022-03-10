https://tr.sputniknews.com/20220310/operasyonun-2-haftasinda-batidan-rusyaya-absurt-yaptirimlar-bayraga-marsa-caykovskiye-yasak-1054617005.html

Operasyonun 2. haftasında Batı’dan Rusya’ya ‘absürt' yaptırımlar: Bayrağa, marşa, Çaykovski'ye yasak

Operasyonun 2. haftasında Batı’dan Rusya’ya ‘absürt' yaptırımlar: Bayrağa, marşa, Çaykovski'ye yasak

Rusya’nın Donbass’a başlattığı operasyon sonrasında ABD ve AB başta olmak üzere Batı’nın Rusya’ya karşı yürürlüğe soktuğu yaptırımlar, temel hak ve... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T21:39+0300

2022-03-10T21:39+0300

2022-03-10T21:39+0300

ukrayna krizi

sansür

fişleme

abd

nato

ab

ukrayna

dünya

kültür & sanat

edebiyat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054618606_0:42:2969:1712_1920x0_80_0_0_5ecc586305eb63f6ee37a7b103f87053.jpg

NATO’nun doğuya doğru genişleyerek Rusya’nın sınırlarını tehdit etmesi üzerine başlatılan operasyonda 15. gün bitmek üzereyken, ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerden bireyleri ve kültürel faaliyetleri hedef alan hamleler de gelmeye devam ediyor. Operasyonu gerekçe göstererek uygulanan ekonomik yaptırımların yanı sıra sanat, tarih, müzik ve edebiyata da engeller konulduğu görülüyor.AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in “Rus halkını hedef almıyoruz” açıklamasına rağmen alınan kararlar; Rus orkestra şeflerine, tiyatro topluluklarına, hatta ikonik yazar Dostoyevski ve ünlü besteci Çaykovski’den, Rus cinsi kedilerin yasaklanmasına kadar uzanarak ırkçı faaliyetlere dönüşmüş durumda.‘Geniş çaplı yaptırım’ adı altında uygulanarak insan haklarını ihlal eden bu yasaklar, Rus sanatçılarının, öğrencilerinin ve sporcularının dahil, çeşitli alanlarda ve ülkelerde faaliyet yürüten Rus vatandaşlarının yaşamına doğrudan müdahale ederek onları hedef gösterdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan: Böyle saçmalık olur mu?Alınan kararlar ırkçı boykot kampanyalarına dönüşürken, Kremlin’in ‘absürt’ olarak nitelendirdiği bu yaptırımlara operasyonun bu haftasında da dünyadan tepki gelmeye devam etti. Yaptırımları eleştirenler arasında yer alan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 9 Mart’ta yaptığı grup toplantısında konuşarak, bu faaliyetleri ‘saçmalık’ olarak nitelendirdi. Konuşmasında, iş insanlarına ve sanatçıya bu tür tutumların alınamayacağını dile getiren Erdoğan, "Almanya'da flarmoni orkestrasının şefi Putin'in arkadaşı diye görevine son veriyorlar. Dostoyevski'nin eserlerine yasak getiriyorlar. Böyle saçmalık olur mu?" şeklinde tepki göstererek, bu yasakların 'cadı avı' olduğunu vurgulamıştı.Ukrayna krizinin tırmandığı bir haftalık süreç içerisinde Batılı ülke ve kurumların tarihte eşi benzeri görülmemiş hızda başlattığı ve kısa sürede hak ihlallerine dönüşen ‘absürt’ yaptırımlarını bir araya getiren Sputnik, operasyonun ikinci haftasında da yürürlüğe alınan yeni kararları sırasıyla derledi.2 Mart3 MartKanada’da Rusları taşıyan uçak durdurulduHollanda Ermitaj Amsterdam Müzesi 'Rus Avangardı: Sanatta Devrim' sergisini kapatıyorArktik Konseyi'nin Rusya dışındaki 7 üyesi, Rusya başkanlığında ve ev sahipliğinde yapılacak toplantılara katılmama kararı aldıHollanda’daki Ermitaj Müzesi, St. Petersburg’daki asıl Ermitaj Müzesi ile ilişkisini kestiİspanyol 'Real' tiyatrosu yetkilileri, Bolşoy Tiyatrosu’nun İspanya turnesini iptal ettirdiUluslararası Kedi Kayıtları Federasyonu, Rus kedileri yasakladı4 MartStorytel, Rusya'daki çalışmalarını askıya aldı5 MartPuma, Rusya’daki mağazalarını kapatma kararı aldıActivision Blizzard, Rusya'da oyun satışını durdurduModa dünyasından Rusya yaptırımıElectronic Arts, Rusya ve Belarus'ta oyun ve içerik satışını durduracağını duyurdu6 MartMet, Putin'i kınamadığı için ünlü Rus sopranonun işine son verdiSpotify Rusya'da Premium abonelik özelliğini kaldırdı7 MartFIFA, Rusya'daki yabancı futbolcuların sözleşmelerine uymama hakkı verdiKanada, Rusya vatandaşlarını hedef alan yaptırım listesine yeni isimler eklediRus moda tasarımcısı Yudashkin, Paris Moda Haftası'na katılmaktan men edildiPutin ve Rotenberg’in Uluslararası Judo Federasyonu’ndaki görevleri askıya alındıFinlandiya'nın en büyük gıda şirketlerinden ikisi Rusya’dan çıkıyor8 MartCERN, Rusya'nın gözlemci ülke statüsünü askıya aldıUnilever, Rusya'ya ürün ihracatının ve Rusya'dan ithalatın askıya alındığını duyurdu9 Martİngilizce IELTS sınavları Rusya'da iptal edildiAdidas Rusya’daki web sitesini ve uygulamasını askıya aldıWarnerMedia Rusya'da çalışmalarını durdurma kararı aldıAB, 9 şirketin yöneticilerini ‘kara listeye’ aldıABD'li yönetmen Oliver Stone'un Ukraine On Fire' belgeseli YouTube'dan kaldırıldıPhilip Morris, Rusya'daki faaliyetlerini durdurduDiscovery, Rusya’daki yayınını askıya aldı10 MartHilton ve Hyatt, Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu

https://tr.sputniknews.com/20220302/batidan-rusya-hamleleri-hedefte-tarih-edebiyat-spor-temel-hak-ve-ozgurlukler-var-1054365497.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Selin Uludağ https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

Selin Uludağ https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Selin Uludağ https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

sansür, fişleme, abd, nato, ab, ukrayna, dünya, kültür & sanat, edebiyat, pyotr ilyiç çaykovskiy, fyodor dostoyevski, recep tayyip erdoğan, türkiye, yaptırım, rusya, netflix, kuğu gölü, rusya bayrağı, rusya milli marşı, yasak, ırkçı hareket, irkçı saldırı, pepsi, kola, cern, puma, starbucks, mcdonalds, kedi, fifa, engel, engelleme