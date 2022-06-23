https://tr.sputniknews.com/20220623/hava-sicakliklari-cumadan-itibaren-hissedilir-derecede-azalacak-1057801720.html

Hava sıcaklıkları cumadan itibaren hissedilir derecede azalacak

Hava sıcaklıkları cumadan itibaren hissedilir derecede azalacak

Türkiye'nin bazı bölgelerinde hava sıcaklıklarının 24 Haziran Cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalması bekleniyor. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T05:16+0300

2022-06-23T05:16+0300

2022-06-23T05:16+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sıcaklık

düşüş

uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre sıcaklıkların, cuma gününden itibaren iç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin yer yer altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Devam edecek sağanakların ise öğle saatlerinden sonra ve akşamın ilk saatlerinde kısa süreli, yerel ve gök gürültülü olacağı öngörülüyor.Yağışların cuma günü Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, cumartesi ise Doğu Karadeniz geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220622/meteorolojiden-5-gunluk-hava-durumu-raporu-cuma-cumartesi-ve-pazar-gunu-kuvvetli-saganak-geliyor-1057738218.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcaklık, düşüş, uyarı