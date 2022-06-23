Viyana, dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesinin tepesine geri döndü
14:44 23.06.2022 (güncellendi: 15:46 23.06.2022)
© AFP 2022 / JOE KLAMARViyana Devlet Operası önündeki durakta tramvay bekleyen kadınlar
© AFP 2022 / JOE KLAMAR
Batı'nın Rusya yaptırımlarının körüklediği yüksek enflasyonun Avrupalıların tadını kaçırdığı dönemde, The Economist'in 'Dünyanın en yaşanabilir şehirleri' endeksinin tepesine Avusturya başkenti geri döndü. Geçen yılın birincisi Auckland'ın 34'üncülüğe düştüğü listede ilk 10'un 6'sını Avrupa şehirleri kapladı.
The Economist'in her yıl yayımladığı 'Dünyanın en yaşanabilir şehirleri' listesinin tepesine geçen yıl çıkan Yeni Zelanda başkenti Auckland bu kez 34. sıraya düşerken, Avusturya başkenti Viyana geri geldi.
2021 başında Kovid pandemisi nedeniyle müzeleri ve restoranları kapalı olduğu için 12. sıraya gerileyen Viyana'nın o zamandan beri açılarak 2018 ve 2019'da elinde tuttuğu liste başı konumunu yeniden kazandığı belirtildi. Açıklamada, 'Viyana sakinleri için ana cazibe noktasını oluşturan istikrar ve sağlam altyapının iyi sağlık hizmetleri ve pek çok kültür-eğlence fırsatıyla desteklendiği' kaydedildi.
A western European city has climbed from 12th place in 2021 to reclaim the top spot of our liveability rankings for 2022 https://t.co/N0uJtTfB6Y pic.twitter.com/QaPxANReoM— Economist Intelligence: EIU (@TheEIU) June 23, 2022
14 Şubat-13 Mart arası yapılan araştırmaya dayandırılan, 30 kriter üzerinden değerlendirilen, 173 şehirden oluşan listenin ilk 10'unda sırasıyla Viyana, Danimarka başkenti Kopenhag, İsviçre'den Zürih ve Kanada'dan Calgary, Kanada'dan Vancouver, İsviçre'den Cenevre, Almanya'dan Frankfurt, Kanada'dan Toronto, Hollanda'dan Amsterdam, Japonya'dan Osaka ve Avustralya'dan Melbourne yer aldı.
Canadian cities dominate @TheEIU’s Global Liveability Index 2022 including:— Jason Ribeiro (@Jason_Ribeiro) June 23, 2022
🚨CALGARY…🚨
…which is tied for 3rd globally & reclaims it’s title as the most liveable city in North America.
As tough as things may get, we’ve caught the brass ring.#YYC #yyccc #abpoli #cdnpoli pic.twitter.com/TTQo76o67j
2011'den itibaren 7 yıl boyunca en yaşanılabilir şehir unvanını elinde tutan Melbourne geçen yılki gibi 10. sıradaki yerini korurken, daha önce ilk 10'da bulunan Avustralya şehirleri Brisbane, Adelaide ve Perth, tıpkı Auckland gibi uzun süre uygulanan sıkı pandemi kısıtlamaları nedeniyle gerileyerek, 27. 20. ve 32. sıraya düştü.
Tarihinin en ağır ekonomik krizinden geçen Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Rusya'nın operasyon düzenlediği Ukrayna başkenti Kiev'in listeden çıkarıldığı açıklandı. Rusya'nın başkenti Moskova 15 sıra geriledi, St. Petersburg şehri 13 sıra gerilerken, bunun gerekçeleri olarak 'devam eden operasyon, sansür uygulamaları, Batı'nın yaptırımlarının kültür ve çevre üzerindeki etkileri' gösterildi.
Operasyonun Doğu Avrupa şehirlerinin sırlamadaki yerini olumsuz etkilediği, Polonya başkenti Varşova ve Macaristan başkenti Budapeşte gibi şehirlerin artan uluslararası gerilim nedeniyle istikrar puanlarının düştüğü kaydedildi.
En yaşanabilir listesinin dibinde ise şu şehirler yer aldı: İran'ın başkenti Tahran, Kamerun'un en büyük şehri Douala, Zimbabve'nin başkenti Harare, Bangladeş'in başkenti Dakka, Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby, Pakistan'ın Karaçi şehri, Cezayir'in aynı isimli başkenti, Libya'nın başkenti Trablus, Nijerya'nın Lagos şehri, Suriye'nin başkenti Şam.