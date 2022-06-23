Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220623/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057803670.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar/TL 17.34 seviyesinden, Euro ise 18.35 TL'den işlem görüyor. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T09:13+0300
2022-06-23T09:13+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
altın
gram altın
yarım gram altın
çeyrek altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056312981_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c006390e192c2a41bcb1ac419c800be0.jpg
Dolar/TL güne 17.34 seviyesinden başladı. Euro ise 18.35 TL'de yer alıyor.Bugün saat 14.00'te Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.Çeyrek altın ne kadar?Altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato'ya yaptığı konuşmasında Fed'in enflasyonla mücadeledeki kararlılığını ifade etmesiyle hafif geriledi. Ons altın yüzde 2 düşerek 1.832.91 dolara indi.Altının gramı 1.021 liradan satılırken, çeyrek altın 1.670 lira Cumhuriyet altını da 6.663 liradan satılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220622/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057737258.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056312981_102:0:750:486_1920x0_80_0_0_7ce811874d2cc6b34b6ff5ff63ce89a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar, dolar/tl, euro, altın, gram altın, yarım gram altın, çeyrek altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:13 23.06.2022
© AATL - Dolar
TL - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Dolar/TL 17.34 seviyesinden, Euro ise 18.35 TL'den işlem görüyor.
Dolar/TL güne 17.34 seviyesinden başladı. Euro ise 18.35 TL'de yer alıyor.
Bugün saat 14.00'te Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato'ya yaptığı konuşmasında Fed'in enflasyonla mücadeledeki kararlılığını ifade etmesiyle hafif geriledi.

Ons altın yüzde 2 düşerek 1.832.91 dolara indi.
Altının gramı 1.021 liradan satılırken, çeyrek altın 1.670 lira Cumhuriyet altını da 6.663 liradan satılıyor.
TL-Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dün, 09:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала