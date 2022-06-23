Lavrov: Ukrayna görüşme talebinde bulunursa ‘karadaki’ duruma göre hareket edeceğiz
23:29 23.06.2022 (güncellendi: 23:34 23.06.2022)
© AFP 2022 / MAZEN MAHDISergey Lavrov
© AFP 2022 / MAZEN MAHDI
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna’nın Rusya’yla görüşmeleri yeniden başlatmak istemesi durumunda, Moskova’nın ‘karadaki’ duruma göre hareket edeceğini ve kurtarılan bazı bölgelerin Kiev’in kontrolüne dönmek istememesini dikkate alacaklarını belirtti.
Belarus Ulusal Devlet Televizyon ve Radyo Kurumu’na konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Diplomatik süreci yeniden başlatma önerisiyle bize ne zaman dönmeye tenezzül ederlerse, ki anladığım kadarıyla Avrupalılar onlardan ısrarla bunu talep ediyor, fakat Anglo-Saksonlar buna izin vermiyor, ‘karadaki’ duruma bakacağız. Orada kurtarılan bölgeler var. Birçoğunda halk, yeniden neonazi yönetiminin veya neonazizmi mümkün olan her şekilde şımartan yönetimin kontrolüne dönmeyi düşünmüyor bile” ifadesini kullandı.
Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’nun, Belarus’ta toplanma davetini büyük memnuniyetle kabul edeceklerini dile getiren Bakan, “Fakat öngörüde bulunmak istemiyorum. Halihazırda Ukrayna tarafı için bir şeyler teklif etme fırsatını görmüyorum. Biz kendimiz de hiçbir şey teklif etmeyeceğiz. Hatta çoktan teklifte bulunduk. Top onların tarafında. Onlara, görüşme sürecine geri dönme fırsatını kullanmalarına izin vereceklerini sanmıyorum” dedi.
‘Batı, karşılıklı yararlı işbirliği teklifimizi geri çevirdi’
Batı’nın şu anda sinirli durumda olduğunu dile getiren Lavrov, “Kendileri halletsinler. Biz, bize bağlı olan her şey yaptık. Karşılıklı çıkar arz eden alanlarda dürüst işbirliği teklif ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Onlar bunu istemiyor” ifadesini kullandı.
Gıda ve gübrenin yaptırım kapsamında olmadığı yönündeki açıklamaları değerlendiren Rus diplomat, “Evet, gıda doğrudan yaptırım kapsamında değil, ama bu gıdanın alıcıya ulaşması için gereken her şey yaptırım kapsamında bulunuyor” dedi.
Bu bağlamda, “Amerikalıların çabucak kendine gelerek güveyi yaptırım kapsamından çıkardığını” anımsatan Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Avrupa Birliği ise halâ kendi doğruluğuna ve yanılmazlığına düzeltilemez biçimde inanmaya devam ediyor. Sağduyunun aksine, her gün sürekli aynı noktaya vuruyorlar, neymiş Rusya’yı mağlup etmeleri gerekiyormuş. Muhtemelen Belarus’u da.”
‘Batı, kalkınmakta olan ülkelerin bağımsız kararlar almasına izin vermiyor’
Kalkınmakta olan ülkelerin, Rusya ve Batı arasındaki sorunları kendilerinin analiz ederek bağımsız kararlar alması gerektiğini söyleyen Lavrov, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
“Lakin Batı, onlara bağımsız kararlar almalarına izin vermek istemiyor. Elçilerini gönderiyorlar, kollarını büküyorlar, ilgili kişileri doğrudan şantaja, ültimatomlara maruz bırakıyorlar, mali durumları ve çocuklarının nerede okudukları konusunda spekülasyonlar yapıyorlar. Bunu çok iyi biliyorum. Aynısının Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında uygulanmasını düşünmem bile mümkün değil. Farklı ülkelerde bu tür etkilere maruz kalan politikacılar var. Moskova'daki KGAÖ toplantısında başlayan ve Erivan'da KGAÖ dışişleri bakanları tarafından desteklenen görüşmelere devam etmek gerekiyor. Biz müttefikiz ve yoldaşız. Birlikte çözmemiz gereken tüm sorunları dürüstçe tartışmalıyız.”
NATO’da ise bir üye ülkenin ortak pozisyondan uzaklaşmasının düşünülemez olduğunu belirten Dışişleri Bakanı, halihazırda İsveç ve Finlandiya’nın örgüte katılımı bağlamında, Türkiye’nin çıkarlarına saygı duyulması için mücadele ettiğini anımsatarak şu yorumda bulundu:
“Bu, çok nadir görülen bir istisna. Üstelik Türkler, ne istediklerini son derece net ve anlaşılır biçimde anlattı. Onlar, bazı örgütleri terörist olarak görüyor. Bu örgütler, Finlandiya ve İsveç’te sığınak buldu. Türkiye bu sorunu ortadan kaldırmak istediğini anlattı. Diğer durumlarda ise, misal BM’deki veya başka kuruluşlardaki oylamalar sırasında NATO üyeleri bir dayanışma içinde el kaldırıyorlar. Şüphesi olanların korkunç bir baskı altında olduğunu biliyoruz. Bu baskı müttefiklerimize de yapılıyor. KGAÖ içinde ise sopa disiplini yok. Her zaman çıkar dengesini aramaya çalışıyoruz. Tüm edebini kaybeden Batı ise BM’nin ülkelerin egemen eşitliğine saygı ilkesine uymayı reddediyor.”
Ukrayna tahılı konusunda Türkiye’yle çalışmaya hazırız’
Rusya’nın Ukrayna limanlarını engellemediğini söyleyen Rus Bakan, “Ordumuz mart ayından beri, Ukrayna’nın mayın döşenen karasularından İstanbul Boğazı’na kadar güvenli koridorlar ilan ediyor. Türklerle işbirliği yapmaya hazırız. Ama bunun için Ukraynalılar limanları mayınlardan temizlemeli. Onlar bunu yapmak istemiyor” diye konuştu.