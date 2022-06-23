https://tr.sputniknews.com/20220623/izmirde-silahli-kavga-1-olu-1-yarali--1057801075.html
İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'in Çeşme ilçesinde silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T04:02+0300
2022-06-23T04:02+0300
2022-06-23T04:02+0300
türkiye
izmir
silahlı saldırı
silahlı kavga
ölü
yaralı
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Alınan bilgiye göre, İzmir Çeşme'de İsmet İnönü Mahallesi 2051 Sokak'taki bir iş yerinin önünde H.D. ile K.U. ve E.A. arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine H.D, K.U. ile E.A'ya yanında getirdiği silahla ateş etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ekipler yaptığı incelemede K.U'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırıda yaralanan E.A. Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Ekipler, olay yerinden otomobil ile kaçan şüpheli H.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220622/balikesirde-kadin-cinayeti-tartistigi-kadini-pompali-tufekle-vurarak-oldurdu-1057780234.html
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izmir, silahlı saldırı, silahlı kavga, ölü, yaralı
İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Çeşme'de İsmet İnönü Mahallesi 2051 Sokak'taki bir iş yerinin önünde H.D. ile K.U. ve E.A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine H.D, K.U. ile E.A'ya yanında getirdiği silahla ateş etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptığı incelemede K.U'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırıda yaralanan E.A. Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler, olay yerinden otomobil ile kaçan şüpheli H.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.