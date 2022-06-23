https://tr.sputniknews.com/20220623/izmirde-silahli-kavga-1-olu-1-yarali--1057801075.html

İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Çeşme ilçesinde silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T04:02+0300

2022-06-23T04:02+0300

2022-06-23T04:02+0300

türkiye

izmir

silahlı saldırı

silahlı kavga

ölü

yaralı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053251050_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_7cf7bd49683833c37b54ee2a695f2b22.jpg

Alınan bilgiye göre, İzmir Çeşme'de İsmet İnönü Mahallesi 2051 Sokak'taki bir iş yerinin önünde H.D. ile K.U. ve E.A. arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine H.D, K.U. ile E.A'ya yanında getirdiği silahla ateş etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ekipler yaptığı incelemede K.U'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırıda yaralanan E.A. Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Ekipler, olay yerinden otomobil ile kaçan şüpheli H.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220622/balikesirde-kadin-cinayeti-tartistigi-kadini-pompali-tufekle-vurarak-oldurdu-1057780234.html

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmir, silahlı saldırı, silahlı kavga, ölü, yaralı