https://tr.sputniknews.com/20220623/maymun-cicegi-bir-ulkede-daha-goruldu-1057840738.html

Maymun çiçeği bir ülkede daha görüldü

Maymun çiçeği bir ülkede daha görüldü

Maymun çiçeği vakaları artmaya devam ediyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ilk maymun çiçeği vakası tespit edilirken, Gana'da bir haftada 18 kişide maymun... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T19:19+0300

2022-06-23T19:19+0300

2022-06-23T19:22+0300

dünya

güney afrika

avrupa

maymun çiçeği virüsü

joe phaahla

gana

patrick kuma-aboagye

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Özellikle Avrupa'daki hızlı vaka artışı nedeniyle endişeye yol açan maymun çiçeği vakaları Afrika'da yayılmaya başladı.Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Joe Phaahla, yaptığı açıklamada, ülkede ilk kez bir maymun çiçeği vakasının rapor edildiğini duyurdu.'Seyahat geçmişi bulunmuyor'Phaahla, virüsün tespit edildiği 30 yaşındaki hastanın seyahat geçmişi bulunmadığını belirterek hastanın, Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) tarafından müşahede altına alındığını kaydetti.Maymun çiçeğinin ciltte kabarcıklar şeklinde kendini gösteren, genellikle hafif seyreden ve yüzde 1 ölüm oranına sahip bir hastalık olduğunu dile getiren Phaahla, bu hastalığın daha önce Afrika ve Batı ülkelerinde de rapor edildiğini hatırlattı.Gana'da bir haftada 18 kişide maymun çiçeği tespit edildiBatı Afrika ülkelerinden Gana'da bir hafta içinde 18 kişide virüsün tespit edildiği belirtildi. Virüse yakalanan kişilerin 9 aylık ile 41 yaş aralığında olduğu bilgisi paylaşıldı.Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Dr. Patrick Kuma-Aboagye, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsünün Ashanti, Eastern, Bono ve Akra vilayetlerine yayıldığını duyurduçKuma-Aboagye, ülkede bir haftada maymun çiçeği virüsüyle ilgili 72 şüpheli vakaya rastlandığını belirterek, yapılan testler sonucunda 18'inin pozitif çıktığını söyledi.Virüse yakalanan kişiler 9 aylık ile 41 yaş aralığındaÜlkede virüsten kaynaklanan herhangi bir can kaybının kaydedilmediğini duyuran Kuma-Aboagye, virüse yakalanan kişilerin 9 aylık ile 41 yaş aralığında olduğunu ifade etti.Kuma-Aboagye, maymun çiçeği virüsün endemik olduğuna ve ülkenin virüse karşı aşı arayacak seviyeye ulaşmadığına işaret ederek "Zaten aşılar sınırlı sayıda tedarik ediliyor ve bizim vaka sayısına bakılırsa aşı aramaya gerek yok." dedi.Kuma-Aboagye, halka salgına karşı daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.Maymun çiçeği virüsüEndemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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güney afrika, avrupa, maymun çiçeği virüsü, joe phaahla, gana, patrick kuma-aboagye