https://tr.sputniknews.com/20220623/turk-kaynaklar-nato-zirvesinde-erdogan-biden-arasinda-planlanmis-bir-gorusme-henuz-yok-1057840406.html

Türk kaynaklar: NATO zirvesinde Erdoğan-Biden arasında planlanmış bir görüşme henüz yok

Türk kaynaklar: NATO zirvesinde Erdoğan-Biden arasında planlanmış bir görüşme henüz yok

Türk kaynaklar, İspanya’nın başkenti Madrid'de 28-30 Haziran'da yapılacak NATO Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T19:13+0300

2022-06-23T19:13+0300

2022-06-23T19:17+0300

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Yaklaşan NATO Zirvesi öncesi İsveç ve Finlandiya’nın ittifaka katılım başvurusu ve Türkiye’nin bu konudaki şerhi gündemdeki yerini koruyor. Bu konunun Madrid’deki NATO zirvesinde de en önemli gündem başlıklarından biri olması bekleniyor.Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın yanı sıra NATO ile de müzakereleri sürerken ABD tarafından da sık sık açıklamalar geliyor. ABD’li yetkililer bu konuda Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusundaki meşru endişelerini tanıdıklarını belirterek, bu sorunların en yakın zamanda çözüleceğini düşündüklerini kaydediyor.Madrid’deki zirveye birkaç gün kalmışken liderlerin burada yapacağı ikili görüşmeler ve çalışma toplantıların ayrıntıları da netleşiyor. Türk heyetine başkanlık edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve ev sahibi ülke İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile görüşme yapması bekleniyor. Türk kaynaklar bunların yanı sıra birkaç ülke lideriyle de görüşmelerin planlandığını aktardı. Türk kaynaklar ayrıca şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında bir görüşme planlanmadığını da bildirdi.İki lider bu yıl 10 Mart’ta bir telefon görüşmesi ve 23-24 Mart tarihlerinde Belçika'da düzenlenen NATO zirvesinde bir yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti.Öte yandan Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye’nin endişelerini temel alan NATO'nun güney kanadındaki terörizm faaliyetleri odaklı bir oturum olacağı da öğrenildi. Ayrıca Asya-Pasifik bölgesindeki NATO ortaklarının katıldığı bir oturum düzenlenmesi de planlanıyor.Zirvede Ukrayna’daki durumun da önemli bir başlık olması bekleniyor.

madrid

isveç

finlandiya

ispanya

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türkiye, abd, nato, madrid, isveç, finlandiya, ispanya