https://tr.sputniknews.com/20220623/prof-dr-ortayli-bundan-sonra-saltanat-da-gelmez-hilafet-de-bunu-herkes-aklindan-cikarsin-1057805642.html

Prof. Dr. Ortaylı: Bundan sonra saltanat da gelmez, hilafet de, bunu herkes aklından çıkarsın

Prof. Dr. Ortaylı: Bundan sonra saltanat da gelmez, hilafet de, bunu herkes aklından çıkarsın

Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Bundan sonra saltanat da gelmez, hilafet de gelmez, bunu herkes aklından çıkarsın" ifadelerini kullandı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T10:04+0300

2022-06-23T10:04+0300

2022-06-23T10:04+0300

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Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Sözcü yazarı Ruhat Mengi’nin sorularını yanıtladı. “Bazı konularda iyi bir birleşme, mesela seçim güvenliğini, seçim zamanı mali politikaların denetimini sağlarlarsa, ciddi bir teşkilatlanmayı başarırlarsa bence en mühim şey o” diyen Ortaylı, “Aklı başında bir Türk entelektüeli, reisicumhur çağırırsa hangi partiden olursa olsun gider, onun davetine uyar, sonuna kadar ona danışmanlık yapar. Hepimiz gider yardım ederiz, bu vazifedir ama bilmiyorum gelen kişi yine hemşerilerini, kendi yandaşlarını filan kayırırsa memleketin artık buna tahammülü yok” diye konuştu.'Seçilecek cumhurbaşkanı isterse ona danışmanlık yaparız'Ortaylı, “Geçen dönemde de vazifeydi ama sizin gibi danışmanlar yoktu…” hatırlatmasına “Hayır, geçen dönemde vazife değildi, o dönemde gitmezdim, çünkü ben partili değilim ama şimdi farklı olacak, durum değişecek, çok önemli bu” diye yanıt verdi.'Hilafet geri gelmez, çünkü hilafet Bohemia kristali gibidir, kırılır, gider'Ortaylı, “Yakın Tarihin Gerçekleri kitabınızda “Cumhuriyetin Osmanlı'yı reddetmediği” de anlatılıyor. Oysa iktidar partisi hep Cumhuriyetçilerin Osmanlı'yı reddettiğini öne sürdü, hala Osmanlı'yı yaşatma isteğini de görüyoruz. 2023'te ‘davamız’ dedikleri davanın hilafeti, sultanlık rejimini geri getirmek olduğunu iddia edenler var. Bu mümkün mü?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:'Yeni ekonomi politikası olmadı, kadrolarını iyi kuramadı, rekabeti kaldırdı'Ortaylı, Mengi’nin “İktidarın Osmanlı hayranlığı var ama Osmanlı'da var olan üretimi taklit etmediler. Türkiye üretmiyor, her şeyi dışardan aldığı için de iki yakası bir araya gelmedi” demesi üzerine de ekonomiye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

https://tr.sputniknews.com/20220512/ilber-ortayli-turkiyenin-multeciye-ihtiyaci-var-1056300554.html

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ilber ortaylı, politika, türkiye, ak parti, chp