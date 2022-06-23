Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220623/viyana-dunyanin-en-yasanabilir-sehirleri-listesinin-tepesine-geri-dondu-1057809113.html
Viyana, dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesinin tepesine geri döndü
Viyana, dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesinin tepesine geri döndü
Batı'nın Rusya yaptırımlarının körüklediği yüksek enflasyonun Avrupalıların tadını kaçırdığı dönemde, The Economist'in 'Dünyanın en yaşanabilir şehirleri'... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T14:44+0300
2022-06-23T15:46+0300
yaşam
the economist
dünyanın en yaşanabilir kentleri
viyana
auckland
avrupa
avustralya
yeni zelanda
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102084/82/1020848244_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_795debf597823a7d9f0a319279c2cded.jpg
The Economist'in her yıl yayımladığı 'Dünyanın en yaşanabilir şehirleri' listesinin tepesine geçen yıl çıkan Yeni Zelanda başkenti Auckland bu kez 34. sıraya düşerken, Avusturya başkenti Viyana geri geldi. 2021 başında Kovid pandemisi nedeniyle müzeleri ve restoranları kapalı olduğu için 12. sıraya gerileyen Viyana'nın o zamandan beri açılarak 2018 ve 2019'da elinde tuttuğu liste başı konumunu yeniden kazandığı belirtildi. Açıklamada, 'Viyana sakinleri için ana cazibe noktasını oluşturan istikrar ve sağlam altyapının iyi sağlık hizmetleri ve pek çok kültür-eğlence fırsatıyla desteklendiği' kaydedildi. 14 Şubat-13 Mart arası yapılan araştırmaya dayandırılan, 30 kriter üzerinden değerlendirilen, 173 şehirden oluşan listenin ilk 10'unda sırasıyla Viyana, Danimarka başkenti Kopenhag, İsviçre'den Zürih ve Kanada'dan Calgary, Kanada'dan Vancouver, İsviçre'den Cenevre, Almanya'dan Frankfurt, Kanada'dan Toronto, Hollanda'dan Amsterdam, Japonya'dan Osaka ve Avustralya'dan Melbourne yer aldı. 2011'den itibaren 7 yıl boyunca en yaşanılabilir şehir unvanını elinde tutan Melbourne geçen yılki gibi 10. sıradaki yerini korurken, daha önce ilk 10'da bulunan Avustralya şehirleri Brisbane, Adelaide ve Perth, tıpkı Auckland gibi uzun süre uygulanan sıkı pandemi kısıtlamaları nedeniyle gerileyerek, 27. 20. ve 32. sıraya düştü. Tarihinin en ağır ekonomik krizinden geçen Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Rusya'nın operasyon düzenlediği Ukrayna başkenti Kiev'in listeden çıkarıldığı açıklandı. Rusya'nın başkenti Moskova 15 sıra geriledi, St. Petersburg şehri 13 sıra gerilerken, bunun gerekçeleri olarak 'devam eden operasyon, sansür uygulamaları, Batı'nın yaptırımlarının kültür ve çevre üzerindeki etkileri' gösterildi. Operasyonun Doğu Avrupa şehirlerinin sırlamadaki yerini olumsuz etkilediği, Polonya başkenti Varşova ve Macaristan başkenti Budapeşte gibi şehirlerin artan uluslararası gerilim nedeniyle istikrar puanlarının düştüğü kaydedildi. En yaşanabilir listesinin dibinde ise şu şehirler yer aldı: İran'ın başkenti Tahran, Kamerun'un en büyük şehri Douala, Zimbabve'nin başkenti Harare, Bangladeş'in başkenti Dakka, Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby, Pakistan'ın Karaçi şehri, Cezayir'in aynı isimli başkenti, Libya'nın başkenti Trablus, Nijerya'nın Lagos şehri, Suriye'nin başkenti Şam.
viyana
auckland
avustralya
yeni zelanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102084/82/1020848244_16:0:1061:784_1920x0_80_0_0_bc50936ec39fee7a2f74a971081bddde.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
the economist, dünyanın en yaşanabilir kentleri, viyana, auckland, avrupa, avustralya, yeni zelanda

Viyana, dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesinin tepesine geri döndü

14:44 23.06.2022 (güncellendi: 15:46 23.06.2022)
© AFP 2022 / JOE KLAMARViyana Devlet Operası önündeki durakta tramvay bekleyen kadınlar
Viyana Devlet Operası önündeki durakta tramvay bekleyen kadınlar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMAR
Abone olTelegram
Batı'nın Rusya yaptırımlarının körüklediği yüksek enflasyonun Avrupalıların tadını kaçırdığı dönemde, The Economist'in 'Dünyanın en yaşanabilir şehirleri' endeksinin tepesine Avusturya başkenti geri döndü. Geçen yılın birincisi Auckland'ın 34'üncülüğe düştüğü listede ilk 10'un 6'sını Avrupa şehirleri kapladı.
The Economist'in her yıl yayımladığı 'Dünyanın en yaşanabilir şehirleri' listesinin tepesine geçen yıl çıkan Yeni Zelanda başkenti Auckland bu kez 34. sıraya düşerken, Avusturya başkenti Viyana geri geldi.
2021 başında Kovid pandemisi nedeniyle müzeleri ve restoranları kapalı olduğu için 12. sıraya gerileyen Viyana'nın o zamandan beri açılarak 2018 ve 2019'da elinde tuttuğu liste başı konumunu yeniden kazandığı belirtildi. Açıklamada, 'Viyana sakinleri için ana cazibe noktasını oluşturan istikrar ve sağlam altyapının iyi sağlık hizmetleri ve pek çok kültür-eğlence fırsatıyla desteklendiği' kaydedildi.
14 Şubat-13 Mart arası yapılan araştırmaya dayandırılan, 30 kriter üzerinden değerlendirilen, 173 şehirden oluşan listenin ilk 10'unda sırasıyla Viyana, Danimarka başkenti Kopenhag, İsviçre'den Zürih ve Kanada'dan Calgary, Kanada'dan Vancouver, İsviçre'den Cenevre, Almanya'dan Frankfurt, Kanada'dan Toronto, Hollanda'dan Amsterdam, Japonya'dan Osaka ve Avustralya'dan Melbourne yer aldı.
2011'den itibaren 7 yıl boyunca en yaşanılabilir şehir unvanını elinde tutan Melbourne geçen yılki gibi 10. sıradaki yerini korurken, daha önce ilk 10'da bulunan Avustralya şehirleri Brisbane, Adelaide ve Perth, tıpkı Auckland gibi uzun süre uygulanan sıkı pandemi kısıtlamaları nedeniyle gerileyerek, 27. 20. ve 32. sıraya düştü.
Tarihinin en ağır ekonomik krizinden geçen Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Rusya'nın operasyon düzenlediği Ukrayna başkenti Kiev'in listeden çıkarıldığı açıklandı. Rusya'nın başkenti Moskova 15 sıra geriledi, St. Petersburg şehri 13 sıra gerilerken, bunun gerekçeleri olarak 'devam eden operasyon, sansür uygulamaları, Batı'nın yaptırımlarının kültür ve çevre üzerindeki etkileri' gösterildi.
Operasyonun Doğu Avrupa şehirlerinin sırlamadaki yerini olumsuz etkilediği, Polonya başkenti Varşova ve Macaristan başkenti Budapeşte gibi şehirlerin artan uluslararası gerilim nedeniyle istikrar puanlarının düştüğü kaydedildi.
En yaşanabilir listesinin dibinde ise şu şehirler yer aldı: İran'ın başkenti Tahran, Kamerun'un en büyük şehri Douala, Zimbabve'nin başkenti Harare, Bangladeş'in başkenti Dakka, Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby, Pakistan'ın Karaçi şehri, Cezayir'in aynı isimli başkenti, Libya'nın başkenti Trablus, Nijerya'nın Lagos şehri, Suriye'nin başkenti Şam.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала