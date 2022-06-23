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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220623/canli--ukraynadaki-ozel-askeri-harekatin-ardindan-abdde-sputnik-ve-rtye-ilgi-onemli-oranda-artti-1057830694.html
CANLI | Ukrayna'daki özel askeri harekatın ardından ABD'de Sputnik ve RT'ye ilgi önemli oranda arttı
CANLI | Ukrayna'daki özel askeri harekatın ardından ABD'de Sputnik ve RT'ye ilgi önemli oranda arttı
'Rus dezenformasyonu ve siber saldırıları' konulu bir rapor yayınlayan Microsoft, bugün Sputnik ve Russia Today'in (RT) sitelerinin özel askeri harekat... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T16:21+0300
2022-06-23T17:04+0300
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Russia Today (RT) - Sputnik - Sputnik Türkiye

CANLI | Ukrayna'daki özel askeri harekatın ardından ABD'de Sputnik ve RT'ye ilgi önemli oranda arttı

16:21 23.06.2022 (güncellendi: 17:04 23.06.2022)
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'Rus dezenformasyonu ve siber saldırıları' konulu bir rapor yayınlayan Microsoft, bugün Sputnik ve Russia Today'in (RT) sitelerinin özel askeri harekat öncesindeki döneme göre daha popüler olduğu sonucuna vardı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ülkesinin ABD tarafından hibe edilen HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerini teslim aldığını açıkladı.
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Tiflis'in Avrupa Birliği'ne (AB) adaylık statüsünü Ukrayna ve Moldova'dan daha fazla hak ettiğini söyledi.
Rusya Maliye Bakanlığı, dış borca yönelik tahvil ödemelerinin ruble cinsinden gerçekleştirildiğini duyurdu.
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) komisyonunun Rusların gelecek kongresi çerçevesinde federasyona bağlı organlara yönelik seçimlere katılmasını yasaklama yetkisi olmadığına hükmetti.
ABD'li spor giyim markası Nike, Rusya'yı tamamen terk etme kararı aldığını duyurdu.
HIMARS - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Ukrayna, ABD'nin hibe ettiği HIMARS sistemlerini teslim aldı
06:10
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:26 23.06.2022
Şoygu: Rusya-Belarus askeri işbirliği, Batı’nın benzeri görülmemiş baskısı altında gelişiyor
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Moskova ile Minsk arasındaki askeri işbirliğinin Batı'nın eşi benzeri görülmemiş baskısı altında geliştiğini belirtti.
Rusya’nın başkenti Moskova’da Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin ile bir araya gelen Şoygu, görüşme sırasında Moskova ile Minsk arasındaki askeri işbirliğinin Batı'nın eşi benzeri görülmemiş baskısı altında geliştiğini söyledi.
Şoygu, “Belarus Cumhuriyeti bizim en önemli stratejik ortağımız, en yakın dostumuz ve müttefikimizdir. Bugün aramızdaki ikili askeri işbirliği Batı'nın benzeri görülmemiş baskısı, ülkelerimize karşı ilan edilmemiş savaş koşullarında gelişiyor” diye konuştu.
17:23 23.06.2022
Miçotakis: AB Konseyi, Ukrayna ve Moldova'ya aday statüsü verilmesini oy birliğiyle kabul edecek
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin zirvede Ukrayna ve Moldova'ya AB'ye aday üye statüsü verilmesini oy birliğiyle kabul edeceğini söyledi.
Miçotakis, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Ukrayna ve Moldova'nın AB adaylık statüsünü oybirliğiyle onaylayacağımız için bugünkü konsey toplantısının özel bir anlamı var. Bu, AB'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya haksız yere işgaline yanıt olarak aldığı çok önemli bir siyasi karar" ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte Belçika Başbakanı Alexander De Croo da Kiev'e aday statüsü verilmesinin 'sembolik bir jest' olduğunu kaydederek, AB üyeliğinin uzun bir zaman ve çok fazla reform gerektireceğini belirtti.
17:00 23.06.2022
Ukrayna ordusunun mayınları yüzünden çoğu Türk 12 yabancı gemi Herson’dan çıkamıyor
Herson bölgesindeki askeri-sivil yönetimin Başkan Yardımcısı Kirill Stremousov, 12 yabancı geminin Ukrayna ordusunun döşediği mayınlar nedeniyle Herson Limanı’ndan ayrılamadığını söyledi. Sremousov, “Gemilerin çoğu Türk gemisi, bir Suriye gemisi, bir de Seyşeller bayraklı gemi var” dedi.
Stremousov’a göre, Ukrayna ordusu Nikolayev bölgesindeki Oçakov şehri yakınlarındaki Dinyeper-Bug Haliçi’nden Karadeniz'e çıkış yoluna mayın döşedi. Gemiler bu nedenle limanı terk edemiyor.
16:57 23.06.2022
Romanya Cumhurbaşkanı: Batı Balkanlar'ın AB'ye entegrasyon süreci hızlandırılmalı
Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Avrupa Birliği (AB) zirvesinin katılımcılarının Batı Balkan ülkelerinin topluma entegrasyon sürecinin hızlandırılması gerektiğini fark ettiklerini söyledi.
AB Konseyi toplantısının ilk oturumundan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Iohannis, "Batı Balkanlar'ı entegre etme sürecinde biraz daha hızlı hareket etmemiz gerektiğini herkes anladı. Elbette durumlar ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor, ancak şahsen hızlanmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.
Moldova, Ukrayna ve Gürcistan'a AB'ye aday statüsü verilmesi gündemiyle ilgili yorum yapan Romanya Cumhurbaşkanı, AB Komisyonu'nun bu statünün Ukrayna ve Moldova'ya verilmesinden yana olduğunu kaydederek, "Romanya'nın bakış açısı çok açık. AB Komisyonu'nun doğru olan, sahadaki durumu yansıtan ve aynı zamanda prosedürler açısından bazı yenilikler getiren tutumunu destekliyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.
16:50 23.06.2022
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
Ukrayna krizi
Putin: Dünya ekonomisinde bazı ülkelerin egoistliği yüzünden oluşan krizden işbirliğiyle çıkılabilir
16:20
16:33 23.06.2022
Foreign Policy: Ukraynalı pilotlar, Amerikan ve Türk yapımı İHA’ları eleştirdi
Foreign Policy dergisi, Ukraynalı pilotların ABD yapımı MQ-1C Gray Eagle insansız hava araçlarının (İHA) kullanmanın tehlikeli, Türk yapımı Bayraktar TB-2 İHA’larının kullanımının ise yararsız olduğuna inandıklarını yazdı.
Derginin isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, ön hat pilotları ve genelkurmay başkanı arasında İHA’ların kullanımı konusunda düşünce farklılıkları olduğu belirtildi.
Habere göre hem Ukraynalı, hem de ABD’li bürokratlar, Rusya'nın gelişmiş hava savunma sistemlerinin Gray Eagle İHA’larını düşürebiliyor olmasından giderek daha fazla endişe duyuyor. Pilotlar ayrıca Amerikan İHA’larının bir ya da iki görevden daha fazla ‘hayatta kalabileceğinden’ şüphe duyuyor.
Ukraynalı pilotlardan birinin açıklamasının alıntılandığı haberde, “Düşmanın hava savunması nedeniyle bizim durumumuzda bu kadar pahalı İHA’ları kullanmak çok tehlikeli. Burası Afganistan değil” ifadeleri kullanıldı.
Haberde ayrıca Rus ordusunun hava savunma sistemlerini güçlendirdiği için Ukraynalı pilotların ‘neredeyse yararsız’ hale gelen Türk yapımı İHA’ların kullanımını da sınırlandırdıkları vurgulandı. Bayraktar TB-2 İHA’ları şimdi sadece nadiren yapılan özel operasyonlarda ve saldırılarda kullanılıyor.
16:20 23.06.2022
Ukrayna'daki özel askeri harekatın ardından ABD'de Sputnik ve RT'ye ilgi önemli oranda arttı
'Rus dezenformasyonu ve siber saldırıları' konulu bir rapor yayınlayan Microsoft, bugün Sputnik ve Russia Today'in (RT) sitelerinin özel askeri harekat öncesindeki döneme göre daha popüler olduğu sonucuna vardı.
Microsoft'un 40 sayfalık raporuna göre Batılı ülkelerin tüm engelleme çabalarına rağmen Sputnik ve RT, ABD'nin en popüler haber kaynaklarından Wall Street Journal ile aynı ziyaret oranlarına sahip.
24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri harekat başlaması izleyen ilk birkaç haftada Sputnik ve RT'ye ABD'de gösterilen ilgi yüzde 82 artarken Ukrayna'da bu oran yüzde 216 oldu.
Rusya’nın askeri operasyonunun başlaması ile ABD ve AB başta olmak üzere Batılı ülkelerin yaptırım hedefleri arasında medyayı susturma çabası da ilk sırada yer almıştı.
Sputnik ve RT de dahil çok sayıda Rus medya kuruluşunun yayınları birçok Batı ülkesinde yasaklanmıştı.
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