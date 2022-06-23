CANLI | Ukrayna'daki özel askeri harekatın ardından ABD'de Sputnik ve RT'ye ilgi önemli oranda arttı

Miçotakis: AB Konseyi, Ukrayna ve Moldova'ya aday statüsü verilmesini oy birliğiyle kabul edecek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin zirvede Ukrayna ve Moldova'ya AB'ye aday üye statüsü verilmesini oy birliğiyle kabul edeceğini söyledi.

Miçotakis, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Ukrayna ve Moldova'nın AB adaylık statüsünü oybirliğiyle onaylayacağımız için bugünkü konsey toplantısının özel bir anlamı var. Bu, AB'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya haksız yere işgaline yanıt olarak aldığı çok önemli bir siyasi karar" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Belçika Başbakanı Alexander De Croo da Kiev'e aday statüsü verilmesinin 'sembolik bir jest' olduğunu kaydederek, AB üyeliğinin uzun bir zaman ve çok fazla reform gerektireceğini belirtti.