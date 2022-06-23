https://tr.sputniknews.com/20220623/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057803670.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar/TL 17.34 seviyesinden, Euro ise 18.35 TL'den işlem görüyor. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T09:13+0300
2022-06-23T09:13+0300
2022-06-23T09:13+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
altın
gram altın
yarım gram altın
çeyrek altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056312981_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c006390e192c2a41bcb1ac419c800be0.jpg
Dolar/TL güne 17.34 seviyesinden başladı. Euro ise 18.35 TL'de yer alıyor.Bugün saat 14.00'te Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.Çeyrek altın ne kadar?Altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato'ya yaptığı konuşmasında Fed'in enflasyonla mücadeledeki kararlılığını ifade etmesiyle hafif geriledi. Ons altın yüzde 2 düşerek 1.832.91 dolara indi.Altının gramı 1.021 liradan satılırken, çeyrek altın 1.670 lira Cumhuriyet altını da 6.663 liradan satılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220622/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057737258.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056312981_102:0:750:486_1920x0_80_0_0_7ce811874d2cc6b34b6ff5ff63ce89a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar, dolar/tl, euro, altın, gram altın, yarım gram altın, çeyrek altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Abone ol
Dolar/TL 17.34 seviyesinden, Euro ise 18.35 TL'den işlem görüyor.
Dolar/TL güne 17.34 seviyesinden başladı. Euro ise 18.35 TL'de yer alıyor.
Bugün saat 14.00'te Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato'ya yaptığı konuşmasında Fed'in enflasyonla mücadeledeki kararlılığını ifade etmesiyle hafif geriledi.
Ons altın yüzde 2 düşerek 1.832.91 dolara indi.
Altının gramı 1.021 liradan satılırken, çeyrek altın 1.670 lira Cumhuriyet altını da 6.663 liradan satılıyor.