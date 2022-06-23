CANLI | Ukrayna'daki özel askeri harekatın ardından ABD'de Sputnik ve RT'ye ilgi önemli oranda arttı

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ülkesinin ABD tarafından hibe edilen HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerini teslim aldığını açıkladı.
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Tiflis'in Avrupa Birliği'ne (AB) adaylık statüsünü Ukrayna ve Moldova'dan daha fazla hak ettiğini söyledi.
Rusya Maliye Bakanlığı, dış borca yönelik tahvil ödemelerinin ruble cinsinden gerçekleştirildiğini duyurdu.
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) komisyonunun Rusların gelecek kongresi çerçevesinde federasyona bağlı organlara yönelik seçimlere katılmasını yasaklama yetkisi olmadığına hükmetti.
ABD'li spor giyim markası Nike, Rusya'yı tamamen terk etme kararı aldığını duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: